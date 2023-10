[シンセカイテクノロジーズ]

~受賞者には天野喜孝氏から直接作品へのフィードバックを貰えるチャンスも~



web3を活用したコミュニティ支援を一気通貫で支援するサービス「MURA(ムーラ)」を運営する株式会社SHINSEKAI Technologies(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大社 武、以下:当社)がコミュニティ支援を行う、株式会社日テレWands(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 重利)が運営する、天野喜孝NFTプロジェクト『ZIELCHAIN(ジール・チェイン)』にて、2023年10月16日(月)18:00~10月31日(火)19:00の期間で「Yoshitaka Amano × ZIELCHAIN クリエイターコンテスト supported by NFT COLOR」を開催いたします。







「Yoshitaka Amano × ZIELCHAIN クリエイターコンテスト supported by NFT COLOR」コンテスト概要







プロジェクト『ZIELCHAIN』は、「天野喜孝の精神を広め、才能あるクリエイターと交流する」というVISONの元、ファンアートコンテストを開催いたします。



受賞者には、最大0.5ETHの賞金に加え、2023年11月6日(月)13:00~開催のZIELCHAIN公式AMAにて、天野喜孝氏から直接フィードバックを得ることができ、才能豊かなクリエイターの発掘を目指します。さらに、本コンテストは、合同会社NFT COLORのサポートの元、11月11日(土)開催『NFT COLLECTION IN 福岡』にて受賞作品の展示を実施し、WEB3.0時代のアートの発展へ寄与します。



そのほか、ZIELCHAIN GenesisコレクションのSBTエアドロップ・天野喜孝のサイン色紙・カード型コールドウォレットなど豪華プライズを用意しております。



【募集テーマ】

ZIELCHAINのキャラクター・世界観・ストーリーからインスパイアを受けたアート作品。

※イラスト以外でも、ZIELCHAINのキャラクターや世界観を表現したものであれば、応募可能となります。



※参考※

ZIELCHAINのキャラクター・世界観・ストーリーなどについては、下記をご参照ください。

・公式HP https://www.zielchain.com/

・公式X https://twitter.com/zielchain

・公式Discord https://discord.com/invite/rNwArSwjDd



【スケジュール】

募集期間:2023年10月16日(月)18:00 ~ 10月31日(火) 19:00

受賞発表:2023年11月6日 13:00~ ZIELCHAIN公式Xスペースにて発表。

※天野喜孝氏登壇(予定)、受賞者との対談を予定しております。

※公式X、公式Discord等でも発表を予定しております。



【商品】

<天野喜孝賞> 2名

1.賞金0.5ETH

2. 天野喜孝氏からAMAにて直接作品へのフィードバックをもらえる権利

※11月6日(土) 13:00~のZIELCHAIN公式Xスペースにて実施予定。

※受賞者には登壇依頼をさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

3. 『NFT COLLECTION IN福岡』 にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。

4. 天野喜孝氏のサイン色紙

5. ZIELCHAIN Genesisコレクションのフリーミント権がついたSBTのエアドロップ

6. ZIELCHAINカード型コールドウォレット(天野喜孝氏のサイン入り)



<ZIELCHAIN賞> 3名

1.賞金0.1ETH

2.天野喜孝氏からAMAにて直接作品へのフィードバックをもらえる権利

※11月6日(土) 13:00~のZIELCHAIN公式Xスペースにて実施予定。

3.『NFT COLLECTION IN福岡 』にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。

4.ZIELCHAINカード型コールドウォレット(天野喜孝氏のサイン入り)



<ノミネート> 5名

1.天野喜孝氏から後日作品へのフィードバックコメントをもらえる権利

2.NFT COLLECTION IN福岡 にて受賞アートの常設展示

※2023年11月11日 (土)、福岡タワーにて開催予定。



<コンテスト参加特典>

1.ZIELCHAIN Genesis PFPコレクションのAllow List付与

2.ZIELCHAIN公式Xなどでのご紹介

※一定の基準を満たした作品に限りますので、予めご了承ください。



※受賞人数については予告なく変更の場合がございますので、予めご了承ください。

※商品発送のため、受賞者には運営よりご連絡させていただく場合がございますので予めご了承ください。



【応募要項】

<応募方法>

1.応募作品をXへポスト

※必ず#ZIELCHAINContest、#ZIELCHAIN のハッシュタグをつけてください。

※応募作品のタイトルもご記載ください。

※受賞者へご連絡させていただく場合がございますので、連絡の取りやすいアカウントを利用してください。

2.投稿ポストのリンクを、ZIELCHAIN公式Discord(https://discord.com/invite/rNwArSwjDd)の

#fan-artチャンネルへポスト。



<注意事項>

・応募作品はオリジナルに限り、盗作作品などの提出は無効といたします。

・AIを使用して作成したアートの提出を禁止とさせていただきます。

・応募作品は、ZIELCHAIN公式によりご紹介させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



天野喜孝新規オリジナルNFTアートコレクションプロジェクト | ZIELCHAIN(ジール・チェイン)概要







ボーダーレスで開かれたWEB3.0の世界で形成されるコミュニティの参加者とともに作品を共創することを目的としたプロジェクト。

天野喜孝氏が描くアートがプロジェクトの扉を開き、その先のストーリー、存在するキャラクター、音楽などの作品の制作過程に加えて、メディアミックスやコラボなど作品利用の意思決定にコミュニティが参加することを想定しています。



さらに、そのプロセスの中で才能豊かな様々なクリエイターたちと天野喜孝との共演の機会を創出することで新たな価値を生み出し、デジタルアートの活性化に寄与することを目指します。



プロジェクト名:ZIELCHAIN/ジール・チェイン

HP:https://www.zielchain.com/

X:https://twitter.com/zielchain

Discord:https://discord.com/invite/rNwArSwjDd

運営:Team Amano



株式会社日テレWandsについて







会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日



SHINSEKAI Technologiesについて







会社名 :株式会社SHINSEKAI Technologies

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目20−4 ガーデンプレイスグラススクエアB1

代表取締役社長 :大社武

設立日 :2022年10月3日



株式会社SHINSEKAI Technologiesは「Web2.X SHIFT」をミッションに、企業やサービスのWeb3進出支援を行う会社です。「NFT制作」「コミュニティ運営」「独自ウォレット」「Web3人材支援」などをワンストップで提供するサービス「MURA」を運営しています。また国内最大級の分散型Web3人材ネットワーク「新世界DAO」を通じて、Web3進出に挑戦する個人をエンパワーしています。私たちはWeb3経済圏のマスアダプションに向けて、様々な課題を解決します。



お問い合わせ先





株式会社SHINSEKAI Technologies広報担当

pr@shinsekai-technologies.co.jp



