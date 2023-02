[株式会社マツキヨココカラ&カンパニー]

~カウンセリングを通し、独自のサービス形態に新化~



「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、全国に3,300店舗超のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(本社:東京都文京区、代表取締役社長:松本清雄)は、プライベートブランドとして、パーソナライズを基軸にした新発想のヘアケアブランド「MQURE(エムキュア)」の展開をスタートします。





「MQURE」は、生活習慣をもとにしたヘアケアのパーソナライズの知見があるネイチャーラボグループ「セルラボ」と、遺伝子研究データを多く持つジェネシスヘルスケア社との共同開発により約35万通りの開発実績から厳選した処方を用いたヘアケアブランドです。新商品として、パーソナライズシャンプー・トリートメント「MQURE for U」(エムキュア フォー ユー)を自社オンラインストアで、ドラッグストア店舗用のラインとして、「MQURE Scalp Care & Moist」(エムキュア スカルプケアアンドモイスト 医薬部外品)「MQURE Deep Moist&Repair」(エムキュア ディープモイストアンドリペア)を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)と自社オンラインストアで4月15日より販売開始します。



■1億2,000万を超える当社グループの顧客接点数を活用した新D2Cブランドでパーソナライズサービスを展開

当社は3,300店舗を超える全国店舗網および1億2,000万を超える顧客接点を有していることから、One to One マーケティングにおいて強みをもっております。さらに、「matsukiyo LAB」におけるサプリメントバーなどのパーソナライズサービスをすでに展開しており、これらの顧客ニーズを分析することにより、パーソナライズヘアケアをご利用いただけるお客様へのアプローチも可能になることから、今回新たに店舗と自社ECサイトを融合したシームレスD2Cブランドに挑戦します。

また、既存のヘアケアアイテムは「髪悩み」と「フレグランス」のバリエーションが限られており、お客様から「機能を優先して自身の悩みにマッチする商品を選ぶと、好みのフレグランスのものが見つかりにくい」などの声をいただくことがあり、今回ヘアケアのパーソナライズを基軸にしたブランドを立ち上げました。



■髪と頭皮の潤いバランスに着目したヘアケアブランド「MQURE」

「MQURE」は、ネイチャーラボグループのセルラボがこれまで培ってきた約35万通りの処方から厳選し、遺伝子研究のパイオニアであるジェネシスヘルスケア社の遺伝子データと生活習慣などの要素を組み合わせ、パーソナライズしたシャンプー・トリートメントをご提供するヘアケアブランドです。髪と頭皮の潤いバランスに着目し、その方に合った処方を導きだします※1。



▽パーソナライズライン MQURE for U(エムキュア フォー ユー)の特徴(化粧品)

【頭皮状況に合わせた洗浄ベースをセレクト】

1.潤いバランスにアプローチする成分を配合

頭皮の潤いバランスを整える「ウィローハーブ※2」と髪と頭皮にうるおいをもたらす、水から生まれたペプチド「アクアタイド※3」を配合。

2.髪のダメージをパーソナライズし、悩みに合ったダメージリペア成分を配合

共通成分として、髪の深部からキューティクルまで潤いをとどける※4ナノサイズの保水力の高い「セラミド5種類※5」、ドライヤーの熱に反応してケアする「r-ドコサラクトン※6」、「オーガニックオイル」を配合。髪悩みに合わせて、ダメージ補修に必要なナノ・マイクロサイズ、高浸透力、高吸着性ケラチンなどの成分を配合します。



【パーソナライズで選べる5種のフレグランス】

1.FANTASY:シトラス×フローラル×アロマティック(精油100%)





ラベンダーを中心に、レモンやライムの爽やかな香りとゼラニウムなどの華やかなフローラルが包み込むやさしく温かい、癒しを感じる香り



2.ROSE&ROSE:フローラル×フルーティ×ローズ





フレッシュなラズベリー、ペアー、ピンクペッパーに2種類のローズを重ねたみずみずしい甘さの可愛らしい香り



3.SUN:アロマティック×シトラス×ハーブ(精油100%)





天然のハーブオイルを中心にベルガモットやマンダリン、シナモンを重ねた明るく爽やかな香り



4.HONEST:フローラル×ハーブ×アロマティック(精油100%)





ローズやゼラニウムのフローラルに、ラベンダーやカモミールのハーブを効かせた華やかで心落ち着く香り



5.YOGA:フローラル×ハーブ×ウッディ(精油100%)





サンダルウッド(のアーシーな香り)をベースに、ゼラニウム、シトラスを重ねたナチュラルで清潔感のある香り



【あなたに合うヘアケアが分かるオリジナル診断※1】

1.Web診断※1

髪質やライフスタイルなど13項目の診断を実施

2.香りを選択

5つの香りから好きな香りを選択

3.あなたに合ったシャンプートリートメントをお届け





▽店頭ライン MQUREの特徴

【MQURE Scalp Care&Moist(エムキュア スカルプケアアンドモイスト)】(医薬部外品)

1.2つの有効成分でスカルプケア

かゆみやフケの原因になる菌にアプローチする「イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分)」と、頭⽪の炎症を防ぐ「グリチルリチン酸ジカリウム(⽢草由来)」を配合し、かゆみやふけを防ぎ、すこやかな頭⽪へ導きます。

2.ケラチンとセラミドで潤い髪へ

髪ダメージを補修する「マイクロサイズケラチン2種※7と保水力の高いセラミド※8配合。髪をうるおいに満ちたさらさらな仕上がりに。



【MQURE Deep Moist&Repair(エムキュア ディープモイストアンドリペア)】(化粧品)

1.セラミド、潤いペプチドで頭⽪と髪の潤いをサポート

ドライヤーなどの熱に反応してケアをする「r-ドコサラクトン※6」、保湿力の高い「セラミド5種※5」、「ケラチン5種※9を配合。

2.潤いバランスにアプローチする成分を配合

頭皮の潤いバランスを整える「ウィローハーブ※2」と髪と頭皮にうるおいをもたらす、水から生まれたペプチド「アクアタイド※3」を配合。



■新商品について

【パーソナライズライン MQURE for U(エムキュア フォー ユー)】(化粧品)

販売エリア:自社オンラインストアと一部店舗

発売予定日:2023年4月15日



MQURE for U シャンプー・トリートメントセット





今のスカルプと髪の状態から悩みをケアし、なりたい髪へ導くパーソナライズ処方のシャンプー・トリートメントです。オリジナルの診断で「洗浄成分」「スカルプケア成分(オリジナルブレンドハーブ※10)」「ペプチド(保湿成分)」「カスタマイズケラチン※11」を選定し、厳選した処方の中からお客様へ適したヘアケアをご提供します。



容量:シャンプー250mL、トリートメント200mL

価格:6,600円(税込)



【店頭ライン MQURE(エムキュア)】

販売エリア:全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)と自社オンラインストア

発売予定日:2023年4月15日



MQURE Scalp Care&Moist 薬用シャンプー【医薬部外品】





販売名:MCスカルプシャンプー

2つの有効成分で、かゆみやふけを防ぎ、頭皮を健やかにケアするシャンプーです。ゆったり落ち着くフローラル・ハーブの香りです。



本体:450mL 1,980円(税込)

詰替用:360mL 1,298円(税込)



MQURE Scalp Care&Moist 薬用トリートメント【医薬部外品】





販売名:MCスカルプトリートメント

乾燥ダメージをケアする「QUREケラチン2種※7と「モイストセラミド※8を配合したトリートメントです。潤ったふわさら髪を目指す処方です。ゆったり落ち着くフローラル・ハーブの香りです。



本体:450mL 1,980円(税込)

詰替用:360mL 1,298円(税込)



MQURE Scalp Care&Moist 薬用スカルプ&モイストエッセンス【医薬部外品】





販売名:MCスキャルプエッセンス A

頭皮のかゆみを防ぎ、育毛を促す3つの医薬部外品有効成分※12保湿成分を配合した育毛剤です。フローラル・ハーブの香りです。



本体:150mL 2,475円(税込)



MQURE Deep Moist&Repair シャンプー (化粧品)





頭皮から毛先まで広く潤いをもたらしてうねり髪質もケアするシャンプー。フローラル・アロマティックの香りです。



本体:450mL 1,980円(税込)

詰替用:360mL 1,298円(税込)



MQURE Deep Moist&Repair トリートメント (化粧品)





セラミド※5潤いペプチド※3で頭⽪と髪の潤いをもたらすダメージリペア処方のトリートメント。フローラル・アロマティックの香りです。



本体:450mL 1,980円(税込)

詰替用:360mL 1,298円(税込)



※1自社基準による ※2ヤナギラン花/葉/茎エキス(保湿成分)

※3ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐12(保湿成分)

※4角化した毛髪部分まで ※5補修成分 ※6補修成分

※7塩化N-[2-ヒドロキシ-3-(ラウリルジメチルアンモニオ)プロピル]加水分解ケラチン、加水分解ケラチン液(潤湿剤)

※8潤湿剤 ※9補修成分 ※10ヤナギラン花/葉/茎エキス(保湿成分)ヘキサカルボキシメチルジペプチド‐12(保湿成分)

※11補修成分 ※12塩酸ジフェンヒドラミン、グリチルリチン酸ジカリウム、タマサキツヅラフジアルカロイド



販売に関するお問合せ 【株式会社マツキヨココカラ&カンパニー】

<マツキヨココカラ&カンパニー お客様相談室>

フリーダイヤル:0120-845-533 受付時間 09 :00~22:00 (年中無休)



■リリース全文は以下URLよりダウンロードください。

https://prtimes.jp/a/?f=d89283-20230207-e0e845ad692c33c2ab797795d083978b.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-18:16)