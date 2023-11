[メディアテックジャパン株式会社]

MediaTek製品を搭載した6つのデバイスが審査員によってクラス最高の製品に選ばれ、各市場における今年最大の技術の進歩を評価される



米カリフォルニア州デイナポイント-2023 年11月16日-MediaTekは、第 1 回「Expect Incredible Awards」の受賞製品を発表しました。著名な業界アナリストによって審査されたこの賞で、幅広い市場および業界において、MediaTek製品を搭載したデバイスがトップクラスとして認められました。受賞製品は、デザイン、性能、市場での差別化など、さまざまな要素に基づいて審査されました。対象となるのは、2023年10月以前に発売されたデバイスです。







MediaTekのコーポレートマーケティング担当ゼネラルマネージャー兼バイスプレジデントのFinbarr Moynihanは、次のように述べています。「MediaTekのチップは毎年、世界有数のブランドを持つ企業の20億台以上のデバイスに搭載され、素晴らしい体験を提供し、日常生活を豊かにしています。パートナーの皆さまとともに、MediaTekはイノベーションを実現し、世界に信頼される最先端の設計を推し進めています。『Expect Incredible Awards』受賞によって、消費者の日常生活に変化をもたらす当社の製品が正当な評価をいただきユーザーの皆さまの選択が正しかったことを示すと考えています。」



Expect Incredible Awards 2023 を受賞した製品は以下の通りです。

*こちらのサイト https://i.mediatek.com/expect-incredible-awards からもご覧いただけます。



・ Best Overall

- Winner: motorola defy satellite link

・ Best in Mobile

- Winner: OPPO Find N2 Flip

- Runner-up: Vivo X90 Pro

・ Best in Smart Home

- Winner: Amazon Echo Show 5

- Runner-up: Smart Kitchen Dock from Bosch

・ Best in Entertainment

- Winner: Sony PlayStation VR2

- Runner-up: XGIMI Horizon Ultra Projector

・ Best in Computing:

- Winner: OnePlus Pad

- Runner-up: Acer Chromebook Spin 513

・ Best in Connectivity:

- Winner: motorola defy satellite link

- Runner-up: TPLink Archer BE805

・ Best in Enterprise:

- Winner: Logitech Sight

- Runner-up: Logitech Rally Bar Huddle



TIRIAS Researchの創設者でプリンシパルアナリストのJim McGregorは次のように述べています。「衛星通信は、いつでもどこからでもネットワークへの接続が可能で、安全、教育、雇用、その他多くの面で重要です。MediaTek製品を搭載した『Motorola Defy Satellite Link』により衛星通信が可能になり、信頼できるブロードバンドを持たない人々の不利益を取り除く重要な一歩となります。これは明確に、第1回『Expect Incredible Awards』の受賞に値します。」



各部門の受賞者およびファイナリストは、2023年11月に開催されるMediaTek Executive Summitで紹介する予定です。



MediaTek Inc.について

MediaTek Inc.(TWSE:2454)は、その製品が年間約20億台のコネクテッドデバイスに採用されているグローバルファブレス半導体メーカーです。モバイル、ホームエンターテイメント、コネクティビティ、およびIoT製品向けの革新的なシステムオンチップ(SoC)の開発で市場をリードしています。イノベーションに対する積極的な取り組みにより、電力効率に優れたモバイルテクノロジーや自動車用ソリューション、高度なマルチメディアソリューションを含む主要テクノロジー分野で市場を牽引する地位を確立しています。それらの技術はスマートフォン、タブレット、デジタルテレビ、5G、音声アシスタントデバイス(VAD)、ウェアラブル端末など幅広い製品に活用されています。MediaTek は、スマートテクノロジーを通じて、人々が視野を広げ、容易に目標を達成できるようサポートを行っていきます。世界のブランド企業と協業して、優れたテクノロジーを誰もが利用できるようにすることを、企業活動の原動力としています。

詳しくは弊社HPをご覧ください。https://www.mediatek.jp/



