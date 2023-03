[株式会社Life is Style]

Mixed Reality音響体験イベント × リアル空間上での広告映像体験

「クロケスタ駅ナカ LIVE!!~新宿・銀座・王子をめぐるバーチャルライブ・ラリー~」





株式会社Life is Style(本社:東京都新宿区、代表取締役:大貫 誠)が開発・製造する「3D Phantom(R)」が搭載された3D広告媒体にて、株式会社viviON(本社:東京都千代田区、代表取締役:明石 耕作、以下「viviON」) が運営するSNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA、以下、「クロケスタ」』のイベント告知の広告放映が開始されました。



開催中のイベントは「東京メトロ × Clock over ORQUESTAクロケスタ駅ナカ LIVE!!~新宿・銀座・王子をめぐるバーチャルライブ・ラリー~」。



株式会社GATARI(本社:東京都千代田区、代表取締役:竹下 俊一)が提供するMR音響体験アプリ「Auris」により、東京メトロの3駅(新宿駅、銀座駅、王子駅)に 4箇所ずつ、人気ボカロPの楽曲を豪華声優陣が歌うクロケスタの「スペシャルライブ音源」が設置されております。各スポットを巡回することで、ここでしか聞けないボイスドラマや声優陣のサイン入りアイテムが当たるキャンペーンへの参加を楽しむことができます。さらにイベント開催に合わせ、各キャラクターの紹介映像を放映いたします。



■放映詳細

放映期間:2023年3月10日(金) ~ 3月21日(火・祝)

放映箇所:



放映時間:6:00-24:00

※広尾駅のみ 7:05~23:00



■本イベントについて

開催期間 :2023年2月21日(火) ~ 3月21日(火・祝)

企画・主催:東京地下鉄株式会社、株式会社viviON、株式会社GATARI

特設サイト:https://special.clockoverorquesta.com/ekinakalive/

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください





■『Clock over ORQUESTA(クロック・オーバー・オルケスタ)』について

『Clock over ORQUESTA』(公式略称#クロケスタ)は、SNS、ボイスドラマ、楽曲を連動して展開するSNS連動型キャラクターソングプロジェクトです。12人の主人公たちがそれぞれの運命と願いをかけてバトルロワイヤルを繰り広げる本作。謎のビスクドールに導かれて訪れた夢の世界《Never↓and》で、主人公たちはそれぞれ少年の姿に変えられ、現実で強く願った望みを叶えるために戦うことを義務付けられています。物語上には青年時代と少年時代の主人公が登場し、男性声優陣が青年時代を、女性声優陣が少年時代をそれぞれ演じています。



公式サイト:

https://clockoverorquesta.com



公式 Twitter:

https://twitter.com/ClQST_info



公式チャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw



企画・製作:

viviON



■3D Phantom(R)について

LED付きのブレードが高速回転することで、光の残像によって映像が映し出され、ヘッドセットなしで3D映像を体験できる3Dホログラフィックディスプレイです。東京メトロ駅構内にて浮遊感のある立体広告映像を体験できる空間を創り出しております。



■Auris(オーリス)について

株式会社GATARIが開発・提供する、まるで自分が映画の中に入ったような空間体験を実現する iOSアプリケーションです。Mixed Reality技術を利用し、施設に一切のセンサーを配置することなく、スマートホン一台で手軽に今までにない空間体験をお届けします。



■株式会社Life is Style

「すべての人に新鮮な体験を提供するインフラとなる」をビジョンに掲げ、「フィジカルからバーチャルへのゲートウェイとなる空間創造」により、新しい体験価値を提供するエクスペリエンスデザインカンパニーです。リアルでのイマーシブ体験とWeb・デジタル領域での体験が相互に融合する空間を創り上げて参ります。

コーポレートサイト:https://lifeis.style/

▼3D Phantom(R)および東京メトロ駅構内3D広告媒体に関するお問い合わせ

担当 :小川

電話 :03-3470-7556

メール:contact@lifeis.style

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCNnfttlAOhj14Z5LrcUF0FQ



