「ディアブロ IV」は本日6月6日(火)に正式リリース



本日、グラミー賞のノミネート経歴を持ち、ジャンルに革命をもたらしたマルチプラチナアーティストのホールジーと21世紀のポップアイコンであるBTSのSUGAが、Blizzard Entertainmentの「ディアブロ IV」のテーマソングとなる「Lilith (Diablo IV Anthem)」のオフィシャルミュージックビデオをリリースしたことをお知らせいたします。







Halsey, SUGA - Lilith (Diablo IV Anthem):https://www.youtube.com/watch?v=9PdH-zavwO4



ヘンリー・ホブセン監督によるミュージックビデオは、フランスのカンブレにあるChapelle des Jesuites(イエズス会教会)の内部など様々なロケーションで撮影され、当教会には本作をテーマにBlizzardが制作した、160フィート(約48メートル)におよぶ壁画が描かれています。

天界と地獄がそうであるように、ホールジーはこの情熱的な楽曲で、強大な力を手なずけるための相棒を必要としていました。そんな中、曲の中盤では、長年にわたってコラボレーションしてきた友人であるSUGAが霞の中から現れ、スムーズなラップを披露します。







ホールジーからのコメント

「ディアブロ IV」のテーマソング「Lilith (Diablo IV Anthem)」でBTSのSUGAとコラボできたことに、とても興奮しています!家族と一緒に無数の時間をサンクチュアリで過ごしてきた私は、共同制作者であると同時にファンでもあります。その上、SUGAとはこのようなダークな神話に基づくコンセプトを表現してみたかったので、「ディアブロ」のファン、SUGAのファン、そして私自身のファンの方々に「Lilith」の魅力を気に入ってもらえるといいなと思います。













BTSのSUGAからのコメント

ディアブロの世界でホールジーと共同制作することは、非常に喜ばしい経験でした。この楽曲が世界中の多くの人々の心に響くことを願っています。















「ディアブロ」シリーズのゼネラルマネージャーであるロッド・ファーガソンは、「この『ディアブロ IV』のテーマソングには、ホールジーとSUGAが『ディアブロ』の世界に対して抱いている情熱が見事に体現されています。この楽曲ではホールジーの『Lilith』がサウンドやアート、ストーリーについてあらゆる面から再構築されており、サンクチュアリの絶望的な世界を舞台として、悪魔がどのような形をとって現れようとも、戦い抜くという決意が示されます。」と語ります。



ミュージックビデオの最初の20秒間は、5月31日(水)にロサンゼルスのVibianaで開催された「ディアブロ IV」の豪華なローンチイベントで初公開されました。イベントでは、参加者の前で地獄の門が開き、「ディアブロ IV」のコラボレーターであるゴットミック(「ル・ポールのドラァグ・レース」)やスペシャルゲストのオフセット(ラッパー)、ティナーシェ(歌手)、デヴィッド・ハーバー(俳優、「ストレンジャー・シングス」)、クレオ・トーマス(俳優、ゲーマー)が登場し、DJのZeddの曲に乗って踊る中、ランドマークたる大聖堂内の壁画にテーマに合わせたビジュアルが投影されました。



「ディアブロ IV」はWindows(R) PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4で9,800円(税込)より予約購入が可能です。デジタルダウンロード版では、追加の鎧やシーズンバトルパスなどの特典が付属したデラックス版も用意されています。価格および購入方法の詳細については、こちら(https://diablo4.blizzard.com/ja-jp/)をご覧ください。



ホールジーについて

ホールジーはその楽曲が現在、全世界で累計310億回再生、米国内で125億回再生を記録しており、世界でおよそ1,700万枚(アルバム相当単位)の売上を記録しています。2021年8月にリリースされた彼女の最新アルバムの「If I Can't Have Love, I Want Power」はトレント・レズナーがプロデュースし、今年、グラミー賞にノミネートされました。彼女はクリエイティビティの限界に挑戦し続け、その影響力を音楽業界以外にまで拡大しています。ホールジーの初めての著作となる「I Would Leave Me If I Could: A Collection of Poetry」は2020年11月にThe New York Timesのベストセラーリストに選ばれています。彼女は2020年にTIME誌の「最も影響力がある100人」に選ばれており、AMA、MTV VMA、GLAAD Award、Songwriters Hall of FameのHal David Starlight Award、CMT Music Awardなど、20以上の受賞経歴を誇ります。



BTSのSUGAについて

SUGA(ミン・ユンギ)は韓国のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサーであり、21世紀のポップアイコン、BTSのメンバーです。SUGAはレコードプロデューサーとしての実力と独自の音楽哲学で知られており、BTSのアルバムやソロプロジェクト、多様なアーティストとのコラボレーションで常に限界に挑戦し続けています。2014年にリリースされた「Skool Luv Affair」以降、BTSのアルバムにはSUGAのプロデュースした楽曲が含まれています。また、SUGAはAgust Dのミックステープを通して、アーティストとしてのビジョンも提案しています。彼はJuice WRLDやMax、So-ra Leeなど、様々な国際的ミュージシャンの楽曲にフィーチャリングされており、ホールジー、PSY、Epik High、ØMIなど、世界的な影響力を持つアーティストたちの音楽のプロデュースも手がけています。さらに、SUGAはColdplay x BTSの「My Universe」のリミックスバージョンや韓国の総合エンターテインメント企業HYBEのオリジナルストーリー「7FATES: CHAKHO」のオリジナルサウンドトラック「Stay Live (Prod. SUGA of BTS)」、モバイルゲームOST「Our Island (Prod. SUGA of BTS) [Original Soundtrack]」、サムスンGalaxyのオフィシャルリングトーン「Over The Horizon」のプロデュースにも参加しています。



「ディアブロ」について

Blizzard Entertainmentを象徴する「ディアブロ」ユニバースは1997年にゲーム業界に画期的な変化をもたらし、アクションRPGというジャンルを創出して、多くのプレイヤーがそれまでになかったダークな世界に魅了されました。それから数十年が経った今、PC、家庭用ゲーム機、モバイルで世界中のプレイヤーが「ディアブロ」の地獄を体験可能となっています。Blizzard Entertainmentによる、ジャンルを創出したアクションRPGシリーズの待望の新作「ディアブロ IV」が、2023年6月6日に発売されます。「ディアブロ IV」はWindows(R) PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4でクロスプラットフォームとクロスプログレッションに対応し、家庭用ゲーム機ではリリース時からローカル協力プレイが可能です。

悪魔のリリスと天使のイナリウスは、天界と地獄の「永劫の戦い」から逃れられる場所として、力を合わせてサンクチュアリの世界を創り出しました。しかし、「Diablo III: Reaper of Souls」の出来事から数十年を経た今、二人は憎み合う仇敵となり、それぞれの信徒を従えて戦争を始めました。今ではサンクチュアリの各地に尽きせぬ悪魔が蔓延っており、暗黒の侵略を迎え撃てるのは最も志操堅固な英雄だけです。プレイヤーはシェイプシフターのドルイド、俊敏なローグ、元素を操るソーサラー、屈強なるバーバリアン、狡猾なるネクロマンサーの5つのクラスから1つを選び、この世界に足を踏み入れます。キャラクターを強化して、プレイヤーは自ら望む方向にゲームプレイを構築していくことが可能で、スキルツリーでさまざまな方法を試しながら栄えある呪文や能力を身に付けます。



ディアブロ IVの公式サイト:https://diablo4.blizzard.com/ja-jp/

Blizzard Entertainmentの詳細:https://www.blizzard.com/ja-jp/

Activision Blizzardの詳細:https://www.activisionblizzard.com/







