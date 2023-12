[公益財団法人日本フィランソロピック財団]

公益財団法人日本フィランソロピック財団は、寄附者からのご寄附で様々なテーマの基金を設立し、社会課題解決に向き合うNPO団体等へ継続的に資金提供する仕組みづくりに取り組む財団です。今回、株式会社 LIFULLが運営する LIFULL HOME'S ACTION FOR ALL の取り組みの一つである「えらんでエール」の応援先に助成金を交付するため、第1回「LIFULL HOME'S基金」の助成先公募を開始いたしました。多くの支援団体からのご応募をお待ちしております。





「LIFULL HOME'S基金」





■基金の目的



「LIFULL HOME'S基金」は基金設立の寄附者である株式会社 LIFULLが運営する LIFULL HOME'S ACTION FOR ALL の取り組みの一つである「えらんでエール」の応援先に助成金を交付するために設立されました。「DV被害にあわれた方々」「虐待や経済的理由により親と暮らせない子どもたち」「日本に逃れてきた難民・避難民」「ホームレスなどの生活困窮者の方々」等に生命を守るためのシェルター・一時的な住まい提供を行う非営利団体への助成を行うことで、当事者の住まいや一時的な住まいを確保するための事業継続を後押しします。



■ 助成対象

「DV被害にあわれた方々」「虐待や経済的理由により親と暮らせない子どもたち」「日本に逃れてきた難民・避難民」「ホームレスなどの生活困窮者の方々」等のための生命を守るためのシェルター・一時的な住まいの提供を行う事業。



■ 助成内容

助成総額:700万円

団体あたりの助成金額:50万円~80万円

採択団体数:10‐50団体程度

助成期間:2024年3月~2024年5月



■募集要項:

https://np-foundation.or.jp/information/000165.html



スケジュール・応募方法





■スケジュール

公募開始:2023年12月1日(金)

公募締切:2024年1月31日(水)17:00

結果通知:2024年2月末(予定)



■ 応募方法

・各基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。アカウントの作成と書類提出方法は、募集要項をご参照ください。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。



公益財団法人 日本フィランソロピック財団について





公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ:https://np-foundation.or.jp/index.html



お問い合わせ





応募に関してのお問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス:info@np-foundation.or.jp





