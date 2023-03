[株式会社JAVE]

Driven by DreamsをVisionに、夢を追い続ける人を応援するスポーツカーメーカー・ポルシェとの連動ポッドキャスト『Bucket List -Driven by Dreams- powered by Porsche Japan』のシーズン3 が、3 月15 日(水)から配信開始します。



シーズン3 ではエピソードごとに新しいゲストが登場!各界で活躍中のあの人の絶対に叶えたい夢、「バケットリスト」とは?配信URL:https://spinear.com/shows/bucket-list-porsche-japan/







昨年よりプロ野球選手・大谷翔平氏をドライビングアスリートとして迎えたポルシェジャパンが、2021年12月末より始動した『Bucket List -Driven by Dreams- powered by Porsche Japan』。



今年で75周年を迎えるポルシェは、ポッドキャストでもさらにパワーアップ!

シーズン1・2では、2つのエピソードに渡って1人のゲストをお迎えしておりましたが、シーズン3ではエピソード毎に異なるゲストが登場いたします。



3月15日配信のエピソード1では、3月8日の国際女性デーに合わせて開催されたイベント「MASHING UP」での公開収録の様子をお届け。ゲストには株式会社インフォステラ共同創業者/代表取締役CEOの倉原直美さんをお迎えします。





出演者



ゲスト(敬称略)

エピソード1:株式会社インフォステラ共同創業者/代表取締役CEOの倉原 直美

エピソード2:プロレーサー 織戸 学

エピソード3:手作り茶筒の老舗 開化堂 八木 隆裕

エピソード4:プロレーサー 小河 諒



ナビゲーターはラジオパーソナリティのシャウラと、ポルシェジャパン(株)執行役員·マーケティングCRM部の前田謙一郎でお送りします。













『Bucket List -Driven by Dreams- powered by Porsche Japan』とは



各界で活躍中のあの人のバケットリストとは?

夢を追い続ける全ての人を応援するスポーツカーメーカー ポルシェ。

このPodcastでは、夢を追いかけ、限界を突破し続ける人をゲストにお迎えし、彼らがこれまで達成して来た夢の数々、そしてこれから実現したいバケットリストとその理由に迫ります。ポジティブなトークプログラムを毎週お楽しみください。



当コンテンツは、SPINEARおよびApple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcastsなどの主要なリスニングサービスにおいて聴取可能です。





ポッドキャスト概要



Bucket List -Driven by Dreams- powered by Porsche Japan シーズン3

配信日時:3月15日(水) より毎週水曜日配信

出演者:シャウラ ラジオパーソナリティ/ 前田謙一郎 ポルシェジャパン(株)執行役員·マーケティングCRM部

URL:https://spinear.com/shows/bucket-list-porsche-japan/





ポルシェジャパン株式会社について



ポルシェは、ドイツのラグジュアリースポーツカーブランドです。100%出資の正規インポーターとして1995年にポルシェジャパンは設立し、モデルレンジを拡充しながら着実に伸長してきました。スポーツカーブランドとして75周年を迎える今年は、ポルシェフェスティバルなど、様々な企画を展開していきます。

URL: https://www.porsche.com/japan/jp/





SPINEARについて



SPINEARは、JAVE(ジェイブ)による完全無料のデジタル音声コンテンツ配信サービスです。独自に制作したハイクオリティーな音声ドラマ、ドキュメンタリー、コメディ、ニュースを、世界中へデジタル音声コンテンツとして提供・配信してきます。

URL: https://spinear.com/



