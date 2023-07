[totonoü]

~7月に大阪&東京で展示、モノトーンの北欧ミニマルデザインが特徴~



北欧産サウナの輸入・販売事業を展開する北欧発のサウナスタートアップ・totonoüは、”家具のように置けるサウナ”の新シリーズとして 『Auroom Model F』(オールーム モデル エフ)を発表します。



北欧サウナ大手Auroom社とtotonoüの共同開発によって誕生した新シリーズ『Model F』は、totonoüが販売する人気サウナ製品のサイズ感を踏襲しつつも、北欧建築にヒントを得た近未来的なモノトーンカラーが最大の特徴となっています。本シリーズのフラッグシップモデルとなる『Model F Glass』は、最大2-3人収容のコンパクトサイズとなっており、ホテルの客室や自宅に導入することを念頭にデザインされました。



なお、『Model F Glass』は、インテックス大阪で開催されるホテル・レストラン・ショー in 関西 2023(7月12日~14日)、及び東京ビッグサイトで開催される賃貸住宅フェア2023(7月19日~20日)で初お披露目となります。実機の展示やキャビンサウナの活用事例も紹介予定ですので、是非お越しください。









『Model F』シリーズ 誕生の背景





totonoüは2021年11月より、北欧・エストニアのサウナ製造大手Auroom (オールーム)社との提携を開始。『家具のように置けるサウナ』として、屋内用のキャビンサウナの販売を行ってまいりました。



屋内用キャビンサウナは、都内のマンションを中心に人気を博しており、2023年5月にはバレルサウナと合わせた累積販売台数が200件を突破。ミッションでもある『サウナと共にある暮らし』の実現に向けて、地道に事業活動を重ねて参りました。



日本で自宅用サウナが増えつつある中で、totonoüとAuroomは日本の住宅や施設によりフィットするデザインを研究。北欧・エストニアの現地工場や東京で両社のメンバー同士が議論を重ね、今回発表する『Model F』が誕生しました。









『Model F』シリーズの特徴





『Model F』シリーズ最大の特徴は、黒と白のモノトーンカラーです。

高温多湿になるサウナ室では、天然由来成分によるサウナ専用塗料を使用することが好ましいとされていますが、日本では有色のサウナ塗料の調達が難しく、サウナ製品は木材本来の色味を活用したライトブラウンの色味が主流となっていました。



今回発表する『Model F』ではサウナ用木材として北欧で人気な『アルダー』を採用した上で、独自で調達した黒・白のサウナ専用塗料を塗布することで、近未来的な黒と白のツートーンカラーを実現しています。







背面パネルには、Auroom 社の親会社でもある北欧製材大手・Thermory社が手掛ける”STEPプロファイル”を採用。細かい凹凸がLEDライトの光を際立たせます。







電気サウナストーブには同じく北欧・Tylo社の電気サウナストーブをオプションとして提供します。

ロウリュも可能で、サウナ室を最大110度まで温めることが可能なパワフルな製品です。室温温度センサー(リミッター)に加えて、本体基盤温度が47°C以上になると自動的に電源が落ちるダブルリミッター仕様を持つことで、安全性を高めています。

また、ガラスには8mmの耐熱強化ガラスを採用し、デザイン性と機能性の双方を担保しました。







フラッグシップモデル『Model F Glass』の販売を開始









今回『Model F』シリーズの第一弾として、フラッグシップモデル『Model F Glass』を販売開始します。同製品は、Auroom社の人気製品『Cala Glass』の寸法をそのままに、Model Fのモノトーンデザイン取り込んだ次世代モデルです。







サイズは1.5m×1.5mのとなっており、2-3人を収容。自宅やホテルの客室にもフィットする大きさです。LEDライトやアクセサリーも付属しているモデルとなっており、日常生活や宿泊体験を豊かにするための空間として、自宅用・事業用としてご活用いただけます。



最高110度・ロウリュを楽しむことも可能となっており、北欧のサウナ室のエッセンスを極限まで濃縮した製品です。詳しく製品の仕様は製品ページよりお見積りリクエストの上、お問い合わせください。



Auroom『Model F Glass』 製品ページ

https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-model-f



東京・大阪の展示会で日本初お披露目へ





なお、本シリーズのフラッグシップモデルとなる『Model F Glass』は、7月に東京・大阪で展示予定です。



インテックス大阪で開催されるホテル・レストラン・ショー in 関西 2023(7月12日~14日)、及び東京ビッグサイトで開催される賃貸住宅フェア 2023(7月19日~20日)で初お披露予定となっており、実機の展示やキャビンサウナの活用事例も紹介予定ですので、是非お越しください。



なお、賃貸住宅フェアではtotonoüの代表・齋藤アレックス剛太が『“家具のように置ける家庭用サウナ”で実現する空室率改善&家賃アップ ー北欧の先進事例を日本でー』をテーマに講演予定です(7月19日 10:40~)。合わせてご予定ください。



『Model F』シリーズの今後について





今回販売開始する『Model F Glass』を皮切りに、今後はModel Fシリーズとして更なるサイズ展開や、カスタムサイズのサウナ展開も予定しています。詳細はtotonoüホームページよりお問い合わせください。



totonoüホームページお問い合わせフォーム

https://totonou.co/pages/contact







■Auroom『Model F Glass』 製品詳細・スペック

熱源:電気ストーブ



木材:Aspen / Alder



木材産地:エストニア



保証:1年間



重量:約350kg





サイズ

収容人数:2-3人用サウナ

横:1500mm

奥行き:1500mm

高さ:2050mm

※図面はtotonoüWEBサイトよりお見積りいただいた後、CADもしくはPDFにてご提供いたします





価格・その他詳細

totonoüWEBサイト製品ページにて記載

https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-model-f









『ホテル・レストラン・ショー in 関西 2023』について





2023年7月12日(水)~14日(金)10:00~17:00インテックス大阪にて開催される、小売・外食・宿泊・観光業界に向けた関西圏最大のサービス産業専門商談展です。事前登録制・入場無料となっています。

https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/





『賃貸住宅フェア2023』について





2023年7月19・20日の2日間にわたり東京ビッグサイトで開催される『賃貸住宅フェア2023』は、家主、地主、不動産会社、そして賃貸住宅市場に関わる全ての人のために、賃貸業界の最新情報をお届けするイベントです。事前登録制・入場無料となっています。

https://zenchin-fair.com/





北欧発・サウナスタートアップ・totonoüについて





totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。



totonoüウェブサイト

https://totonou.co/



『家具のように置けるサウナ』 トップページ

https://totonou.co/collections/katei-private-sauna



