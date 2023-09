[株式会社TOKYO BASE]

THE TOKYO2 周年を記念して特別な 1 着が完成



9/15(金)より THE TOKYO で発売開始







この度、セレクトショップ「THE TOKYO」WOMEN から、THE TOKYO2 周年を記念し FETICO と HARUNOBUMURATA の、夢のトリプルコラボレーシ ョンが実現いたしました。



FETICO デザイナーの舟山氏と HARUNOBUMURATA デザイナーの村田氏は、専門学生時代の同級生で切磋琢磨しあった同志でもある二人。 THE TOKYO でもファンが多く、愛される 2 ブランドとのコラボレーションアイテムとなります。

HARUNOBUMURATA でも人気の高いシャツ“GWEN”ベースに FETICO が得意とする刺繍デザインを施した、特別な一着は、 まるでドレスのような、オーバーサイズなシャツのデザインはシャツとしても、ミニワンピースとしても、羽織としても着用可能。

首元と袖にスカラップ刺繍を施すことで、華やかな印象に。生地はしなやかでツヤ感のあるトリアセテート/ポリエステル素材を使用しています。



■デザイナーコメント

HARUNOBUMURATA の村田さんとは学生時代からの友人で、彼のものづくりの姿勢をリスペクトしていました。今回コラボレーションのお話をいただ き、全くテイストの異なる私たちのブランドを混ぜ合わせた時にどんな化学反応が起こるのか実験的な気持ちで挑戦させていただきました。

HARUNOBUMURATA のエレガントさに、FETICO のセンシュアルな要素が掛け合わされた新しいアイテムを作ることができました。日常にも、ドレスア ップしたい日にも、スタイルに合わせて楽しんでいただければ幸いです。FETICO デザイナー舟山瑛美氏



HARUNOBUMURATA のボディに FETICO のアイコニックな刺繍を施したデザインで、両ブランドが大切にする人物像の表現がなされています。学生時代 からの友人でもある FETICO とのコラボレーションは、両ブランドに共通する女性像を探すプロセスでした。HARUNOBUMURATA デザイナー 村田晴信 氏



今回の為に撮り下ろした LOOK では、世界的に活躍する女優・モデルの三吉彩花氏が、この特別なコラボレーションアイテムを着こなしています。

9/15(金)より THE TOKYO 全店と ONLINE STORE・ZOZOTOWN にて発売開始いたします。





FETICO × HARUNOBUMURATA×THE TOKYO

LACE EMBROIDERY GWEN

¥ 68,200 (tax in)

WHITE・BLACK 全 2 色

36・38 サイズ展開



販売日時

ONLINE: 9/15(金) 12:00- 一斉販売開始

※店舗:各店舗オープン時間に準ずる



《取り扱い店舗》

■THE TOKYO ONLINE STORE https://the-tokyo.jp/

■THE TOKYO ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/thetokyo/

■THE TOKYO 丸の内

住所: 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 1F

TEL: 03-6812-2620 / 営業時間: 11:00 - 20:00



■THE TOKYO 表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ 本館 2F

TEL: 03-6434-5722 / 営業時間: 11:00 - 21:00



■THE TOKYO 六本木

住所: 東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 2F

TEL: 03-6447-0611 / 営業時間: 11:00 - 20:00



《問い合わせ先》 THE TOKYO ONLINE STORE (ザ トウキョウ オンラインストア)

tt-online-info@tokyobase.co.jp



〈THE TOKYO(ザ トウキョウ)ブランドコンセプト〉

"品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、誇るべき本質的な TOKYO を世界に発信するセレクト型コミュニティストア"



〈THE TOKYO オフィシャルサイト/SNS〉

THE TOKYO ONLINE STORE : https://the-tokyo.jp

Twitter : https://twitter.com/thetokyo_jp (@thetokyo_jp)

Instagram :https://www.instagram.com/thetokyo_women/ (@thetokyo_women)



