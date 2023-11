[TAIAN]

株式会社TAIAN(本社:東京都新宿区、代表取締役:村田 磨理子、以下「当社」または「TAIAN」)が開発、運営する、All in One婚礼システム「Oiwaii(オイワイー)」がフェニックス・シーガイア・リゾート(所在地:宮崎県宮崎市、代表取締役 社長執行役員:片桐 孝一)のフラッグシップホテル「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」にて導入され、2023年11月より運用開始されます。







導入背景





フェニックス・シーガイア・リゾートは太平洋に面した広大な土地を生かし、ゴルフ場や動物園を併設する日本屈指のリゾート施設です。その中に位置するシェラトン・グランデ・オーシャンリゾートは、宿泊施設としてだけでなく、挙式場としても人気を博しています。

しかし従業員側では、部門ごとに異なる複数のシステムを活用されており、重複した入力作業や情報の一元管理といった“顧客情報のデータ利活用”について課題をお持ちでした。

「Oiwaii」を通じて、新規来館、結婚式準備、見積り受発注などの領域を一気通貫でカバーすることで、業務工数の削減および顧客満足度向上を期待されています。



シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ブライダル部支配人 知花 賢治 様コメント







弊社の婚礼部門はマーケティング・新規・施行の3チーム制を取っておりますが、各々が異なるシステムを使用しているため、重複した入力作業や管理が発生していることが従来からの課題でした。これらすべての業務をひとつのシステムに統合できないかを検討している中で辿りついた一気通貫システムが「業務効率化」と「顧客の体験価値向上」の両方を兼ね揃えた「Oiwaii」です。弊社の要望に応じて柔軟にカスタマイズ可能であることも大きな決定要因となり、今回の導入を決定いたしました。



我々が今回の新システム開発・導入において「軸」として考えているのは、下記の3つです。

1. 業務効率化によりお客様との接客時間を増やし顧客満足度を向上させること。

2. お客様が手軽に楽しく結婚式の準備ができるツールとしての役割を担うこと。

3. 顧客データを活用し、更なる婚礼獲得および売上獲得に繋げること。



この「3つの軸」の実現に向け今後もTAIAN様と密に連携しながら「Oiwaii」の利活用を推進していくことで、顧客満足度・従業員満足度 双方の向上、更なるビジネスの広がりに繋がるものと期待しております。



シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート Sheraton Grande Ocean Resort について





都会を離れ、心を整える、太陽と海のリゾート



太平洋沿いの広大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。その中心に位置する「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン&バーが揃っています。

2017年10月には開業以来最大規模となるリニューアルが完了し、美しく雄大なロケーションと、それをお楽しみいただくための空間演出、そしておもてなし。すべてにおいてこれまでにない、そして宮崎・シーガイアでしか味わえない“体験価値”が揃う『新しいシーガイア』へと進化。さらに「日本でいちばん“美味しい”リゾート」を目指し、“食の宝庫 宮崎”のリゾートとして、新しい食の体験を創出し続けています。



【公式HP】https://seagaia.co.jp/

【公式ウェディングHP】https://seagaia-wedding.jp/



株式会社TAIAN 取締役 COO 米倉 元気 コメント







日本屈指のリゾートホテルである「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」様と一緒にDX推進ができることを大変嬉しく思っています。

日々打ち合わせを実施するなかで、知花様をはじめブライダル部門の皆さまの熱い想いをお伺いしており、当社のサービスを通じてさらなる感動体験を創出できるよう伴走させていただく所存です。

今後も、パートナー企業としてシェラトン・グランデ・オーシャンリゾート様をご利用いただくお客様や従業員の皆さま、提携企業の皆さまへ向けた体験向上・業務支援を続けてまいります。



All in One婚礼システム「Oiwaii」/Web招待状・席次表「Concept Marry」について





「Oiwaii」は、ブライダル業界に特化したクラウド型婚礼宴会システムです。ブライダルフェアへの申込みや広告経由での申込み、ご来場からご成約に至るまでの顧客情報、メニュー・オプションの見積り作成および受発注、挙式披露宴終了後の継続的な関係性構築に至るまでを一元管理することができます。

また、カップルが結婚式のイメージに合わせて招待状や席次表を作成し、ゲスト情報をOiwaiiへ反映することができる「Concept Marry(コンセプトマリー)」も提供しています。



https://oiwaii.taian-inc.com/



「Concept Marry」はWeb招待状とWeb席次表が連動した業界初のサービスです。カップルとブライダル事業者双方の利用しやすさを目指し、式場ごとの細かなカスタマイズ対応や列席人数の柔軟な変更・反映などの機能を取り揃えております。

現在では約100件の事業者でご利用いただいており、お客様の声を元に随時アップデートしています。今後も、Web招待状の活用による、ブライダル事業者の業務負担軽減を実現してまいります。



https://concept-marry.taian-inc.com/



株式会社TAIANについて





会社名:株式会社TAIAN(タイアン)

設立:2020年6月23日

所在地:東京都新宿区四谷三栄町9-6 四谷三栄町スクエア6F

代表者:代表取締役 村田 磨理子

URL:https://taian-inc.com/

事業内容:結婚式関連商品の開発・販売、SNSマーケティング支援



・Web招待状・席次表『Concept Marry』https://concept-marry.taian-inc.com/

・All in One婚礼システム『Oiwaii』https://oiwaii.taian-inc.com/

・ブライダル事業者向けマーケティングWEBメディア『ブライダルDXマガジン』https://www.blog.taian-inc.com/



