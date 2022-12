[株式会社あしびかんぱにー]



沖縄から世界へ!魅力あるエンターテインメントコンテンツを企画・開発する株式会社あしびかんぱにーの運営するメタバース“バーチャル沖縄”が、ORANGE RANGE×JOURNAL STANDARD バーチャル沖縄限定コラボキャップ(Digital)を、12月13日(火)15:00-バーチャル沖縄公式BOOTH(https://virtualokinawa.booth.pm/ )にて発売することを発表しました。







このデジタル商品は、12月16日(金)にバーチャル沖縄のイベント特設ワールドにて開催される「ORANGE RANGE ㊗21周年! メタバースナイト in VIRTUAL PYRAMID」を記念して企画されたもので、デザインは、ORANGE RANGEのNAOTOと親交があり、THE NORTH FACEの海外限定のライン“Urban Exploration”を担当するなど、様々なプロダクトで活躍する倉石一樹が手掛けています



メタバース空間で活動する自身のアバターに、この3Dコラボキャップを装着して同イベントに参加すれば、みんなでORANGE RANGEのイベントを楽しめること間違いなしです。



同イベントは、メタバース空間をより深い没入感で体感できる”PC/VR版(VRChat)”、会員登録なしで手軽に参加が出来る”スマホ/PCブラウザ版(Vket Cloud)”の他、バーチャル沖縄のYouTubeチャンネルからも視聴可能となっておりますので、それぞれの視聴環境に合わせてご参加ください。



【3Dコラボキャップ概要】

■商品名:ORANGE RANGE×JOURNAL STANDARD バーチャル沖縄限定コラボキャップ(Digital)

■発売日時:2022年12月13日(火)15:00-

■販売:バーチャル沖縄公式 BOOTH(https://virtualokinawa.booth.pm/ )

■価格:500円(税込み)







【イベント概要】

今は無き伝説のクラブを約20 年ぶりにバーチャル再現! イベント会場となる「VIRTUAL PYRAMID」は、かつて沖縄市に存在したクラブピラミッドをバーチャル上に再現したもので、ORANGE RANGE が今から約20 年前の2002 年2 月にインディーズデビュー記念イ ベント「テレビズナイト」を開催し、インディーズの高校生ライブとしては異例の約800 人を動員し、大きな話題となった伝説のクラブとして今もなお語り継がれています。



■名称:ORANGE RANGE ㊗21周年! メタバースナイト in VIRTUAL PYRAMID

■日程:2022 年12 月16 日(金)op/20:00 st/20:30

2022 年12 月17 日(土)op/12:00 st/12:30(再公演)

2022 年12 月18 日(日)op/12:00 st/12:30(再公演)

■会場:バーチャル沖縄 イベント特設ワールド

■対応機器:スマートフォン、PC、VRデバイス

■出演:ORANGE RANGE

■司会:根間うい

■参加費用:無料



~「ORANGE RANGE ㊗21周年! メタバースナイト in VIRTUAL PYRAMID」の参加方法~

開場時刻になりましたら、バーチャル沖縄のイベント特設ワールドにご来場下さい。



■PC/VR版(VRChat):VRChatのワールド検索で「VirtualOkinawa_ORANGE RANGE」と入力し、

検索して参加♪

※バーチャル沖縄への行き方についてはこちらをご覧ください。

https://virtualokinawa.jp/tutorial/



■スマホ/PCブラウザ版(Vket Cloud):こちらのページから会員登録なしで簡単参加♪

https://v-okinawa.parareal-project.com/



■YouTube:バーチャル沖縄オフィシャルYouTubeチャンネルから参加♪

https://youtu.be/9odsiDZGKmk



~プレゼントキャンペーン実施中~

ORANGE RANGEグッズが当たるチャンス!

「#ORメタバースナイト」をつけてSNSに写真を投稿しよう!!

応募方法の詳細は以下ご確認ください。







【ORANGE RANGE オフィシャル】





■HP:https://orangerange.com/

■Twitter:https://twitter.com/or_staff

■Facebook:https://www.facebook.com/orangerange

■Instagram:https://www.instagram.com/orangerange



【根間うい オフィシャル】





■HP:https://okinawaclub.jp/nemaui/

■YouTube:https://www.youtube.com/@NemaUi

■Twitter:https://twitter.com/ui_nema



【バーチャル沖縄 オフィシャル】





■HP:https://virtualokinwa.jp/

■Twitter:https://mobile.twitter.com/VIRTUALOKINAWA

■YouTube:https://www.youtube.com/@virtualokinawa3355

■VRChat:https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_a26d13d0-34d4-4bff-b0ca-4f56667bb84c



