[兼松エレクトロニクス]

兼松エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:渡辺 亮、本社:東京都中央区 以下KEL)は、ネットアップ合同会社.(代表執行役員社長:中島シハブ・ドゥグラ、本社:東京都中央区、以下NetApp)が8月31日に開催したNetApp Partner Summit On Digital 2023において、日本全国でのNetApp製品の販売や、共同での販促活動、お客様への戦略的なソリューション開発、先進的な事例展開などでもっとも貢献したパートナーとして「Partner of the Year 2023」を受賞しました。





1.【 受賞の背景 】

「Partner of the Year 2023」は、NetAppのFY23(期間:2022年5月~2023年4月)において、様々なお客様に対し、多様で戦略的なソリューションによりお客様の要望に応えるとともに、製品およびサービスの共同販促・ソリューション開発で最も貢献したパートナー企業に贈られます。



KELは、「KEL Custom Cloud」、「KCC Backup as a Service」といった独自ソリューションにNetApp社AFF/FAS製品を採用し、オンプレミスのみならず、「Hybrid Cloud」ソリューションを全国展開しました。

更に、いち早くNetAppの「Autonomous Ransomware Protection」および「Cloud Insights Storage Workload Security」により、ランサムウェア攻撃の検知・通知・Snapshot取得機能と、被疑IDの特定、ブロックによる被害拡大を防ぐソリューションに着目し、業種問わずセキュリティソリューションを展開し、お客様の課題解決に努めました。



現在、お客様を取り巻く環境は日々変化し続けており、企業経営や組織運営の中で、ITの価値が再認識され、その役割はより一層重要になっています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、データの利活用が必須であり、そのデータを守るアンチランサムウェアを含むデータ資源の保護とレジリエンスの強化は、企業の至上命題となっております。ワークスタイル変革、事業継続性の確保、セキュリティなど、あらゆる企業、組織に求められるIT戦略および最新技術について、NetAppとともに具体策を示していきます。



今後も、NetAppとの協業を推進し、お客様への最適解をお届けすべく、営業・技術が一体となり、企業理念である「お客様第一主義」を実践していきます。





(左から:ネットアップ合同会社 パートナー・アライアンス統括本部 執行役員 統括本部長 北野 宏様、

ネットアップ合同会社 代表執行役員社長 中島 シハブ様、KEL 社長 渡辺 亮、

NetApp Inc. Senior Vice President, WW Partner Organization, Ms. Jenni Flinders)



2.【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

(1)商号:兼松エレクトロニクス株式会社(英文表記:Kanematsu Electronics Ltd.)

(2)事業内容:IT(情報通信技術)を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

(3)本店所在地:〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

(4)代表者:代表取締役社長 渡辺 亮

(5)資本金:90億3,125万円

(6)売上高:(連結)854億30百万円

(7)従業員:(単体)445名 (連結)1,483名

(8)URL:https://www.kel.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-22:40)