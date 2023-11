[松竹ナビ株式会社]

種崎敦美が大好きなあのシーンを語る!竹内良太、河瀬茉希、山下誠一郎、西山宏太朗も登壇!TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」Blu-ray発売記念イベントオフィシャルレポートを公開!!





累計部数1,000万部を突破した、人外×少女の正道ファンタジー漫画「魔法使いの嫁」。2016年にアニメ化プロジェクトが始動し、OAD「魔法使いの嫁 星待つひと」から、2017年のTVアニメまで国内外で好評を博した。

そして、2023年4月よりファン待望のTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」の放送が開始。

洗練された映像でファンの心を掴み、惜しまれながらも最終回を迎えた本作品の第2クールが現在TOKYO MX他にて放送中。

第1クールを収録したBlu-ray第1巻&第2巻の発売を記念し、アニメイト池袋本店にて種崎敦美、竹内良太、河瀬茉希、山下誠一郎、西山宏太朗が登壇し、発売記念イベントを行った。



また、Blu-rayメーカー共通特典にスタジオカフカ描き下ろしイラストを使用したイラストカードが追加決定、さらに作品公式コンプリートブックの発売も発表された。



▼以下レポート▼

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第1クールを収録したBlu-ray第1巻、第2巻は好評発売中。発売を記念し、アニメイト池袋本店 hall BLACKにて行われたイベントでは、主人公チセ役・種崎敦美、エリアス役・竹内良太、フィロメラ役・河瀬茉希、リアン役・山下誠一郎、アイザック役・西山宏太朗が登壇し、スペシャルトークを繰り広げた。





メインテーマである「INVITATION to New Season of the Ancient magus' Bride」の楽曲とともに、種崎敦美、竹内良太らキャスト5名が登壇し、イベントがスタート。司会を務める竹内良太が「今回、先生として司会を務めます、エリアス・エインズワース役の竹内良太です。よろしくお願いいたします!」とSEASON2の舞台が学院<カレッジ>ということもあり、学院のホームルーム風に進行され、それぞれ一言ずつ挨拶をした。



現在好評発売中のBlu-rayに収録されている、原作・ヤマザキコレ描き下ろし漫画、映像音声などの特典についてトークを繰り広げた。

第1巻Blu-ray音声特典の<オリジナルオーディオドラマ>は、チセとゾーイの歓迎会ということで、わちゃわちゃとした楽しい雰囲気のドラマだが、ストーリーの中で、種崎が「アイザックめっちゃ説明するやん!」と話すと「説明ならなんでも任せてください(笑)」とアイザック役の西山が即座に反応した。



種崎は「最近(本編が)シリアスなこともあいまって、オーディオドラマを録っているとき凄く楽しかった」と思い出を振り返った。



公式Xで実施されていた豪華賞品が当たるクイズ企画<まほよめ検定>を登壇キャストでやってみようというコーナーでは、会場の皆さんにも助けていただき、全5問見事すべて正解!

全問正解の賞品として、GIGOのたいやき秋葉原さんより<まほよめ焼き>をプレゼントされた皆さんは、どこから食べるか、エリアスの口から食べるか…と盛り上がり、会場も笑いにつつまれた。



そしてトークを繰り広げていくなか、最新情報も発表となった。

「魔法使いの嫁 SEASON2」の設定画、版権イラスト、原画などのビジュアル素材をふんだんに盛り込んだ公式コンプリートブックが2024年2月に発売が決定。豪華スタッフ&キャストのインタビュー、チセのファッション、エリアス邸の間取り、シルキーのお料理コーナーなどさまざまな企画が盛りだくさんの永久保存版・ビジュアルファンブックとなっている。



詳細はこちら:https://mahoyome.jp/news/detail.html?id=1894





また、現在予約受付中のBlu-ray第3巻、第4巻を対象法人で購入すると付いてくる、スタジオカフカ描き下ろしBlu-ray全4巻収納BOXの着色されたイラストが公開!!

エリアス邸でエリアス、ルツ、シルキーが見守るなか、チセと学院生達がクリスマスの準備を行っている様子が温かくも繊細なタッチで描かれている。



さらに、本イラストを使用したイラストカードがメーカー共通特典として追加決定!(サイズ:約195mm×約137mm)

全巻収納BOXとともに、ぜひ手に入れてほしい。



トークの中で、現在放送中の第2クールの最新19話で、「好きなセリフ・シーンがあって『魔術師じゃなくて、僕たちは…』」と種崎が竹内の方を見ながら話すと、竹内が「僕たちは何だ、ってねー!」と返し、種崎が「『魔法使いだ』って言うあのシーンが大好きで!」と話すと河瀬、山下、西山も大きく頷きながら、山下が「2人にしかできない言葉で乗り越えていくのがしびれますよね」「そこからルーシー達が『私も!』と言ったとき、これは君たちにしかできない行動だ!大人になればなるほどこういうこと出来なくなるから!と思いながら見てました。」と語った。

最終回まで残り5話となり、物語も佳境を迎えるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」はTOKYO MX他にて現在放送中だ。第2クールを収録するBlu-ray第3巻、第4巻は好評予約受付中、店舗別特典として描き下ろしイラストも多数ラインナップした。



<amazon>ではチセがフィロメラにポプリの作り方を教えながら一緒に作る様子を描いたイラストを使用したキャンバスボードが第3巻、第4巻を購入すると付いてくる。

予約はこちら:https://shochiku1.page.link/w6sQ



<アニメイト>ではエリアスがチセの膝枕で、初めて仰向けに寝て休憩している様子を描いたイラストを使用したポートレートが有償特典の第3巻を購入すると付いてくる。

予約はこちら:https://shochiku1.page.link/kL2f



<楽天ブックス>ではリアン、ゾーイ、アイザックがロンドンの街へ出掛けて遊んでいる様子を描いたイラストを使用したキャラファイングラフが第3巻、第4巻を購入すると付いてくる。

予約はこちら:https://shochiku1.page.link/2Spg



<Joshinディスクピア>では個人庭園の中で、ゾーイの髪の毛がヘビとなってチセ、ルーシーと遊んでいる様子を描いたイラストを使用したアクリルスタンドが第3巻、第4巻を購入すると付いてくる。

予約はこちら:https://shochiku1.page.link/zAA8





★店舗別特典詳細はこちら:https://mahoyome.jp/blu-ray/detail.html?id=1781



物語と合わせて楽しめる特典が満載!ファン必見のBlu-rayにぜひご期待ください。



<TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」作品概要>





■第2クール

2023年10月5日より毎週木曜 22:00 から TOKYO MX 他にて放送中!

2023年10月5日より毎週木曜 23:00からPrime Video、Leminoにて配信中!





TOKYO MX 10月5日(木)より 毎週木曜22:00~放送中

BS11 10月6日(金)より 毎週金曜23:00~放送中

サンテレビ 10月5日(木)より 毎週木曜24:30~放送中

KBS京都 10月5日(木)より 毎週木曜24:00~放送中

HBC北海道放送 10月9日(月)より 毎週月曜25:59~放送中

岐阜放送 10月9日(月)より 毎週月曜24:30~放送中

RSK山陽放送 10月9日(月)より 毎週月曜25:55~放送中

NCC長崎文化放送 10月11日(水)より 毎週水曜25:18~放送中





AT-X 10月6日(金)より 毎週金曜23:00~放送中

毎週火曜11:00~ ※リピート放送中

毎週木曜17:00~ ※リピート放送中





■第1クール

Prime Video、Leminoにて配信中!



■イントロダクション

すべてではない。けれど、エリアスを、自分を受け入れることができたチセ。

カルタフィルスがひとときの眠りにつき、日常を取り戻した彼女の元に

届いたのは、魔術師たちの相互扶助組織『学院』への招待状だった――。



大英図書館の地下……今までとは違う魔術師達の社会。

”人”との出会いと交わりが、新たな扉を開いてゆく。



これは、私(ルビ:あなた)を救う為の物語。





■クレジット

<キャスト>

羽鳥チセ:種崎敦美

エリアス・エインズワース:竹内良太

ルツ:内山昂輝

シルキー:遠藤綾

ルーシー・ウェブスター:津田美波

フィロメラ・サージェント:河瀬茉希

リアン・スクリム=ジョー:山下誠一郎

ゾーイ・アイビー:小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー:上田麗奈

アイザック・ファウラー:西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド:日野聡

アリス・スウェーン:田村睦心





<スタッフ>

原作:ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」(ブレイドコミックス/マッグガーデン刊)

監督:寺澤和晃

脚本:高羽彩/米内山陽子/西中千晶/高橋明峰

キャラクターデザイン:加藤寛崇

総作画監督:徳岡紘平

色彩設計:小針裕子

美術監督:田村せいき

撮影監督:鈴木麻予

CGIディレクター:伊藤達弘

特殊効果:チップチューン

編集:今井大介

音楽:松本淳一

第1クールオープニングテーマ:「Dear」JUNNA

第1クールエンディングテーマ:「無伴奏」edda

第2クールオープニングテーマ:「眠らされたリネージュ」JUNNA

第2クールエンディングテーマ:「fam」遊遊

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:はたしょう二

音響効果:出雲範子

音響制作:サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作:スタジオカフカ

製作:魔法使いの嫁製作委員会

(C)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会





●公式サイト:https://mahoyome.jp/

●公式X:@mahoyomeproject (https://twitter.com/mahoyomeproject)

●公式Instagram:@mahoyomeproject(https://www.instagram.com/mahoyomeproject/)

#魔法使いの嫁 #まほよめ #mahoyome



「魔法使いの嫁 西の少年と青嵐の騎士」

Prime Video、Leminoにて配信中!





第2クールBlu-ray好評予約受付中!

3巻は2024年2月28日、4巻は3月27日発売!





第3巻

【発売日】2024年2月28日 (水)

【価格】19,800円(税込)

【収録本編】第13話~第18話

【特典内容】

<外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

・複製絵コンテ

<映像特典>

・ノンテロップOP・ED(第2クール)

・「魔法使いの嫁 SEASON2 第13話先行上映会」イベント映像

<音声特典>

・オーディオドラマ Blu-ray Special vol.3

・まほよめラジオ







第4巻

【発売日】2024年3月27日 (水)

【価格】19,800円(税込)

【収録本編】第19話~第24話

【特典内容】

<外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

・複製絵コンテ

<映像特典>

・全PV集

<音声特典>

・オーディオコメンタリー ※2話分、収録話数未定

(原作:ヤマザキコレ/監督:寺澤和晃)

・まほよめラジオ

<ギャラリー特典>

・スタッフお疲れ様イラスト集





※商品仕様、デザイン等は変更となる可能性がございます





メーカー共通特典

・描き下ろし全4巻収納BOX

・描き下ろしイラストカード

対象法人:松竹DVD倶楽部/Froovie/amazon.co.jp/アニメイト(通販含む)/楽天ブックス/Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)





店舗別特典

【amazon.co.jp】 描き下ろしF3サイズ キャンバスアート(キャラファインボード)

【アニメイト(通販含む)】スクエア缶バッジ3個セット(サイズ53mm) ※場面写真(チセ、エリアス、シルキー)使用

【アニメイト限定セット(有償特典)(通販含む)】Blu-ray3巻+描き下ろしA4サイズ ポートレート 価格:22,000円(税込)

【楽天ブックス】描き下ろしA5サイズ キャラファイングラフ

【Joshinディスクピア(通販含む)】描き下ろしA5サイズ アクリルスタンド

【松竹DVD倶楽部/Froovie】ブロマイド10枚セット(L版) ※場面写真使用



詳細はこちら:https://mahoyome.jp/blu-ray/detail.html?id=1781







■第1クールBlu-ray発売情報







第1巻

【発売日】 好評発売中

【価格】19,800円(税込)

【収録本編 】 第1話~第6話

【特典内容 】

<外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

・複製絵コンテ (第1話)

<映像特典>

・ノンテロップOP・ED

・AnimeJapan スペシャルイベント映像

<音声特典>

・オーディオドラマ Blu-ray Special vol.1

・オーディオコメンタリー 第1話・第2話(種崎敦美/竹内良太)











第2巻

【発売日】 好評発売中

【価格】19,800円(税込)

【収録本編】 第7話~第12話

【特典内容】

< 外装・封入特典>

・原作ヤマザキコレ描き下ろしBOX

・スタジオカフカ描き下ろしジャケット

・原作ヤマザキコレ描き下ろし漫画

・複製絵コンテ

<映像特典>

・SEASON2 特別インタビュー映像

<音声特典>

・オーディオドラマ Blu-ray Special vol.2

・まほよめラジオ 第1回~第7回





店舗別特典(※無くなり次第終了)

・Amazon: 1巻2巻収納三方背BOX(EDイラスト・フィロメラ)

・アニメイト(通販含む):A5アクリルパネル(EDイラスト・チセ)

・楽天ブックス:キャラファイングラフ

・Joshinディスクピア:1巻 ミニキャンバス(チセ)、2巻 ミニキャンバス(ルーシー)

・松竹DVD倶楽部/Froovie:A4クリアファイル(EDイラスト・ルーシー)、ブロマイド5枚セット





■ラジオ情報

WEBラジオ番組「魔法使いの嫁SEASON2まほよめラジオ」が、インターネットラジオステーション<音泉>とSpotifyにて配信中!

家(ホーム)篇と学院(カレッジ)篇の2部構成で「まほよめ」の魅力や最新情報を楽しくお届けしていきます。



パーソナリティ

家篇 :種崎敦美(羽鳥チセ役)竹内良太(エリアス・エインズワース役)

学院篇:種崎敦美(羽鳥チセ役)河瀬茉希(フィロメラ・サージェント役)





配信日:4月7日(金)より隔週金曜配信中。



URL https://www.onsen.ag/program/mahoyome

メールアドレス mahoyome@onsen.ag















■原作コミックス 刊行情報

「魔法使いの嫁」1~19巻好評発売中

「魔法使いの嫁」最新第19巻

























「魔法使いの嫁 公式副読本 SupplementIII」

好評発売中











「魔法使いの嫁 詩篇.108 魔術師の青」

第9巻 好評発売中

原作:三田誠 漫画:ツクモイスオ 監修:ヤマザキコレ

定価:693円(税込)

発売:マッグガーデン



※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願い致します。

(C)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/19-10:16)