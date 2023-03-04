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K-POPライブイベント「NEXT GENERATION LIVE ARENA」4月22日（土）・23日（日）ぴあアリーナMMにて開催！！

［株式会社エニー］

本日、3月4日（土）12時よりファンクラブ先行受付開始！！

株式会社エニー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高平 太）は、韓国の放送局「MBC PLUS」の協力の下、2023年4月22日（土）と23日（日）の二日間、K-POPライブイベント「NEXT GENERATION LIVE ARENA」（以下、「NEXT GENERATION LIVE」）を開催いたします。


『NEXT GENERATION LIVE』は韓国のケーブルテレビMBC PLUSの人気音楽番組「SHOW CHAMPION」の一押しK-POPアーティストを集め、ぴあアリーナMMで2日間ライブイベントを開催いたします。

出演アーティストは、22日（土）THE BOYZ/CRAVITY/TNX/PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、23日（日）iKON/MOONBIN&SANHA(ASTRO)/AB6IX/ATBO/SG（ソギョン）が出演予定。



「NEXT GENERATION LIVE ARENA」のチケットは、3月4日（土）12時よりファンクラブで最速先行発売を開始いたします。
実施アーティスト：
4月22日（土）：THE BOYZ / PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE
4月23日（日）：MOONBIN＆SANHA（ASTRO）/ AB6IX

また3月9日（木）18時よりオフィシャル先行販売、4月15日（土）より一般販売を開始いたします。


エニーは、これからも継続的にさまざまな音楽イベントを開催しより多くの皆さまに、魅力あるコンテンツをお届けしてまいります。


＜イベント概要＞
◆イベント名
「NEXT GENERATION LIVE ARENA」

◆開催日時
2023年4月22日（土）17:00開場 18:00開演
2023年4月23日（日）17:00開場 18:00開演

◆会場
ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

◆出演（予定）
＜4月22日（土）＞
THE BOYZ/CRAVITY/TNX/PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE
＜4月23日（日）＞
iKON/MOONBIN&SANHA(ASTRO)/AB6IX/ATBO/SG（ソギョン）

◆特設ページ
https://www.ticketport.co.jp/lp/ngl/

＜先行チケット情報＞
◆価格
アリーナスタンディング（ブロック指定）：13,000円（税込）
スタンド指定席：13,000円（税込）
アリーナスタンディング（ブロック指定）2日通し券：25,000円（税込）
スタンド指定席 2日通し券：25,000円（税込）

◆受付期間
＜ファンクラブ最速先行＞
3月4日（土）12:00～3月6日（月）23:59
※実施アーティスト：
22日：THE BOYZ / PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE
23日：MOONBIN＆SANHA（ASTRO）/ AB6IX
https://www.ticketport.co.jp/lp/ngl/

＜オフィシャル最速先行＞
3月9日（木）18:00～3月19日（日）23:59
https://www.ticketport.co.jp/lp/ngl/

＜一般発売＞
4月15日（土）

◆公演に関するお問い合わせ
ぴあライブインフォメーション：0570-017-230（平日12:00-15:00）

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/04-17:16）

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