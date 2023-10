[トヨタ・コニック・プロ株式会社]

トヨタグループのスタイルドカーブランド「CORDE by<コーデバイ>」がJAPAN MOBILITY SHOW 2023に出展





トヨタ・コニック・プロ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山下義行)が提供するスタイルドカーブランド「CORDE by<コーデバイ>」は、2023年10月26日から開催されるJAPAN MOBILITY SHOW 2023にて、ランドクルーザープラドのコンセプトモデルを展示いたします。





このコンセプトモデルは “一台のクルマをもっと長く愛せるようにすることで、サステナブルなクルマ社会の実現を目指す”CORDE byの想いに共感いただいた、アメリカ発のアウトドアブランド「THE NORTH FACE<ザ・ノース・フェイス>」と、同ブランドが共同で素材開発を進めているバイオベンチャー企業「Spiber <スパイバー>」とのトリプルネームで開発。



“アウトドアカーをサステナブルに”とのゴールを掲げ、ベースモデルには、その優れた機能性によって世界中のアウトドア好きから支持を得ているランドクルーザープラド (2018年式) を選択。環境負荷の少ない次世代繊維「Brewed Protein(TM)<ブリュード・プロテイン(TM)>」を、世界で初めて*モビリティのインテリア素材の一部に採用しています。



モデル名には『カーライフに“新しい景色”を』との想いを込め、LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”<ランドクルーザープラド ニュースケープ> としました。(新しい景色=NEW LANDSCAPEを語源とした造語)



*Spiber株式会社の開発した「Brewed Protein(TM)<ブリュード・プロテイン(TM)>」を採用したモビリティ

LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”の特徴







LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”最大の注目ポイントは、次世代の革新的な素材、Brewed Protein(TM)繊維を使用して創られたオリジナルのシートカバーです。



Brewed Protein(TM)素材は、Spiberが開発した構造タンパク質素材。主原料を石油などの化石資源や動物資源に依存せず、植物由来の糖を用い、微生物発酵を利用して製造される同素材は、繊維や樹脂状のものなど様々な形態に加工可能で、“次世代の基幹素材”とも言われています。本取組みでは、独自開発したシートカバーの一部にBrewed Protein(TM)繊維を活用することで、アウトドアカーの世界をサステナブルにアップデートしています。



また、デザイン領域のプロデュースはTHE NORTH FACEが担当。



エクステリアデザインでは、同ブランドのドーム型テント「Geodome 4」の意匠をインスピレーションに、そのイメージを車体全体に表現しています。



オリジナルシートカバーのデザインも、オールブラックでまとめながら、両胸部分にロゴを配置することで、不動の人気を誇るTHE NORTH FACEのダウンジャケットのようなクールな印象に仕上げています。



フューエルリッドには、THE NORTH FACEのロゴをインクリメンタルフォーミング(逐次成形加工技術)で入れることで、さりげなく主張。足回りは、タイヤ・ホイール・キャリパーをオールブラックで統一。マッドガードにTHE NORTH FACEとSpiberのロゴを入れることで、後ろから見た際のスタイルも計算されています。



フラットタイプのルーフキャリアとハーフラダーも装着し、アウトドアでのユーティリティも更に高いレベルまで昇華しています。



フロアマットには「TOYOTA」、グローブボックスには「THE NORTH FACE」のロゴをあしらうことで、運転席周りにも特別感を演出。







LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”コンセプトの発表に留まらず、今後も改良を重ねていくことで、次世代素材の活用やスタイルアップデートの手法を拡張し、モビリティにおけるサステナビリティの更なる可能性を探求していきます。



詳しい「LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”」の情報はこちら:

https://www.corde-car.jp/landcruiserprado-newscape



◆コラボレーションパートナー

THE NORTH FACE<ザ・ノース・フェイス>



1966年、サンフランシスコで生まれたアウトドアブランド。まもなく発売したスリーピングバッグで人気に。

良いものは自然との調和から生まれる、自然から学び自然を活用する、がものづくりのテーマであり、アウトドアの限界点を高め続ける「NEVER STOP EXPLORING」“飽くなき探究心”がブランドの理念。

https://www.goldwin.co.jp/tnf/





Spiber<スパイバー>



構造タンパク質素材「Brewed Protein(TM)」を開発・製造する、山形県鶴岡市のバイオベンチャー企業。

タイ・ラヨン県の量産プラントも稼働し、Brewed Protein(TM)素材の大規模な普及に向け取り組みを進めている。

https://spiber.inc/



※「Spiber」と「Brewed Protein」は、Spiber株式会社の登録商標です。





同時展示されるハイエース・マットブラック仕様について







クルマの新しい楽しみ方を生み出すトヨタのプロジェクト「Drive Your Teenage Dreams. <ドライブユアティーンエイジドリームス>」のアイコンカーとして、ファンの間で販売を待ち望まれていたマットブラック仕様のハイエース。そのコンセプトをそのまま、実際にお買い求め頂けるプロダクトとしてCORDE byがリプロデュースした「HIACE The Crewvan <ハイエース ザ クルーバン>」も同時展示いたします。



HIACE The Crewvanは2024年初春に発売を予定しております。

商品詳細や価格、取扱い販売店、販売方法など詳細情報は後日公開いたします。



詳しい「HIACE The Crewvan」の情報はこちら:

https://www.corde-car.jp/hiace-the-crewvan



◆コラボレーションパートナー

Drive Your Teenage Dreams. <ドライブユアティーンエイジドリームス>



トヨタ自動車が、多彩なエンターテイメントを展開するクリエイティブカンパニー「STARBASE(R)︎<スターベース>」と共に立ち上げた、クルマの新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト。

アートやファッション、音楽、スポーツなどといった既成概念に囚われないカルチャーをミックスさせることにより、トヨタの新たな一面を発信している。

https://toyota.jp/info/dytd/



<詳細情報希望フォーム>

下記フォームにご登録いただいたお客様にHIACE The Crewvanの詳しい情報を配信いたします。

是非ご興味のあるお客様はご登録ください。

https://forms.office.com/r/PiD68YASKs





JAPAN MOBILITY SHOW 2023 出展情報





JAPAN MOBILITY SHOW 2023での展示概要は以下になります。



【公開日】

(プレス)2023年10月25日(水)~26日(木)

(一般) 2023年10月28日(土)~11月5日(日)

【出展場所】

東京ビッグサイト 東8ホール Camping Car Area内 TOYOTAブース

【展示車両】

LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”、HIACE The Crewvan



会期中は、ご来場いただいたお客様にCORDE byのスペシャルステッカーやポストカード*をプレゼントいたします。是非、お立ち寄りください。

*数に限りがございます。予めご了承ください。



CORDE by <コーデバイ>とは







トヨタグループが手掛けるカスタム中古車ブランド。

独自の世界観や価値を持つ様々なパートナーと共に、既成の新車や従来のカスタムカーとは異なる独自の個性を手軽に加えた“スタイルドカー”を通して、世の中にクルマをもっと長く愛する文化を広め、サステナブルなクルマ社会を実現していく。



■CORDE by公式ウェブサイト/SNS

CORDE byの詳細や最新情報については、以下のURLよりご確認ください。





トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、

モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。



【本プロジェクトに関するお問い合わせ】

トヨタ・コニック・プロ株式会社 担当:川村・横島・石川・杉野

Mail:tqhp_release@toyotaconiq.co.jp







【会社概要】トヨタ・コニック・プロ株式会社







・社名:トヨタ・コニック・プロ株式会社

・設立:2021年1月(創立1949年3月)

・資本金:50百万円

・株 主:トヨタ・コニック・ホールディングス株式会社(100%)

<ホールディングス株主:トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)>

・代表者:代表取締役社長 山下義行

・事業内容:トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、

モビリティサービス事業など

・ウェブサイト:https://toyotaconiq-pro.co.jp



