3周年を迎えたSuriv|スリーヴ。マスクメーカーの威信をかけた、サウナ愛好家のための特別なサウナ専用マスクを制作!



Surivマスクの高い性能が評価され、サウナグッズブランドのUnplug|アンプラグから特別な依頼を受けました!このコラボレーションは、私たちにとってマスクメーカーとしての威信をかけた大きな挑戦です。私たちは一心に、サウナ愛好家の方々に最高のサウナ体験を提供することを目指して取り組みました。







開発者Surivの想い





私たちSurivは、サウナ専用マスクのデザインにおいて、厳しいサウナ環境での「快適性」と「機能性」を追求しました。Surivマスクの特徴である「やさしい。心地いい。ちょうどいい。」の考え方をそのままに、通気性とフィット感を徹底的に最適化し、心地よい呼吸と快適さを実現しました。さらに、Unplugのサウナでの使用に特化した機能素材をふんだんに取り入れ、特別なサウナ専用マスクが完成しました。



私たちがマスクメーカーとして培ってきた技術と情熱を注ぎ込んだこの特別なマスクを、サウナ愛好家の皆さまにお届けできることを本当にうれしく思います。私たちのコラボレーションによって、サウナ体験を一層楽しく充実した時間にしていただければ幸いです。



サウナ専用マスクの特徴









<特徴1>べたつかない独自の軽量3Dメッシュを搭載

サウナ専用マスクの内側には、べたつかずに快適な着用感を実現する独自の軽量3Dメッシュを使用。サウナ室内でも通気性が良く、息苦しさを軽減し、ムレを解消します。さらに、このマスクはサウナ専用ですが暑い夏用マスクとしても快適にお使いいただけます。



<特徴2>熱波にも負けない独自の三層断熱構造

熱波の中でも快適に過ごせるように設計された独自の三層断熱構造を採用。サウナ体験の醍醐味でもある「ロウリュウ」や「アウフグース」などの熱波体験にも適しており、高機能素材を組み合わせた断熱構造が熱を遮断し、最高の快適さをキープします。



<特徴3>自由に調節可能な耳紐

マスクの耳紐はシンプルな調節機能を備えています。自分に合った長さに簡単に調節でき、結び目はマスク内に収納可能、スマートな外観もキープします。快適なフィット感とスタイリッシュなデザインを両立させることができます。



<特徴4>こだわり撥水性と速乾性

サウナ専用マスクには、高機能素材H2OFF(R)︎を使用しており、撥水性と速乾性に優れています。アウトドアで活躍するこの素材は濡れにくく、透湿性にも優れています。さらに、軽量3Dメッシュとの組み合わせによって、速乾性も向上し、快適な使用体験を提供します。



<特徴5>洗濯機で丸洗いOK※

洗濯機で簡単に丸洗いができるサウナ専用マスク。汗だくで使うマスクをいつも清潔に保つことができます。さらに、速乾素材を使用しているため、洗った翌日には乾くので、連日の「サ活」にも対応します。



※洗濯機を使用する場合は、ネットに入れて洗濯することを推奨します。



サウナ専用マスク SAUNA MASK by Suriv





こちらの商品は、Unplug|アンプラグ 公式サイト https://un-plug.jp/

よりお買い求めいただけます。



品名:SAUNA MASK by Suriv (BEIGE/ORANGE)

寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円

















品名:SAUNA MASK by Suriv (BEIGE/BEIGE)



寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円





















品名:SAUNA MASK by Suriv (NAVY/ORANGE)





寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円



















品名:SAUNA MASK by Suriv (NAVY/NAVY)





寸法: 高さ12cm×長さ12.5cm

希望小売価格(税別):1,800円





サウナ愛好家の必須アイテム





サウナ内でも快適な通気性、熱波にも負けない断熱構造、シンプルな調節機能、撥水性・透湿性に優れた高機能素材、洗濯機で洗えいつでも清潔。



サウナ専用マスクは、SurivとUnplug|アンプラグのコラボレーションによって生まれたこだわり抜いた特長をもつ特別なマスクです。マスクメーカーとしての威信をかけたこの挑戦は、サウナ愛好家の皆さまに最高のサウナ体験を提供することを目指しています。心地よさとパフォーマンスを追求したこのマスクが、サウナ愛好家の方々にとって、より充実した時間をもたらし、最高のサウナ体験を実現するお手伝いができることを心から嬉しく思っています。ぜひ、私たちのサウナ専用マスクをご体験いただき、最高のサウナライフをお楽しみください。



Suriv | スリーヴはおかげさまで3周年!







皆さんの応援に支えられ、おかげさまではSuriv | スリーヴマスクは3周年を迎えました。この喜びを皆さんと分かち合いたくて、送料無料キャンペーンを開催!これからもより素敵なサービスを提供できるよう頑張りますので、引き続きのご支援をお願いします。



Unplug公式SNSにて発売記念キャンペーン実施中









■キャンペーン概要

名称:「熱くなれ!Unplugサウナハット発売記念キャンペーン」第2弾

Unplug|アンプラグ公式(@unplug_jp)&Suriv|スリーヴ公式(@suriv__mask)コラボキャンペーン!



期間:2023年7月11日(火)~7月17日(月)

内容:Unplug公式Instagram+Suriv公式Instagramの、Wフォロー&キャンペーン投稿をいいね。

「Unplug SAUNA MASK」と「Suriv MASKのセット」を10名にプレゼント



Unplug SAUNA MASK by Suriv 販売価格:1,800円(税別)

特設ページ:https://un-plug.jp/pages/cp2307







■Suriv公式サイト

https://suriv.jp



■公式SNS

https://www.instagram.com/suriv__mask/

https://twitter.com/suriv_mask





■Unplug公式サイト

https://un-plug.jp/



■公式SNS

https://www.instagram.com/unplug_jp/

https://twitter.com/unplug_jpn

https://www.facebook.com/Unplug_jp



