[青木被服株式会社]

自由と反抗の象徴!デニムの黄金期を映し出す1点物デニムアイテムの登場!





-デニムの聖地- 岡山県井原市に本拠地をおく、老舗デニムファクトリー『青木被服』とアートとファッションをコンセプトに1点物を制作するSHINICHIRO INUI 氏の『guernika』がコラボレーションをスタート致しました。



第一弾はデニムアイテム5点に乾氏が「自由と反抗」をテーマにハンドペイントを施した1点物となっており、 青木被服オンラインストア及び青木被服 倉敷店舗にて12月12日 正午より予約受付開始致しました。



■「青木被服×guernika」コラボレーションコレクション第一弾

先行予約特設サイト: https://aokihifuku.base.shop/categories/4845303

予約開始日時:2022年12月12日(月) AM12:00 ~











青木被服× guenika は全てが1点物! 自由と反抗の象徴として存在したデニムの黄金期を現代に投影したハンドペイント製品を制作。









老舗デニムファクトリー「青木被服」と現代社会へのアンチテーゼを掲げた作品を1点物で作り上げる

「guernika」がタッグを組んだ今回のコラボレーションは全てが1点物となっており、

デニムジャケット/デニムサロペット/あずま袋(2種類) /トートバッグの全4型となっており、

5品のラインナップで展開致します。



「Velvet under ground とか70−80年代の音楽の曲名を混ぜ込んだり、

自由と反抗の象徴として存在したデニムのいい時代を今に投影し作り上げた。」

と語るguernika デザイナー SHINICHIRO INUI 氏。



岡山県産のジャガード織デニムや反応染デニムには顔料を用いたペイント技法で施されました。









[青木被服 × guernika コラボレーション商品概要]



■青木被服×guernika デニムジャケット / 品番:AK-JK-GRNK



PRICE: 31,900円 (税込)





■青木被服× guernikaデニムサロペット / 品番:AK-SR-GRNK

PRICE:28,600円 (税込)









■青木被服×guernika JUDO BAG 柔道バッグ / 品番:AK-JDB-GRNK

PRICE: 19,800円 (税込)









■青木被服×guernika / AZUMA BAG SNAKE JACQUARD / 品番: AK-AZW-GRNK

PRICE: 9,900円 (税込)





■青木被服×guernika / AZUMA BAG DENIM / 品番:AK-AZD-GRNK

PRICE: 6,930円(税込)







先行受注販売サイトは 青木被服 オフィシャルオンラインストアより:

https://aokihifuku.base.shop

*先行販売スタートは12月12日お昼12時からとなっております。

先行予約特設サイト:https://aokihifuku.base.shop/categories/4845303











全てが1点物のファッションブランド「guernika」とは!?







SHINICHIRO INUI氏 自らの手により制作される「guernika」の作品は全てハンドペイントやドローイングで施されており、全てが1点物の商品を展開。





ラグジュアリーなBAGにメッセージ性が強いペイントを施したり、

現代社会へのアンチテーゼを独自ユーモアで描く独創的な作品で注目を集めるクリエーション集団。コロナ禍では 「You're not alone / あなたは一人じゃない」というコンセプトのもと、サンリオキャラクターズとのコラボレーションを見事に表現した。



2022年12月には SHINICHIRO INUI としての個展を開催する他、ファッションアイテムのみならず、ARTISTとしての活動をも多岐に展開している。



WEBSITE: https://guernika.jp





来春には青木被服 倉敷店舗にてコラボレーションを記念したPOP-UPストアを開催! SHINICHIRO INUI氏も来場!



今回のコラボレーションスタートを記念し、青木被服倉敷店舗 (倉敷本店及びSOLA店)においてスペシャルコラボレーションPOPUPを開催致します。期間中はguernika のデザイナーSHINICHIRO INUI氏が倉敷店舗に来店し、商品説明をして頂く機会を設けます。







概要: 青木被服×guernika コラボレーションPOP-UP STORE

開催期間: 2023年 2月 25日 ~ 2023年 3月 25日

住所: 青木被服 倉敷本店 or 倉敷SOLA店 *店舗が確定次第 青木被服WEBSITE上で告知させて頂きます。

お問合せTEL: 086-489-6600



guernika デザイナー SHINICHIRO INUI 氏 コメント:

今回国産デニム発祥の地でもある倉敷のデニムとコラボでき光栄に思います。

今回テーマとして選んだ70-80年代のアメリカの音楽や文化は自分のルーツであり、それをうまく現代のデニムに投影できたかと思います。

美しい日本が残る街並みの倉敷で、私のペイントが入った作品が並ぶことで生じる違和感を楽しんでもらえればと楽しみにしております。



青木被服株式会社 デザイナー 青木俊樹 コメント:

-デニムとは自由と反抗の象徴。-

この度、ご縁がありINUI氏にハンドペイントを依頼させて頂きました。

上記のコンセプト通り新たな落とし込みでguernikaにしか出来ない表現をファクトリーブランドに

取り入れて頂き、本当にありがとうございました。 来年倉敷でお待ちしています!





デニムファクトリー 青木被服 について







青木被服株式会社は、1961 年にデニム製品・ユニフォームの受注生産を開始し、1970年代には国内外に自社工場を増設。国内を代表するデニム工場として定着する。

2010年、デザイナー青木俊樹がブランド事業部を創設し、「FAGASSENT/ファガッセン」のコレクション展開が始まる。パリ・ミラノのメンズコレクションをスタートし、近年では、 B’z / ONE OK ROCK / 長渕 剛 といったアーティストへのステージ衣装制作も行っている。



2020年4月に倉敷美観地区に本店をOPEN、2022年4月には美観地区最大規模の商業施設「倉敷SOLA」に2店舗目となる「青木被服 倉敷SOLA店」がOPEN。







自社ブランドFAGASSENT」「AOKIHIFUKU」を軸に、井原市産ジャガード織のデニム製品を展開。青木被服ブランドでは「NEW DENIM UNIVERSE」をコンセプトに、日常をアップデートするミニマルなデニム製品を展開。地元岡山の地下足袋老舗メーカーMARUGO社や全国に店舗展開するレストラン サンマルク社とのコラボラインに取り組み、デニムの可能性に絶えず挑戦している。



[本社]

住所:〒715-0006 岡山県井原市西江原町501

電話番号(本社代表) : 0866-62-1105

Email : store.aokihifuku@gmail.com



[実店舗]

青木被服 倉敷SOLA店:岡山県倉敷市中央1丁目4-13 / TEL:0864-89-6600

青木被服 倉敷本店:岡山県倉敷市阿知2丁目23-1 / TEL:0864-41-5019



●青木被服株式会社 オフィシャルサイト → https://www.aokihifuku.co.jp



●FAGASSENT オフィシャルサイト→ https://www.fagassent.com/



●青木被服 オンラインストア→ https://aokihifuku.base.shop



