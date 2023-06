[株式会社LOUANGE TOKYO]







株式会社LOUANGE TOKYO (本社:港区六本木/代表取締役 越智通隆)は、トニー賞を獲得している話題のミュージカル「ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル」とコラボレーションしたカフェを6月19日~8月末の期間限定でオープンいたします。コラボレーションしている期間、店内では「ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル」のキャストビジュアルが特別展示。メイキング映像も放映され、一足早くムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカルを感じることができます。



そして、LOUANGE TOKYO Le Museeで話題のアフタヌーンティーも「ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル」からインスピレーションを受けた、ラインアップで登場いたします!ガスパチョの赤いスープ、ブラックバンズのBLTを始めとしたセイボリーから、グリオットチェリーのムース、チェリーとピスタチオのタルトなどのスイーツまで、赤と黒を基調としたアフタヌーンティーは、「ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル」の世界観が広がります。



限定のプレートデザートとして、アシェットデセール 「L'amour de Montmartre」もご用意いたしました。大人気のクマのヌーミーも、ムーランルージュ仕様でハットを被って、今しか出会えない貴重な姿で登場。赤色に統一された可愛らしいスイーツをお楽しみください。



また、そのほか限定の物販商品も3点お目見え予定です。ハート形のチョコレートケーキ「ULTIME CHOCOLAT ROUGE」や、リップ型チョコレート「Levre Chocolat Rouge」は、ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカルをイメージした特別仕様です。限定のソフトクリーム「Bohemians Soft」も、赤いチェリーのソースを添えてご準備しました。



LOUANGE TOKYO Le Musee のこだわりぬいて作られたスイーツを、ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカルの世界でご堪能ください。



<アフタヌーンティー 「Le reve de Satine」 >

ウェルカムドリンク

ベリーハイビスカスティーソーダ



下段

・赤いスープ(ガスパチョ)

・鮪のタルタル キャビア添え

・A5ランクのローストビーフ 赤ワインソース 黒トリュフ

・ブラックバンズ BLT

・天使の海老と赤いお野菜のマリネ



中段左から

・グリオットチェリーのムース(スパイスの香るゼリーを入れたグリオットチェリームース)

・ライチと薔薇のシュークリーム(ライチクリームと薔薇の香りを合わせたシュークリーム)

・カシスとバニラのヴェリーヌ(カシスのゼリーとバニラプリン、赤ワインゼリーの3層)

・フルーツ(アメリカンチェリー/グロゼイユ/ラズベリー)



上段左側から

・チェリーとピスタチオのタルト(ピスタチオのクリームとアメリカンチェリーのタルト)

・ほうじ茶とベリーのムース

・ココナッツのパンナコッタ(ココナッツのパンナコッタとハイビスカスのスープ)

当店のトレードマークであるクマのヌーミーですが、上段のハットをかぶったヌーミーはセットでご提供。下の2体はオプション。





価格:8,500円~10,000円(税込)

※現在もお時間帯によって同じ商品でも価格を変えております。





<アシェットデセール 「L'amour de Montmartre」 >

オレンジの香るチョコレートクリームと口どけの良いチョコレートスポンジをハートのチョコレートで飾り付け。ベリーとカシスのシャーベットを添えました。クマのヌーミーがハットを被ってムーランルージュ仕様になっています。





価格:4,860円(税込)





<物販商品1.:ULTIME CHOCOLAT ROUGE>

ハート形のチョコレートケーキ。伝統あるヴァローナ社のチョコレートを独自にブレンドし、焙煎したカカオ豆本来の風味を最大限に残しつつ、口どけのよいグルテンフリーのチョコレートケーキに仕上げました。大きなハートのチョコレートを乗せて、真っ赤なベルローズで埋めた商品です。

※金のプレートは店名です。



価格: 12,000円(税込)





<物販商品2.:Levre(リップ) Chocolat Rouge>

ムーランルージュ!ザ・ミュージカルをイメージした、可愛らしいリップ型のショコラ。



価格: 1,200円(税込)



<物販商品3.:Bohemians Soft>

ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカルの世界観をイメージしたソフトクリーム。赤いチェリーのソースを添えて。



価格: 600円(税込) ※テイクアウトのみ





【店舗情報】

◆LOUANGE TOKYO Le Musee

〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-5

03-4400-6606

11:00~21:00(20:00 LO)

www.louange-tokyo.com/lemusee



◆LT BY LOUANGE TOKYO

オフィシャルショッピングサイト https://louange-tokyo.com/lt/





【LOUANGE TOKYO Le Museeシェフの経歴】



■GRAND CHEF 藤田 浩司(ふじた こうじ)

2006年 クープ・ドゥ・モンド国内予選出場(チョコレート ピエス部門)

2007年 WPTC 国内予選優勝(チョコレート ピエス部門)

2008年 WPTC本戦出場 チーム総合準優勝 部門優勝(チョコレート ピエス担当)

2010年 ヌーベルパティスリーデュジャポン 理事就任

2012年 内海会 理事就任

2012年 WPTC本戦出場 チーム総合優勝(味覚担当)





About LOUANGE TOKYO ~愛する人に賛辞の気持ちを込めて~



LOUANGE TOKYOは現代のスイーツ業界に新たな息吹を吹き込むために次の独自性を打ち出しています。それは「厳選素材」へのこだわりであり、よりアート性・ファッション性を高めた商品開発であり、そしてすべての商品にメッセージを吹き込むということ。“LOUANGE”の由来はフランス語で賛辞という意味ですが、弊店の商品を贈って頂き少しでもお客様の演出にお力添えできればという想いを込めてLOUANGE~賛辞~と名付けました。我々は単にお客様にケーキという商品を提供するのではなく「時間」「空間」を提供するというコンセプトをもとにモノづくりをしております。そしてお客様に少しでも喜んで頂けるように日々研鑽を重ねて参りました。今後も、満足度の高い商品を常に創造していくことを心掛けていきたいと思っております。





About ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル



『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』はバズ・ラーマン監督が映像によってつくり上げた、きらびやかなビジョンを、アレックス・ティンバース演出によってさらにパワーアップさせ、めくるめく世界へと観客をいざなう革命的なミュージカルです。2018年のボストン公演を皮切りに2019年にはNYブロードウェイ公演がオープン。

トニー賞最優秀作品賞(ミュージカル部門)をはじめとする10部門の受賞に輝きました。

そこはナイトクラブでありダンスホール、劇場でもある、まさに夢のような空間。19世紀にオペレッタを創始したオッフェンバッハから、ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョンやマドンナをはじめとする20世紀に大流行したメガヒット曲、21世紀が生んだ最高の歌手レディー・ガガまで、160年以上にわたるポピュラーミュージック約70曲が散りばめられた『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』は、NYブロードウェイが誇る、絢爛豪華なマッシュ・アップ・ミュージカルです!!



