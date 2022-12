[SOCIAL ACTION COMPANY株式会社]

(環境省『食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業』採択事業)



社会貢献活動を促進する「actcoin」を運営するソーシャルアクションカンパニー株式会社は、福岡県北九州市と連携し、気候変動対策にみんなで取り組むプロジェクト「KitaQ Zero Carbon」を推進しています。この度、同市内限定で、「オープン型宅配便ロッカーPUDOステーションの利用」や、「小型電子機器回収への協力」でactcoinが獲得できる新たな機能を実装します。





ソーシャルアクションカンパニー株式会社(本社:東京都港区、代表:上杉昌之、以下、当社)は、2021年より福岡県・北九州市(以下、同市)が推進するカーボンニュートラル実現プロジェクト「KitaQ Zero Carbon(キタキューゼロカーボン)※1」との協働を開始しました。



この度、同市内限定で、「オープン型宅配便ロッカーPUDO(プドー)ステーション※2(以下、PUDOステーション)の利用」や、「小型電子機器回収への協力」といった日常的・反復的に実践できるアクションに対し、actcoinというデジタルポイント(以下、コイン)が獲得できる新たな機能を実装しましたのでご報告いたします。



これにより、本プロジェクトと市民生活との接点を増やし、取組の更なる見える化を図るとともに、脱炭素型ライフスタイルへの転換を後押しします。



なお、本事業は、環境省『食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業※3』の採択事業として実施するものです。



(※1)KitaQ Zero Carbon特設ページ

https://actcoin.jp/kitaq-zero-carbon/index.html



(※2)宅配便ロッカーPUDOステーション

Packcity Japan(パックシティジャパン)が運営する、オープン型宅配便ロッカーです。駅、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、駐車場、公共施設などで、24時間都合の良いタイミングで、宅配便の「受取」「発送」が可能です。PUDOステーションで宅急便を受け取るには、ヤマト運輸株式会社が提供するサービス「クロネコメンバーズ」への会員登録が必要です。(屋内に設置されている場合は、設置場所の営業時間に準じます。)



(※3)『食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業』

消費者の環境にやさしい行動に対し、企業・自治体等が「ポイント」を発行する取組を支援する、環境省主催の事業です。消費者のライフスタイル転換に積極的に取り組んでいただける企業・自治体等を支援しながら、消費者が環境配慮に取り組むメリットを身近なところで実感できるような環境を醸成し、脱炭素型のライフスタイルへの転換を加速することに寄与します。





actcoin(アクトコイン)とは



「actcoin」は、SDGs達成に寄与する個人の活動をサービスの中で実践報告をすることでデジタルポイントが発行・蓄積されるサービスです。自分のこれまでの活動が定量的に見える化されるだけではなく、ユーザー同士の関心分野や、登録団体の活動について知ることができます。



社会課題を学べるセミナーやボランティアへの参加、課題解決に取り組む団体への寄付、そして、日常の中で社会や環境に意識した行動を取り入れる。このような「ソーシャルアクション(=社会貢献活動)」を実践した際、actcoinのサービス上で報告をすることで、コインを獲得できます。



2022年12月現在、15,000人以上のユーザー、320を超える登録団体(NPO・企業・学生団体・自治体など)がつながる社会貢献プラットフォームとなっています。



▼actcoin(アクトコイン )公式サイト

https://actcoin.jp/







新たにactcoinが獲得できるアクション(2022年12月1日より実装)











(1) 宅配便ロッカーPUDOステーションを利用して荷物を受け取る(500コイン/回)

宅配便の荷物を1回で受け取ることは、再配達によるCO2排出の抑制につながります。

北九州市内に設置された宅配便ロッカーPUDOステーションを利用して、荷物を受け取ったのち、ロッカーの扉裏に貼付されたQRコードをactcoinアプリで読み取ると、500コインが獲得できます。荷物を1回で受け取ることで、再配達によるCO2排出の抑制につながります。







(2) 小型電子機器の回収(500コイン/回)

小型電子機器が回収・リサイクルをされることで、廃棄物の削減につながります。

不要となった小型電子機器を専用の回収ボックスに入れたのち、回収ボックスに貼付されたQRコードをactcoinアプリで読み取ると、500コインが獲得できます。











アクションの活性化に向けた連携施策について



(1) KitaQ Zero Carbonアクター

KitaQ Zero Carbon関連アクションで10,000コイン以上獲得すると、「KitaQZero Carbonアクター」に認定され、actcoinアプリ上に表示されるバッジを獲得します。今後、アクター認定者に向けて、環境にやさしいエシカルな商品のプレゼントやイベントでの表彰など、“ちょっとうれしい“特典を準備していく予定です。



(2) みんなでアクション!環境活動応援キャンペーン

同プロジェクトに基づくアクションの輪を更に広げていくことを目指し、みんなで集めたactcoinが合計100万コインに到達で、市内の環境活動に対して当社から10コイン=1円(総額10万円)の寄付をさせていただきます。本キャンペーンを通じてより多くの方の「ゼロカーボンアクション」の活性化を目指します。



▼ 詳しくはこちら

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/kitaq-zerocarbon/news/report_20221117.html



自分が行ったアクションが、「誰かに認められた」「プレゼントを貰えた」そんな嬉しい気持ちに繋がる。

市民が行ったアクションが、市内の環境活動の応援に繋がっていく。

本プロジェクトとの連携を通じ、このような価値づくりに挑戦していくことで、更なるソーシャルアクションの推進・発展に寄与できることを願っています。



