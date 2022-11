[株式会社Plan・Do・See]

THE AOYAMA GRAND HOTEL / 青山グランドホテル (東京・青山)はホテル内4階レストラン THE BELCOMO / ザ ベルコモにて11月23日(水)・11月27日(日)開催のサッカー日本代表チーム予選のパブリックビューイングを特別開催いたします。イベントは完全ご予約制、本日11月9日(水)よりご予約受付開始いたします。













THE AOYAMA GRAND HOTELの4階レストラン THE BELCOMOにてFIFAワールドカップ2022の日本代表チーム予選戦のパブリックビューイングを特別開催いたします。

開催日程は2日、11月23日(水)の日本対ドイツ戦と11月27日(日)の日本対コスタリカ戦の2試合。

店内に特別スクリーンを設けて試合の上映を行い、お飲み物やお料理をご用意いたします。イベントは完全ご予約制、お席により様々なプランをご用意しております。



【イベント詳細】



11月23日(水)日本 VS ドイツ戦

開場:21:00~

キックオフ:22:00~



S席(スクリーン最前席・限定8名様)

10,000円/1名様 (税込・サービス料別) エントランスチャージ + Food + ボトルシャンパン(グループにつき1本)

Food:<Food内容> フレンチフライ トリュフ&チーズ/野菜スティック/フィッシュフライ/ワカモレ/生ハム/チーズの盛り合わせ



A席(スクリーン前席)

5,000円/1名様 (税込・サービス料別) エントランスチャージ + Food + グラスシャンパン(1名さまにつき1杯)

Food:フレンチフライ トリュフ&チーズ/野菜スティック/フィッシュフライ/ワカモレ



スタンディング 1,000円(税込)/1名様 エントランスチャージ + 1ドリンク





11月27日(日)日本 VS コスタリカ戦

開場:18:00~

キックオフ・19:00~



S席(スクリーン最前席・限定8名様)

15,000円/1名様 (税込・サービス料別) エントランスチャージ + Food + ボトルシャンパン(グループにつき1本)

Food:シャンピニオンサラダ/本日鮮魚のカルパッチョ/アボカドとブロッコリーのバジルマリネ /牛ハツのカルパッチョ/ソフトシェルクラブのフリット/イカと水菜のスモーキートマトソースパスタ /バベットステーキ チミチュリーソース



A席(スクリーン前席)

10,000円/1名様 (税込・サービス料別) エントランスチャージ + Food + ボトルシャンパン(グループにつき1本)

Food:シャンピニオンサラダ/本日鮮魚のカルパッチョ/ソフトシェルクラブのフリット/ イカと水菜のスモーキートマトソースパスタ /バベットステーキ チミチュリーソース



スタンディング 1,000円(税込)/1名様 エントランスチャージ + 1ドリンク





開催場所:

THE AOYAMA GRAND HOTEL 4階 THE BELCOMO

東京都港区北青山 2-14-4



チケットご予約:

https://www.tablecheck.com/shops/belcomo/reserve?menu_lists[]=636478cf660084004014437a

※本イベントは事前決済型の完全ご予約制です

※キャンセルの場合は前日までにお申し出ください、当日は100%のキャンセル料を頂戴いたします



イベントお問い合わせ先:

イベント詳細ページ:https://aoyamagrand.com/topics/fifaworldcup2022-public-viewing/

メール:reception@aoyamagrand.com

TEL: 03-6271-5430





【THE AOYAMA GRAND HOTEL 概要】

2020年8月開業。かつてファッションの聖地と呼ばれた青山ベルコモンズの跡地に建てられた42室の東京随一のラグジュアリブティークホテル。4つのレストランとルーフトップバーを持ち宿泊ゲストのみならず様々な人が行き交う東京・青山の新たな社交場。

所在地:東京都港区北青山 2-14-4

客室数:42室 (32平米 ~ 61平米)

1室2名様: 67000円~

チェックイン:15時から / チェックアウト:13時まで

https://aoyamagrand.com



【本件のプレスお問い合わせ先】

web@plandosee.co.jp 担当:松尾玲奈



