マイクロスクータージャパン株式会社(神奈川県横浜市)はMARKISみなとみらい 3階にマイクロスクーターをグランドオープンしました。7月20日から8月21日まで様々な特典が盛り沢山のプレゼントキャンペーンも実施致します。











マイクロスクーターMARK IS みなとみらい





マイクロスクーターはスイスで創業したキックボードのプレミアムブランドで子ども用キックボードから超小型電気自動車まで生産するモビリティ専門ブランドです。



マイクロスクータージャパンでは昨年4月にアクアシティお台場3階にオープンした体験型ポップアップストアが好評を博したため、3月に常設店舗としてリニューアルし、今年の7月20日に2店舗目の正規店舗をMARK IS みなとみらいにオープン致しました。



アクアシティお台場でも、たくさんの子ども連れのご家族にお越しいただきキックボードの試乗や相談、販売を通じてブランドの人気を得て、横浜に2店舗をオープンすることとなりました。特に新学期、クリスマスや誕生日プレゼント用にマイクロスクーターを選んでいただくことが増えました。



マイクロスクーターMARK IS みなとみらいは子どもから大人までさまざまなキックスクーターとキックボード、ヘルメットなどを実際にご覧になって購入できる正規店舗です。



マイクロスクータージャパンでは7月20日から8月21日までの期間限定で、マイクロスクーターMARK IS みなとみらいでキックボードを購入したお客様に様々なプレゼントを用意しています。



▶ キャンペーン概要 ◀

ラインを追加するだけで「エコバック」プレゼント!

さらに300円クーポンもGET!



キックボード購入で「ベル」をプレゼント 🎈



キックボード2台以上お買い上げいただいた場合、10%割引!



※クーポン、ギフトは数量限定の為、予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。







マイクロスクーターMARK IS みなとみらいはキックボード、ヘルメットやプロテクター、、アクセサリー、インラインスケートまでたくさんの製品を揃え、大人から子どもまで家族一緒に楽しめる売り場です。夏のお出かけシーズンたくさんのお客様のご来店をお待ちしております。







▶ストア概要◀

MICROSCOOTER MARK IS みなとみらい



■ 場所

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号 3階

マイクロスクーター・ジャパン株式会社

■ 営業時間:11:00 ~ 20:00





[ブランド紹介] マイクロスクーター





1999年、スイスで創業したマイクロモビリティシステムズ社は、現在「キックボード」と名づけられている3輪の「K2キックボード」を世界で初めて開発しました。 多くのコピー商品、類似製品が発売されるなかでもマイクロは、革新的なデザインと技術力、たゆまぬ製品開発力の基盤を認められてドイツデザイン協会による賞を受賞、世界83カ国に販売を拡大するなど大きな成功を収めて、著名な世界中のセレブリティにも愛されるキックボードNo.1ブランドに成長しました。



日本では2011年より販売を開始、ブランドの信頼感と製品の品質を重視する消費者にも支持されて、全国の有名百貨店やセレクトショップ、スポーツストア等に販売が拡大しています。 日本の街中や公園でキックボードを楽しむ家族を目にするシーンも増えてきており、子供から大人まで家族で楽しめるキックボード文化とパー

ソナルモビリティの新たなライフスタイルをこれからもマイクロスクーターが先導していきます。







マイクロ製品は世界各地で数多くの賞を受賞しています。トイ・アワードやレッドドット・デザイン賞等、名誉のある賞を受賞し、マイクロの安全と高品質へのこだわりが認められています。



マイクロスクーター正規販売店一覧





https://microscooters.co.jp/html/page1.html



マイクロスクータージャパン公式SNS





Instagram:https://www.instagram.com/microscooters_japan/

Ameba Blog:https://profile.ameba.jp/ameba/japanmicroscooters/

YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCmYaBdGdz-E_SuSNZ52YWjw

Twitter:https://twitter.com/microscootersj

Facebook:https://www.facebook.com/MicroscootersJapan



