[株式会社Domuz]

~クリスマスギフトから注目の多肉植物まで、幅広い商品をラインナップ~



株式会社Domuz(所在地:神奈川県川崎市、代表取締役:高木弘貴)は、観葉植物・花のD2Cブランド「AND PLANTS」が、「LINE」アプリを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」( https://gift.line.me/about/ )に、2023年12月1日(金)より新規出店することをお知らせいたします。







クリスマスをはじめお祝い&御礼のギフトにぴったりな充実した商品ラインナップ





この度、「LINEギフト」で取り扱い開始となるのは、AND PLANTSの人気商品『[スワッグ]ドライフラワーブーケ(5色展開、税込 9,980円)』『ガジュマル S(税込 9,980円)』『ガジュマル Table-S(税込 3,980円)』『多肉植物 植え替えギフトセット(税込 3,980円)』『シマトネリコ Table-S(税込 3,980円)』と、12月20日(水)までの期間限定クリスマスシリーズより『[クリスマスリース'23] ボール×リボン S - シルバー -(税込 6,480円)』『[クリスマスリース'23] ベル×リボン S - レッド -(税込 6,480円)』『【クリスマス'23】シナモンが香るミニオブジェ(税込 6,480円)』『【クリスマス'23】森のキャンドルアレンジメント S(税込 6,480円)』の9商品。



「LINE」アプリから、いつでもどこにいてもご家族やご友人、大切な人へのギフトとして「AND PLANTS」商品を贈っていただけます。御礼やお祝い、送別や何かの記念など、植物やお花が活躍するさまざまなシーンでぜひご活用ください。「AND PLANTS」のLINEギフトでは、今後もシーズンやギフトにぴったりの商品を多数展開してまいります。



■「AND PLANTS」LINEギフトShop

https://mall.line.me/sb/1c1aff7c

※LINEアプリがインストールされたスマートフォンでご確認ください。



■12月1日から販売する商品ラインナップ

























































































LINEギフトについて





「LINEギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなど様々なシーンでご利用いただき、累計ユーザー数は3,000万人※1を突破するなど成長を続けております。現在LINEギフトの出店ショップ数は約1,500店舗※2、取扱商品数は約30万点※3と多様なラインナップを揃えており、どんな間柄・どんなシーンにもぴったり合った特別なギフトと出会うことができます。

※1 2023年5月時点でLINEギフトを贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数

※2 2023年10月時点でLINEギフトに出品しているショップ数

※3 2023年6月時点

LINEギフト公式サイト https://gift.line.me/about/



AND PLANTSについて







「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物や花があるライフスタイルを提案する観葉植物・お花のオンラインストアです。独自のパーソナル診断機能を通じて、一人ひとりの好みに合った商品を提案しています。

初めての方にも安心してお買い求めいただき、末長くお楽しみいただけるように、購入前から到着後まで長期間にわたってサポートいたします。

AND PLANTS公式サイト:https://andplants.jp/



株式会社Domuzについて

所在地 :神奈川県川崎市高津区末長3-27-29 シュール21 101

事業内容:グリーンフラワー事業

代表者 :代表取締役社長 高木 弘貴

会社概要 :https://andplants.jp/pages/company

AND PLANTS公式サイト:https://andplants.jp/

Instagram:https://instagram.com/andplants.jp/

Twitter:https://twitter.com/andplants_jp

LINEアカウント:https://lin.ee/9YN4ayj



