個性的なライフスタイル製品のセレクトショップ運営や、欧米ファッションブランドの輸入などを行う、「ライフスタイルに新しい夜明けをもたらす」をミッションとする三喜商事株式会社(本社・東京都港区、代表取締役社長・熊谷嘉延、以下「当社」)は、東京・神宮前に「hRp_a」(エイチアールピー)を12月15日(金)に本格オープンします。





「hRp_a」とは





『時間(とき)を忘れられる場所』



“HaRaPPa”を由来とした「hRp_a」という名前は、従来型の商業施設や店舗のような売るための場所ではなく、何にでも変化することができ、来るたびに新しい体験ができる場にしたいという思いを込めてつけられました。



「hRp_a」では、建築家や芸術家など、様々な分野からこだわりを持ったプロフェッショナルが集まってチームとなり、世界中で出会った様々なプロダクトやクリエイターを厳選し、独自の視点で編集・表現することで、人間の五感を刺激する様々なモノやコトに、人々が没頭できる空間を創り上げています。お客様のみならず、創り手や、編集をするプロジェクトメンバーなど、この場所に関わる全ての人が、「hRp_a」での体験を通じて、忘れかけた自身の感性に気がつくことができればと願っています。



都会の一角に現れた、「そこに集まった人々によって表情を変えていく原っぱのような場所」。

それが「hRp_a」なのです。











住所

東京都渋谷区神宮前3-1-26

WEB

https://hrp-a.com/

Instagram

https://www.instagram.com/hrp_a_official/



初回のクリエイター紹介





THE WORLD IS YOURS









2016年にスタートした、大阪発の気鋭ブランド。オリジナルのペイズリーパターンをブランドアイコンとし、海外のインフルエンサーやファッションデザイナーがバッグを愛用するなど一躍注目され、現在はウェアやシューズも展開しています。



【THE WORLD IS YOURS POPUP @TOKYO】

イベント期間

2023年12月16日(土) 12:00~19:00

2023年12月17日(日) 12:00~17:00



会社概要:三喜商事





東京都港区北青山 2-14-4 The ARGYLE aoyama 12階・13階

代表取締役社長 熊谷 嘉延

https://www.sanki-brand.com/



欧米のファッションブランドを中心に提供している商社。三井物産から転職してきた熊谷嘉延が2019年に経営の舵取りを担うようになるのと同時に経営改革に着手。優良顧客向けの会員組織の立ち上げ、AIを扱うスタートアップ企業との協業などに取り組む。従来型の「売って終わり」のアパレル会社から、「ライフスタイルに新しい夜明けをもたらす」をミッションに、世界中から本質的な価値のあるプロダクトを見つけ出し、編集の力で日常を彩る非日常体験を生み出すライフスタイル企業への脱皮を目指す。



【お問い合わせ先】





hRp_a

Email:hrp_a@sanki-brand.com

またはInstagramのDMにて



