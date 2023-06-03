Resilire、経済産業省や日ASEANの経済団体等が共催…
［株式会社Resilire］
安定調達の実現に向けたサプライチェーンの高度化を推進
株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役：津田 裕大）は、経済産業省や日本商工会議所、ASEANビジネス諮問評議会（ASEAN-BAC）等が共催する「日ASEANビジネスウィーク2023」にて、6月9日（金）に開催されるセッション「日ASEANにおけるデジタル技術によるサプライチェーンの高度化の推進」に登壇することをお知らせいたします。
参加方法：https://ameicc.org/aseanjapan_businessweek/2023/subscribe.html
Resilireはこれまで、製造メーカー・商社等の安定調達の実現に向けてサプライチェーンリレーションシップマネジメントサービス「Resilire（レジリア）」を提供するだけでなく、経済産業省が開催する有識者会議を通してサプライチェーン構造の可視化を推進するなど、様々な活動を通じてサプライチェーンにおけるレジリエンス・サステナブルの実現を図ってまいりました。今回のセッションでは、サプライチェーン高度化に資するResilireの取り組みを共有し、ASEANで取り組むことの重要性や推進中のプロジェクトに関する議論を行います。
■ Resilireの登壇概要
・登壇日時：2023年6月9日（金）15:00～16:30
・開催場所：オンライン
・セッションテーマ：日ASEANにおけるデジタル技術によるサプライチェーンの高度化の推進
・登壇者 ※敬称略
株式会社経営共創基盤 シニア・エグゼクティブ・フェロー
東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授 西山 圭太
JIC-ベンチャー・グロース・インベストメンツ イノベーションストラテジスト 小宮 昌人
アセアン・東アジア経済研究センター（ERIA） エコノミスト 及川 景太
Boston Consulting Group Partner and Director Oh Seungwook
株式会社Resilire 代表取締役CEO 津田 裕大
・参加方法：https://ameicc.org/aseanjapan_businessweek/2023/subscribe.html
・申込み締切：6月9日（金）
※ 本イベントは、6月5日（月）、6月6日（火）は会場・オンライン同時開催、6月7日（水）から6月9日（金）まではオンライン開催です
※ 申込み締切は、会場参加の場合 6月2日（金）、オンライン参加の場合 6月9日（金）までとなります
■ 「日ASEANビジネスウィーク2023」について
将来の日ASEANの経済関係の方向性を日ASEANの経済界を巻き込んで議論・策定する「日ASEAN経済共創ビジョン」策定プロジェクトが昨年の日ASEANビジネスウィーク2022で立ち上がり、策定に向けて議論をしています。
本年は、日ASEAN経済共創ビジョンの中間とりまとめを本ビジネスウィークで発表し、同ビジョンで掲げている内容（例：サステナブルな経済社会の実現、オープンイノベーションの推進、コネクティビティ強化、人的資本の共創 等）に沿う形で、ASEANでのビジネスの最新状況、今後のビジネスの可能性、先導的な取組を進める企業の具体的な取組事例等を紹介し、日ASEANの各方面の識者による幅広い議論をお届けします。
参考：https://ameicc.org/aseanjapan_businessweek/2023/index.html
■ Resilire（レジリア）について
株式会社Resilireは「データでサプライチェーンをアップデートする」というミッションの元、サプライチェーンリレーションシップマネジメントサービス「Resilire（レジリア）」を開発しております。
多くの製造業では、サプライヤー(調達先)がブラックボックス化しています。災害等のインシデント発生時の影響把握が遅れてしまうことにより、製品の供給が停止する事態が起きています。（コロナによる需給バランスの変化によるマスク等の不足や、半導体不足による減産等）
私たちは、サプライヤーネットワークの可視化とインシデントデータの連携を可能とするSaaSを提供することで、サプライチェーンの寸断を予防し製品の安定供給を実現し製造業全体のレジリエンスに貢献していきたいと考え、事業を行なっています。
■株式会社Resilire 概要
代表：津田 裕大
設立：2018年9月
本社：東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟22階
URL：https://corp.resilire.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/03-17:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
アニメ『文豪ストレイドッグス』より、武装探偵社、ポートマフィアをイメージしたシーリングスタンプセットが発売決定！(06/03 17:46)
さとふる、「令和5年6月台風・豪雨被害 緊急支援寄付サイト」を開設(06/03 17:46)
Marc Jacobs から注目の新作「ST. MARC (セント マーク)」が登場！(06/03 17:46)
2023年6月3日グランドオープン！！「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE ADVENTURE PARK」(06/03 17:46)
AI画像処理レタッチソフト『FURYU retouch』本日6月1日より本格販売開始！プリ機トップシェア＊のフリューが写真スタジオ向けに開発(06/03 17:40)
結婚式という価値観(06/03 17:40)
サントリー登美の丘ワイナリーが「日本ワイナリーアワード」最高位「５つ星」を６年連続で受賞(06/03 17:40)
【一宮市・稲沢市エリア】6/3(土)～6/4(日)限定で特別クーポンを公式ホームページにて配布中｜ハンバーグ・パスタ・チーズカレー・ベネディクトが人気のお店ニューヨークキッチンアライリーフウォーク稲沢(06/03 17:40)
スタートアップへの転職を考える方に向けた無料のキャリア相談サービス『GB Innovators Lounge』の運用を開始(06/03 17:40)
『Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2023』にてセレッソ大阪 vs パリ・サン＝ジェルマンFC開催決定！(06/03 17:40)
岡山県産生乳100％でつくる「晴れの国 おかやま牛乳」の売上の一部を公益財団法人 中国四国酪農大学校へ贈呈(06/03 17:40)
NAGANOスマートシティコミッション事務局運営支援業務をSUNDREDが受託(06/03 17:40)
クラウドアプリケーション向け統合型エンドツーエンドのオブザーバビリティ（可観測性）ソリューション ServiceNow Cloud Observabilityを発表(06/03 17:40)
【日本パデル協会】東武トップツアーズ株式会社とのパートナー締結のお知らせ(06/03 17:40)
九州エリアの小売流通企業９社が共同でサステナビリティを推進「九州流通サステナビリティサロン」に参画(06/03 17:40)
Resilire、経済産業省や日ASEANの経済団体等が共催する「日ASEANビジネスウィーク2023」にて6月9日に登壇(06/03 17:40)
ジュエリーブランド【graey】が代官山でPOP-UPを開催(06/03 17:40)
株式会社BuyChemJapan(バイケムジャパン)、業務拡大に伴い大阪・心斎橋へオフィス移転。(06/03 17:40)
エフステージのリノベマンション「ARISE」ブランドコンセプトを大幅リニューアル(06/03 17:40)
一般社団法人 防災安全協会主催「SDGｓ・災害食大賞(C)２０２３」「SDGs取組部門」にて弊社【Sustainable防災system】が「優秀賞」を受賞(06/03 17:40)
★6月10日は＜りくろーおじさんの店＞チーズケーキの誕生日！「夏のりくろー祭」を開催します！【大丸梅田店6／7～13】(06/03 17:16)
2023年7月上演の舞台「THE 面接」に出演する全キャストが決定！新たに3名をオーディションより選出(06/03 17:16)
【夢二郷土美術館】2023年夏の企画展「Taisyo Romantic Design-夢二のモダン×伝統デザイン-」 当館新収蔵作品《千代紙「きのこ」》を岡山で初公開(06/03 17:16)
「ジャンナビ麻雀オンライン」チーム戦「雀檻杯」開催＆復刻ガチャ販売開始(06/03 17:16)
2023年8月28日に渋谷クラブクアトロにて開催の「SPEAKEASY NIGHT in SHIBUYA」のチケット販売が開始しました。(06/03 17:16)
「STAND FOR ARTISTS」主催 舞台「The 面接」上演決定！(06/03 17:16)
オーディションプラットフォーム『FAN-B』がAIグラビアオーディションを開催！(06/03 17:16)
【朝食に関する調査】朝食を食べる人のうち、朝食を「ひとりで食べる」は約55%、「テレビをみながら食べる」は3割。「家族がみんな揃って食べる」は2割強で2018年以降減少傾向(06/03 16:46)
【総額200万円分プレゼント！】6月3日は年に一度のロバミミの日！お得なクーポンやボーナスポイントプレゼントを含む4大キャンペーン開催！(06/03 16:46)
【新品販売プロモーション】Amazon Blackview Tab12Pro Android 12 超高性能人気タブレット14GB+128GB 、最安価格 20,000円!!(06/03 16:46)