株式会社東北新社(本社:東京都港区)がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は、2022年で作品登場から15周年を迎えました。これを記念して、2022年12月16日(金)には、約3年ぶりとなる新作映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』が公開。クリスマスを舞台にした映画の公開に先駆けて、クリスマスも映画も、もっと楽しむことができる限定アイテムを販売いたします。





【新作アニメーション映画 2022年12月16日(金)劇場公開決定!】







テレビシリーズ放送開始15周年という記念すべきアニバーサリーイヤーに、「ひつじのショーン」約3年ぶりとなる新作 『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』 が12月16日(金)より2週間限定で劇場公開することが決定いたしました。最新作『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~ 劇場公開版』に加え、懐かしのシリーズ2から「だんろの前で」、「ある雪の日」、「メリークリスマス!」のクリスマス・セレクション3編が同時上映。ショーンたちが巻き起こす、楽しくて、でもなんだかあったかいクリスマスの大騒動をぜひお楽しみください。





全国SMT系列劇場他にて、映画公開に先駆けた劇場物販アイテムを販売!



12/16(金)の映画公開に先駆けて、12/9(金)~12/29(木)の期間中、全国SMT系列劇場他にて映画にちなんだクリスマスモチーフの限定アイテムを販売いたします。 「ひつじのショーン」からの少し早いクリスマスプレゼントとして、是非映画の楽しい思い出と共にお持ち帰りください。



■販売商品を一部ご紹介!

●パズルアクリルキーホルダー(クリスマス) / 全5種

¥ 550(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273



パズル状になっており、組み合わせることができるキーホルダーです。単体・キューブ組立て・敷き詰めなど、いろんな楽しみ方ができます。



●チケットホルダー

¥ 1,430(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273



ショーンの柄が可愛いネックストラップです。カードケース付属なので、チケットやIDが入って便利です。



●ポストカードセット

¥ 550(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273



誰かに送っても、どこかに飾っても便利なポストカードは、1セット3種類入っています。



●ボールペン / 全2種

¥ 550(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273







クリスマスらしい可愛いアートのボールペン、2種類からお選び下さい。



●ウエットティッシュ缶

¥ 660(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273



ジュース缶のような可愛らしい見た目のアイテムです。プルタブの蓋を開けると中からウェットティッシュが出てきます。



●マグカップ

¥ 1,650(税込)

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=273



クリスマスが盛り上がるショーンの柄が可愛いマグカップです。カラーも暖かみのあるアイボリーでショーンのアートが映えます。

※以上、6商品は(株)ジェットシステムより発売



●ドミテリアキーチェーンJr. / 全4種

¥ 495(税込)

https://granup.shop/products/detail/12233



厚みのある5mmアクリルに、表面・裏面それぞれ印刷をかけたクリアな質感と奥行きが楽しめるアイテムです。



●缶バッジ / 全4種

¥ 440(税込)

https://granup.shop/products/detail/12240



ベーシックな缶バッジ。バッグアクセサリーやコレクションに是非。



●アクリルジオラマ / 全2種

¥ 2,970(税込)

https://granup.shop/products/detail/12257



シルエットを活かし、背景とキャラクターがセットになったダイナミックなジオラマです。



●アクリルキーホルダーBIG / 全5種

¥ 1,650(税込)

https://granup.shop/products/detail/12248



キャラクターのシルエットとクリアな質感が美しい、BIGサイズのアクリル製キーホルダーです。



●A4クリアファイル / 全3種

¥ 440(税込)

https://granup.shop/products/detail/12237



仕事用・学校用・書類整理に活躍。観賞用として飾るのにもオススメです。



●アクリルスタンドJr. / 全4種

¥ 1,485(税込)

https://granup.shop/products/detail/12253



キャラクターのシルエットを活かし、クリアな質感が楽しめます。



●B5下敷き / 全4種

¥ 550(税込)

https://granup.shop/products/detail/12244



コンパクトで書き物に便利な下敷き。仕事用・学校用はもちろん、観賞用としてもオススメです。

※以上、7商品は(株)GRANUPより発売



●ひつじのショーン きっずジグソー70ラージピース/全2種

¥ 1,760(税込)

https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=205



子ども向けのピースがおおきいジグソーパズルです。70ラージピースは4~7才のお子様にオススメです。

※上記商品は(株)エンスカイより発売





■ 劇場物販概要





実施劇場:新宿ピカデリー(東京)、MOVIX亀有(東京)、MOVIXさいたま(埼玉)、MOVIX川口(埼玉)、MOVIX柏の葉(千葉)、ミッドランドスクエアシネマ(愛知)、 MOVIX京都(京都)、MOVIX仙台(宮城)

会期:2022年12月9日(金)~12月29日(木)

購入者特典:ひつじのショーングッズ500円以上お買い上げの方に先着で「ステッカー」をプレゼント!

※先着順につき、無くなり次第終了となります。





大阪タカシマヤでの物販催事 「ひつじのショーン メェ~リークリスマス・マーケット」









映画公開を記念して、大阪タカシマヤでは12/7(水)~12/20(火)の期間中、クリスマスに向けた特別催事「ひつじのショーン メェ~リークリスマス・マーケット」を実施いたします。

本催事では数々のオフィシャルグッズが勢揃いするほか、全国巡回中の「ひつじのショーン展」におけるジオラマやスタチュー等も特別に展示。クリスマスが舞台である新作映画のジオラマもご覧いただけます。また、シアターコーナーやまるで映画の中に入った気分になれるようなフォトスポットも登場。ショーンやビッツァーなどおなじみのキャラクターが皆様をお出迎えします。





■ 新作映画公開記念 「ひつじのショーン メェ~リークリスマス・マーケット」 開催概要

会場 :大阪タカシマヤ (大阪府大阪市中央区難波五丁目1番5号)

会期 :2022年12月7日(水)~12月20日(火)

https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/10_1_20221109133833/?category=moyooshi_gh



■ショーンが伝統工芸品に?!注目の新商品も販売!

●ひつじのショーン こけし

¥ 3,300~(税込)

https://usaburokokeshi.com/



群馬県の榛東村に工房を構える「卯三郎(うさぶろう)こけし」の職人が、ひとつひとつ心を込めて丁寧に作り上げた、ひつじのショーンのこけしです。天然木を削り出し、磨き上げ、各パーツを丁寧に塗り分けて表現したこけしは、職人の手仕事によりひとつひとつが個性を持ち、手作りならではの温かみある風合いに仕上がっています。インテリア雑貨としておすすめの日本伝統工芸品です。





そのほかにも、クリスマスを盛り上げるアイテムが続々登場!



インテリアとして楽しめるフラワーモチーフの3アイテムは、クリスマスを盛り上げるだけでなく、年中飾ってただくことができます。おうちでも、「ひつじのショーン」と一緒に素敵なクリスマスをお過ごしください。



■販売商品を一部ご紹介!







●ひつじのショーン クリスマスツリー

¥ 5,500 (税込・送料込)

https://item.rakuten.co.jp/myperidot/shaun_tree/

360度プリザーブドフラワーで作られており、天然木の花器や木の実も愛らしいポイントです。クリスマス以外も年中飾っていただけるデザインになっています。



●ひつじのショーンのフラワーボックス

¥6,600(税込・送料込)

https://item.rakuten.co.jp/myperidot/shaun_box/

壁やツリーにもかけられるフラワーBOXは蓋付きなので、持ち運びや収納も楽々です。



●ひつじのショーン フラワーリース

¥ 9,680 (税込・送料込)

https://item.rakuten.co.jp/myperidot/shaun_r/

色々な種類のプリザーブドフラワーを使ったリースはオールシーズンで楽しめます。ショーンのもこもことした羊毛部分もあじさいの花びらで表現しています。

※以上、3商品は(株)岡田商会(動物のお花屋マイペリドット)より発売



<ひつじのショーンとは・・・>

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界 170ヶ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。



