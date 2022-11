[株式会社Casie]

あなた専属のアートコンシェルジュが10,000点の作品からあなたにぴったりを選んでお届け



アートライフを気軽に楽しむ「Casie(かしえ)」を運営する株式会社Casie(本社:京都市下京区、代表取締役CEO:藤本 翔)は、新プラン「アートの定期便 Casie for you」のサービス提供を開始いたしました。

https://casieforyou.webflow.io/lp









「アートの定期便 Casie for you」は、簡単なアンケートをもとに、作品キュレーションのプロであるアートコンシェルジュが1万点以上の作品の中からあなたにぴったりの絵を選んで、1ヶ月に一度、自動でお届けする定期便プランです。このプランでは、アートとの偶然の出会いをお楽しみいただけます。



従来のCasieのプランでは、ユーザー自身が借りる作品を自分で選ぶスタイルです。しかし、借りたい作品を選びきれない、おまかせで届けてほしいという声を多くいただき、定期便プランである「アートの定期便 Casie for you」を企画いたしました。





「アートの定期便 Casie for you」 概要



●料金:月額 3,980円(税込)送料無料、絵画保険込み ※2022年末までの限定価格

●お届けサイズ:12号サイズ(目安500mm×600mm)以下

●交換頻度:毎月(スキップ可)

●楽しみ方のステップ



STEP1:かんたんな質問に答えてリクエスト







STEP2:プロが選んでお届け

ご回答内容をもとに、アートコンシェルジュがお客様に会うアートをセレクト。どんな絵を選んだかは届いてからのお楽しみ♪







STEP3:アート鑑賞

アートの楽しい方は人それぞれ。「色々な場所に飾ってみる」「パートナーと意見を交換してみる」「絵に込められたストーリーを想像してみる」など、あなたらしいアートとの付き合い方でお楽しみください。





STEP4:フィードバックで精度UP

アートを飾ったらマイページで作品の感想をお聞かせください。感想に回答するほど、あなた好みの作品が届くようになります。







STEP5:自分らしいアートの楽しみ方を発見

毎月新たな作品に触れる体験で、だんだん自分の好みに気づくはず。「自分で作品を選びたい」「気に入った作品を購入したい」などのご要望にも柔軟に対応しております。









代表取締役CEO 藤本翔 コメント



アートへの興味や愛着は必ずしも能動的でなくてもいいと思ってます。あえて事前情報なしに「箱推し」のギャラリーや美術館に遊びに行った時の高揚感をぼくは覚えています。何と出会えるだろう、何を観れるだろう、何を感じられるだろう。期待を遥かに超えるスペシャルな体験もあれば、その反対もあったり。あえて受動的なスタイルでアートと向き合っても良いじゃない!選べないんじゃなくて、選ばない。私の好きは、今の私にはまだ分からないことだってある。私らしい新しいアートとの向き合い方をぜひお楽しみください。





Casieについて



Casie(かしえ)は、アートのサブスクリプションサービスです。月額2,200円から、誰でも気軽に絵画をレンタルで飾れます。現在活動中の約1,300名の画家、13,000点以上の絵画から好みの作品を選べ、季節や気分の変化に合わせて最短1ヶ月で自由に作品を交換できます。ユーザーが支払う毎月のご利用金額の一部が、アーティストに報酬として還元される仕組みで、アーティストの支援・国内の文化芸術活動にも貢献します。



Casie公式サイト https://casie.jp/



