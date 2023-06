[トイウェア株式会社]

演劇に携わるクリエイターをより身近に、より深く知れる場所「Creators w/A」



トイウェア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:岸 卓甫、以下 トイウェア)は、同社が運営するファンコミュニティアプリ「ブタイウラ」にて合同会社ONE LIGHT(本社:東京都渋谷区 代表取締役 齋藤優里花)が運営する演劇メディア「Audience」のオンラインコミュニティ「Creators w/A」を開設することをお知らせいたします。



「Creators w/A」コミュニティ紹介





「Creators w/A」は、演劇にまつわる情報を発信しているwebメディア「Audience」が運営を行う、脚本家や俳優・演出家・美術・照明など、演劇・ミュージカルを創るクリエイターにフォーカスした、彼らの裏側を覗けるコミュニティです。



「Creators w/A」のコンテンツ

◆若手脚本家や演出家の連載

注目の若手脚本家・演出家の連載コラムをお届け!



◆オンライン会

様々なゲストや脚本家や演出家をお招きし、オンライン会を楽しむことができます!

なかなか聞けないここだけの話も!



◆稽古日記/舞台裏側リポート

作品をより楽しめる!

本番までの稽古の様子や舞台の裏側を知れるコンテンツです!



◆観客が選ぶ!Audience Award企画会議

観客投票制の「Audience Award」を盛り上げていくための、オンライン企画会議に参加できます。



Audience Award 2022についてはこちら↓

作品をより深く楽しめるコンテンツや演劇好き同士の熱い交流も!

<Creators with Audience>をテーマに、クリエイターの連載や密着などのコンテンツを提供していきます。



月会費

¥850

※6月13日~6月20日までの入会で、1ヶ月無料お試し実施中!

各種演劇イベントやコンテンツを無料でお楽しみいただけます!



演劇メディア「Audience」とは







2020年にできた、演劇・ミュージカル情報専門のwebメディア「Audience」。“生きててよかった。そう思える瞬間が、演劇にはある”をコンセプトに、観客目線で演劇の楽しみ方を提案していくメディアです。今注目の演劇作品の紹介はもちろん、インタビュー、ゲネプロ、観劇リポート、作品の時代背景深掘り・歌詞深掘りなど、幅広い視点から演劇・ミュージカルの魅力を発信しています。

ご担当者のコメント





合同会社 ONE LIGHT

代表 齋藤優里花様



◇プロフィール

幼少期から文学やバレエ、芸術への関心が深く、大学時代にシェイクスピアを文学的視点から研究。旅行会社や広告制作会社で働いたのち、演劇・ミュージカル情報専門のwebメディア「Audience」を立ち上げ。小劇場作品からグランド・ミュージカルまで幅広く観劇&インタビューを重ねていく中で、演劇に携わるクリエイターの魅力発信の必要性を実感。



◇開設の背景/目的

今、ドラマではオリジナル作品がヒットし、製作陣が評価される機会も増えています。演劇ももっと様々な"情報"が増えることで、盛り上がっていくのではないか。そんな思いから「Creators with Audience」の開設に至りました。



演劇は劇場での"空間"づくりであり、物語や俳優はもちろんのこと、演出家や衣装、照明、作詞・作曲家など多くのクリエイターの力があって作り出されています。



日本のオリジナル作品がもっと増えていくためにも、クリエイターを知る、クリエイターを支持するということが演劇界において今必要とされているのではないかと考えています。多くの"観客"の皆さんと共に、演劇界を盛り上げていけると嬉しいです。



◇「Creators w/A」のコンテンツについて

今注目の若手脚本・演出家の連載記事や、舞台作品に出演する俳優の稽古日記、演劇に携わるクリエイターとのオンラインイベント等を開催していきます!演劇ファンの皆さんとのトークルームなどを通して、才能あるクリエイターとの出会いにも期待しています。



オンラインコミュニティアプリ「ブタイウラ」について





「ブタイウラ」は、好きなことを軸に集まった仲間と繋がり、コミュニティのリーダーであるオーナーやコミュニティに所属するメンバーと交流や協力を行いながら、コミュニティのビジョンに向かって”好き”を楽しめる場所です。



