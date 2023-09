[株式会社バップ]



1986オメガトライブの大ヒットしたデビュー・アルバム『Navigator』と同2ndアルバム『Crystal Night』が、最新デジタル・リマスター盤で11月22日(水)発売決定!







1986年7月23日発売 アルバム『Navigator』で登場した1986オメガトライブ。爽やかな疾走感を伴うサウンドとリゾート感覚あふれる歌詞は、来たるべき新しい時代にマッチしていた。AOR/ブラック・コンテンポラリーの要素を日本のヒット・チャートに持ち込んだ新生オメガトライブの記念すべきデビュー・アルバムとなった。



そして、翌年1987年2月4日に、ヒット・シングル「Super Chance」を含む、セカンド・アルバム『Crystal Night』を発表。バブル経済の真っ只中、シティ・ライフに焦点があてられたお洒落な歌詞、そしてさらにリズムを強調したダンサブルなサウンドへとシフト。完全に洋楽(AOR/ブラック・コンテンポラリー)を昇華したサウンドが日本に誕生した。



本商品には、ボーナストラックを新たに収録追加。2タイトルとも、近年シティポップの名盤としても高い評価を受けており、最新技術によってデジタルリマスター化された音源は、まさにファン待望のリリースとなる。







[商品概要]







商品名:Navigator +3

ARTIST:1986オメガトライブ

発売日:2023年11月22日(水)



定 価:2,420円(税抜価格:2,200円)

品 番:VPCC-86463

収録曲:

01. Blue Reef

02. You Belong to Him

03. Aquarium in Tears

04. Navigator

05. Night Child

06. 君は1000%

07. 21 Candles

08. Older Girl

09. North Shore

~BONUS TRACKS~

10. Cosmic Love[3rdシングル/1986年10月15日発売]

11. 君は1000%(シングル・ミックス・ヴァージョン)[1stシングル/1986年5月1日発売]

12. Your Graduation[1stシングルB面]



☆Blu-spec CD2

☆2023年デジタル・リマスター(1986年7月23日発売作品)

☆アルバム全9曲に加えて、シングルでのみ発表された楽曲及びヴァージョンをボーナス・トラックとして3曲収録。

☆解説:近藤正義 (Free Ride Edition)

☆CD予約受付中(https://vap.lnk.to/VPCC86463 )















商品名:Crystal Night +5

ARTIST:1986オメガトライブ

発売日:2023年11月22日(水)



定 価:2,420円(税抜価格:2,200円)

品 番:VPCC-86464

収録曲:

01. Counterlight

02. Lady Free

03. Phoenix

04. Indian Summer

05. I'll Never Forget You

06. Crystal Night

07. Ipanema Rain

08. Super Chance

09. For Each Other

~BONUS TRACKS~

10. Brilliant Summer[アルバム「DJ SPECIAL」(1987年6月21日発売〉収録曲]

11. Miss Lonely Eyes[4thシングル/1987年7月15日発売]

12. Interstate[4thシングルB面]

13. Stay girl Stay pure(シングル・ミックス・ヴァージョン)[5thシングル/1987年11月18日発売]

14. Sand On The Seat[5thシングルB面]



☆Blu-spec CD2

☆2023年デジタル・リマスター(1987年2月4日発売作品)

☆アルバム全9曲に加えて、シングル他でのみ発表された楽曲をボーナス・トラックとして5曲収録。

☆解説:近藤正義 (Free Ride Edition)

☆CD予約受付中(https://vap.lnk.to/VPCC86464)



CD購入者特典など詳細情報はこちら

https://www.vap.co.jp/topics/articles/gkvdcch20fvh1ont.html



