アルフレックスでアートと出会う「LIFE with ART project」空間との対話から生まれる唯一無二のアート



このたびアルフレックスの直営店2店舗にて、それぞれ作品展を開催します。アルフレックス東京では、茨城県笠間市で制作活動を続ける彫刻家 佐々倉 文、アルフレックス玉川では、イラストレーター・デザイナーとしても活躍する画家 横山 雄の作品を展示します。それぞれに個性溢れる作品とアルフレックスの上質なインテリア空間との融合をぜひお楽しみください。











紙の上で踊るようなドローイング作品



アルフレックス玉川では、イラストレーター、デザイナーとしても活躍する画家 横山 雄の作品展を開催します。自らの筆跡を選び・なぞるという緻密で繊細なプロセスを経て生まれる横山氏の作品。その潔くのびやかな線は、見る側を優しく絵の中へと誘います。線の上を流れる心地よい時間を感じながら、作品との対話をゆっくりとお楽しみください。









<作家の言葉>

描かれるモチーフたちが、そのものの形から自由になり、紙の上でのびのびと動き回ることができる。

私の絵はそんな「形の庭」であれたらと願っています。



横山 雄





開催概要









横山 雄 作品展「形の庭」



日程:2023年2月1日(水)~2月28日(火)

※不定休



時間:11:00~19:00



会場:アルフレックス玉川



入場無料



展覧会情報:https://www.arflex.co.jp/topics/0125_yokoyama











新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、会期等を急遽変更する可能性がございます。最新情報はWEBサイトでお知らせいたします。予めご了承ください。







作家プロフィール



横山 雄 Yu Yokoyama





画家、イラストレーター、グラフィックデザイナー。第83回 毎日広告デザイン賞 最高賞受賞。『Illustration』 第196回 ザ・チョイス入選。沢木耕太郎『旅のつばくろ』、村上春樹×柴田元幸『本当の翻訳の話をしよう 増補版』の装画、BLUE NOTE JAPANグリーティングカードのイラストレーションなどを手掛ける。作品集に『FRAMEWORKS』がある。



WEB:http://yokoyamaanata.com/

Instagram:https://www.instagram.com/yokoyamaanata/?hl=ja









空間で圧倒的な存在感を放つステンレス彫刻



アルフレックス東京では、茨城県笠間市で制作活動を続ける彫刻家 佐々倉 文の作品展を開催します。ステンレスを焼成・成形・研磨するという、長い工程を経て光り輝く作品の表情は、圧倒的な存在感と心に迫る美しさを放ちます。佐々倉 文の彫刻作品とアルフレックスの上質なインテリア空間との融合をぜひご覧ください。



【Youtube追加予定】



<作家の言葉>

おどりませんか?

えぇ。おどりましょう。



海やら波を想像していたら、

そんな会話が浮かんできました。

「Dos Personas」は2人という意味です。



何かが始まるときの最小単位

自分と、自分以外の、もう1人



さて、次は、なにを踊りましょう?



佐々倉 文









開催概要







佐々倉 文 作品展「Dos Personas」



日程:2023年2月9日(木)~3月7日(火)

※水曜定休



時間:11:00~18:00



会場:アルフレックス東京



入場無料





【展覧会情報:追加予定】









新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、会期等を急遽変更する可能性がございます。最新情報はWEBサイトでお知らせいたします。予めご了承ください。







作家プロフィール





佐々倉 文 Sasakura Aya









1974年 高知県出身





2008年 東京から茨城県笠間市へ移住し作家活動を始める





2010年 初個展「月を食べる道具」茨城県笠間市 かしゃま文化会館他、県内を中心に活動。





2015年 個展「enter」fuuro(目白)





以降、noie.cc & Q.G.S(目黒)、noie.cc(目黒)、arflex(恵比寿)にて個展多数開催。











WEB:https://ayasasakura.com/





Instagram:https://www.instagram.com/aya.sasakura/















額縁・額装店としての顔も持つ ノイエ キュレーション&クリエイション(noie.cc) とともに、アルフレックスが 2017年にスタートした〈 LIFE with ART project 〉。アートを飾る楽しみを、もっと身近に、たくさんの人に味わっていただきたい。共通する思いを込めて、ジャンルも表現も様々なアートの展示販売イベントを開催しています。

≫HP: https://www.arflex.co.jp/about/activity/life_with_art_project/

≫公式インスタグラム:https://www.instagram.com/arflexjapan/



curated by noie.cc:https://noie.cc/



