株式会社F・Oインターナショナル(本社:兵庫県神戸市/代表取締役 秦英貴)が展開するキッズブランドBREEZE(ブリーズ)が、RETRO MICKEYのアイテムを発売。

11/11 (金)より、全国のBREEZE店舗とオンラインストアにて販売致します。









今回の「RETRO MICKEY(レトロミッキー)」は、ヴィンテージライクでおちゃめなミッキーマウスがちりばめられたデザインとなっており、ひとつひとつ細かい箇所までこだわりが詰まったラインナップとなっております。

アップリケやワッペン、大胆な総柄など、今までにないようなインパクトのあるアイテムを揃えました。



■商品詳細



・ディズニーキャラクター MA-1

両腕に入った、はみ出すくらいの大きなミッキーマウスとプルートのアップリケは、かなり贅沢なデザイン。

しっかりとした厚手の素材で、寒い冬も乗り越えられる本格的なMA-1に仕上げました。



Color:カーキ

Price:¥7,990(tax in)

Size: 80-90cm/100-110cm/120-130cm





・ディズニーキャラクター クレイジートレーナー

カラフルだけど落ち着いたトーンのトレーナー。BREEZEらしいクレイジー配色は、レトロでオシャレな一枚です。両腕に刺繍されたミッキーマウスが、ちょっとお茶目な表情をしているのもポイント。



Color:ベージュ/チャコール/グリーン

Price:¥2,990(tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター ロゴアップリケトレーナー

ヴィンテージライクなロゴアップリケに、コミカルな刺繍のミッキーマウスが入った一枚。カラフルなロゴトレーナーは、デニムや柄パンツ、スカートなど色々なアイテムに合わせてオシャレにコーディネートを楽しめます。



Color:ネイビーブルー/レッド/イエロー

Price:¥2,990 (tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター 刺繍パーカー

BREEZEで人気のタイダイカラーとミッキーマウスの刺繍を組み合わせたオシャレなフーディー。サックスカラーを選べばポップに可愛く、ベージュカラーを選べば大人っぽく。胸元のミッキーマウスの赤いパンツが目を引く一枚です。



Color:ベージュ/サックス

Price:¥4,290 (tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター 切替総柄トレーナー

無地と総柄を組み合わせた大胆なトレーナー。ヴィンテージ感のある、くすんだ色味とデザインがオシャレな一枚です。いっぱいのミッキーマウス達は目を引くこと間違いなし!



Color:ブラック/サックス

Price:¥3,490 (tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター ポシェット付トレーナー

BREEZEで人気のポシェット付きトレーナーを、豪華なアップリケのミッキーマウスバージョンで。チャームは取り外し可能なので、好きなところに付け替えて楽しめます。もこもこふわふわのトレーナーで寒い冬も暖かく過ごそう!



Color:ブルー/グリーン

Price:¥ 3,790(tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター 総柄シェフパンツ

可愛いロゴのフラッシャーが付いた、ミッキーマウスがいっぱいの大柄シェフパンツ。他では手に入らない、ミッキーマウス好きにはたまらない一枚です!



Color:アイボリー

Price:¥2,990 (tax in)

Size: 80cm/90cm/100cm/110cm / 120cm / 130cm

※80cm~100cmに関しては、オンラインストアと一部店舗での取り扱いとなります。





・ディズニーキャラクター デニムパンツ

右足には表情豊かなミッキーマウスの顔が大胆にプリント。左膝には刺繍、後ろのウエストには紙パッチ、ポケットにはフラッシャーも!盛りだくさんのデニムパンツは男の子女の子問わずおすすめです。



Color:ブルー

Price:¥ 3,490(tax in)

Size: 80cm / 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm





・ディズニーキャラクター クレイジーカバーオール

クレイジートレーナーと同じデザインで、ベビーもご用意。きょうだいでのお揃いやギフトにもぴったりです。両腕のミッキーマウスは肌を傷つけない刺繍ワッペンになっていたり、足元も袖と同じ配色になっていたり、細かいこだわりポイントが詰まっています。



Color:ベージュ/グリーン

Price:¥ 3,990(tax in)

Size: 70cm / 80cm





・ディズニーキャラクター リュック

ブラックデニムの生地に、ミッキーマウスのパンツをイメージしたポケットフラップと刺繍ワッペンが入ったアイテム。大好きなミッキーマウスと一緒にお出かけを楽しんで!



Color:ブラック

Price:¥ 5,990(tax in)

Size: M





・ディズニーキャラクター イヤーマフ

くすみカラーとスケッチ調のミッキーマウスが可愛いイヤーマフ。肌ざわりの良いふわふわの生地が、寒い冬も耳を温めてくれます。サイズ調節も可能なので、お子様の頭にぴったりとフィット。丸めて小さくなるので、持ち歩きも簡単です。



Color:サックス

Price:¥ 2,490(tax in)

Size: F





※入荷日は商品によって異なります。





■BREEZEとは



『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』

全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。

”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。



・WEBページ

https://fo-online.jp/shop/?dispNo=001003003001025&s=1&style=1



・BREEZE公式Instagram

https://www.instagram.com/breeze__official/



・BREEZE公式Twitter

https://twitter.com/BREEZE_FO



