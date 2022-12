[株式会社ALL FARM]

株式会社ALL FARM(本社:東京都渋谷区 代表取締役:古森啓介)は、オンラインショップ「KALE FARM」から、たっぷり野菜をTo Goカップで楽しむ新感覚の無添加ポタージュスープ「THE FARM POTAGE」を11月30日より発売いたします。









「THE FARM POTAGE」は贅沢たっぷり野菜をミルクベースで仕上げたやさしいあじわいの無添加ポタージュスープです。



『健康に気をつけたいけど、手の込んだ料理は大変』

『忙しい朝ごはんや職場ランチでも、手軽に野菜を摂りたい』



そんな日常に寄り添う濃厚野菜のポタージュスープが誕生しました。





To Goカップで楽しむ新感覚ポタージュスープ







野菜をふんだんに使用しながら、気軽に楽しめるTo Goカップでご用意しました。



忙しい朝のご飯にホッと1杯飲んでみたり、食べ過ぎが気になる夕食の1品としてプラスしたり。



持ち歩きもカンタンな手軽に楽しめるポタージュスープが出来上がりました。





主役は、野菜。 添加物、一切不使用。







私たちは千葉県佐倉市の畑で農薬・化学肥料を使用せず、年間100~200種の野菜を育てている農家です。



『大切に育てた野菜を存分に楽しんでいただく』



そんなスープを目指しました。



化学調味料、合成着色料、保存料などの添加物は一切不使用。



余分なものは加えず、シンプルに仕上げた誰でも気軽に楽しめる無添加仕様のスープです。





選べる楽しみ3種野菜のカラフルポタージュ







私たちの畑で育てた「ケール」「ビーツ」「かぼちゃ」を使ったスープ3種類をラインナップしています。



着色料を使用することなく、それぞれ野菜本来の色合いで表現されたカラフルな3種のポタージュ。



『その日の気分に合わせて選ぶ楽しさ』



毎日に彩り与えてくれる色鮮やかなポタージュスープに仕上がりました。







【商品紹介】



■ケールポタージュ■

“野菜の王様”と呼ばれるほど栄養豊富な野菜「ケール」

ビタミン類、食物繊維、カルシウム、葉酸、ルテインなど。

バランス良く豊富な栄養をふんだんに含んでいます。

そんなケールを甘みたっぷりのコーンポタージュ仕立てに。

白みそをアクセントで加えたやさしいあじわい。





■ビーツポタージュ■

色鮮やかな紅色が特徴の根菜「ビーツ」

むくみ解消、疲労回復、冷え性対策など様々な効果が期待され、

“食べる輸血”と呼ばれて注目を集めています。

独特な味わいのあるビーツはじゃがいもポタージュ仕立てに。

ビーツの風味をじゃがいもで包み込んだマイルドなあじわい。





■季節の一品・かぼちゃポタージュ■

旬の野菜を使用した季節変わりの一品を数量限定でご用意。

まずは秋冬に旬を迎える「かぼちゃ」のスープが出来上がりました。

スープのためにブレンドした2種のかぼちゃを使用。

滑らかな食感が特徴の「絹ごしかぼちゃ」

上品な香りと甘みを楽しめる「飛騨かぼちゃ」

この時期だけ楽しめる旬の味わいをお届けします。





==製品情報==

■発売日時 : 2022年11月30日

■商品名称 : THE FARM POTAGE

■個 数 : 【1】6個セット、【2】15個セット

■販売価格 : 【1】3,980円、【2】8,980円(いずれも税込・送料別)

■販売方法 : KALE FARM Official Online Store にて販売

( URL: https://kalefarm.jp/products/the-farm-potage )



