東京、2022年10月 - トゥミと、パートナーシップを締結しているマクラーレンは、「機能性の高いハイクラスなプロダクト」という互いに共通の価値観を反映させ、TUMI | McLarenコレクションを一歩先へと前進させます。新スタイルの「アクスル」スリム・ブリーフに加え、今シーズン、革新的なカーボンファイバー素材CX6™を纏った、コラボレーションコレクションの中核をなす4つのスタイルが新登場。卓越した強度を備えるカーボンファイバー素材は、それぞれのスタイルの強度を高め、洗練された雰囲気を放ちます。トゥミは、世界的に有名なレーシング・チーム、マクラーレン・レーシングと、ラグジュアリーかつハイパフォーマンスなスーパーカーを製造するマクラーレン・オートモーティブ両社のオフィシャルラゲージパートナーです。





ランド・ノリス photographed by Aria Shahrokhshahi



トゥミの製品創りにおける革新技術と、マクラーレンのエンジニアリングサイエンスを掛け合わせたTUMI | McLarenコレクションは、高度な耐久性を備える素材を使用し、スーパーカーにインスパイアされたディテールデザインを備え、マクラーレンの美学を体現しています。マクラーレン・フォーミュラ1 のドライバーである、ランド・ノリスを起用した2022秋の広告キャンペーン“Built for the Journey”では、最新のスタイルが紹介されています。スポーツ、エンターテイメントの分野でプロフェッショナルとしてグローバルに活躍する、4人のTUMI Crew〈トゥミ・クルー〉の旅をパーソナルかつプロフェッショナルな視点で記録した広告キャンペーン“Built for the Journey”。最後を飾るこのショートフィルムはロンドン郊外で撮影され、TUMI | McLarenコレクションの新製品とともに、ランド・ノリスの将来のヴィジョンが描かれます。







TUMI | McLaren「アクスル」スリム・ブリーフ col.ブラック 154,000円(税込)



オフィスでのワークスタイルへと戻りつつあるビジネスパーソンのためにデザインされた、新スタイルの「アクスル」スリム・ブリーフは、マクラーレンのエアロダイナミクスを最適化するスーパーカーの車体デザインにインスパイアされた成型フロントパネルに、レザーのトップハンドル、マグネット内蔵のジッパープラー、取り外し可能なバッド入りのショルダーストラップ、14インチまでのノートPCが収納可能なパッドで保護されたコンパートメントを装備。ブラックの本体には、CX6™カーボンファイバーのアクセントと、1968年から使用されているマクラーレンのシグネチャーカラーのパパイヤカラーでハイライトが施されています。







TUMI | McLaren「ヴェロシティ」バックパック col.カーボン 253,000円(税込)



卓越した強度を誇るCX6™カーボンファイバー素材を纏った4つのスタイルにも、同じくエアロダイナミクスを最適化する車体デザインに着想を得た流線型の成型フロントパネルデザインがあしらわれています。「ヴェロシティ」バックパック col.カーボンは、背面にパッドで保護されたノートPC用コンパートメントとマグネットスナップ開閉のポケット、両サイドには伸縮性素材を使用したオープンポケット、移動中でもスマートな充電を可能にするtype-C USBポートなど特徴のある機能を備えています。



TUMI | McLaren 「エアロ」インターナショナル・エクスパンダブル・4ウィール・キャリーオン col.カーボン 385,000円(税込)



「エアロ」インターナショナル・エクスパンダブル・4ウィール・キャリーオン col.カーボンは、CX6™カーボンファイバーやTegris(R)などの非常に優れた耐久性を備える素材を複数使用し、強靭性・堅牢性をアップグレード。メインコンパートメントへはフロントパネルからもアクセスでき、ジッパー開閉タイプのエクスパンダブル機能、本体一体型のTSAコンビネーションロック、3段階に高さ切り替え可能なテレスコープ・ハンドルシステム、そしてスムースな走行を可能にするデュアル・ホイール・システムを搭載しています。内装にはハンガー用フック、ガーメント・スリーブ、ジップ開閉式の中仕切りとポケット、そしてサイドパネルにはtype-C USBポートを装備しています。





TUMI | McLaren「トルク」スリング col.カーボン 159,500円(税込)



軽量でモダンなシルエットの「トルク」スリングは、成型されたカーボンファイバーのフロントパネルと多彩なポケットで、日常の貴重品を安全に持ち運ぶことができます。背面のジップポケットとマグネット開閉のポケットに加え、内装にはオープンポケット、ペンループ、キーリング用のレザーストラップ付きのフックを備えています。



TUMI | McLaren「クァンタム」ダッフル col.カーボン 319,000円(税込)



優れた耐久性を備えるカーボンファイバーで仕上げられた構築的なフォルムの「クァンタム」ダッフルは、ジムやゴルフ、週末の小旅行などに最適なスタイル。広々としたメインコンパートメントに、パッドで保護された背面のノートPC用コンパートメント、防水加工のサイドポケットなど複数のポケットを装備。取り外し可能なショルダーストラップ、パンチングレザーのトップハンドルも備えています。

最先端テクノロジー、革新技術、卓越したデザイン性を融合し創られたTUMI | McLarenコレクションには、レース場や飛行機内、オフィスなど、あらゆる場所や場面において活躍するスタイルが揃います。TUMI | McLarenコレクションは、トゥミ直営店および限定店舗、公式ウェブサイトTUMI.co.jpにて販売しています。



トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス&トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミは世界75ヶ国以上の約2,000の拠点で販売されています。



