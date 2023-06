[公益財団法人クマ財団]

クマ財団活動支援生展示シリーズ「KUMA selection」として開催される本展覧会では、岡崎龍之祐によるドレスから彫刻作品まで幅広く展示します。



公益財団法人クマ財団は「クリエイター奨学金」の卒業生を対象とした「活動支援」制度を通じて、中長期的な支援を提供しています。この度、活動支援生らによるシリーズ企画「KUMA selection」のプログラムとして、岡崎龍之祐による個展『002 -lifelike-』を7月13日(木)~16日(月)の4日間にわたり、クマ財団ギャラリー(六本木)にて開催します。



平和の願いを内包した広島の地で、海に浮かぶ鳥居、厳島神社の見える自然に囲まれて育った岡崎は、祈り、自然、平和というキーワードを表現の源に創作をおこなっています。 日本古来から続く祈りの歴史に影響を受ける岡崎の手を介した造形は、生への願いを内包し、祈りを体現しています。 全ての作品の制作過程において、完成像の設計がありません。素材と対話を繰り返し、偶発性に身を委ねながら手を動かす、その制作行為が岡崎にとっての祈りそのものなのです。本展「002 -lifelike-」では、木材の彫刻“PIMT”、縄文土器の造形や装飾、自然と対峙する人々の営みに着想をうけたドレス“JOMONJOMON”、ソフトスカルプチュアが並びます。







《 002 -lifelike- 》

出展作家|岡崎 龍之祐

会 期|2023年 7月13日(木)~7月16日(日)

開館時間|12:00 - 19:00

料 金|無料

会 場|クマ財団ギャラリー

〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi 206

MAP: https://goo.gl/maps/4u3mdpTyS3o6dqB57



▷▶︎ 詳細はこちら| https://kuma-foundation.org/gallery/event/002-lifelike/



PROFILE









岡崎 龍之祐(Ryunosuke Okazaki)

1995年広島県生まれ。 2021年に東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻を修了。 「人と自然の調和」、「祈り」をコンセプトに制作活動を行う。 LVMH PRIZE 2022 ファイナリストに選出。 Forbes 30 Under 30 Asia list - Class of 2023 受賞。



Instagram: https://www.instagram.com/ryunosuke.okazaki/











INFORMATION







※なお本展覧会はクマ財団活動支援生の発表の場である「KUMA selection」シリーズの1プログラムとして開催されます。

W e b|https://kuma-foundation.org/gallery/event/002-lifelike/

▼車椅子でお越しの方へ

入口に段差がございますので、スタッフがご案内いたします。

当日ご来館の際に下記のお問い合わせ先よりお電話にてご連絡ください。

主 催|公益財団法人クマ財団

お問合せ|クマ財団事務局

Mail: contact@kuma-foundation.org / Tel: 03-6721-7798(平日: 12:00 - 19:00)

フォーム: https://kuma-foundation.org/contact/



クマ財団について







公益財団法人クマ財団



株式会社コロプラ創業者である馬場功淳が2016年に設立し

た、次代を担う若きクリエイターの活動を支援・助成することを目的とした財団です。25歳以下の学生クリエイターを対象とした「クリエイター奨学金制度」の制定を主軸に、勉強会・交流会といったインプット機会の提供や、制作した作品の展示会など発表の場の提供。加えて卒業生を対象とした助成金「活動支援制度」などあらゆる側面から創作活動を支援しています。



Web|https://kuma-foundation.org/

住所|〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi203

Mail|contact@kuma-foundation.org Tel|03-6721-7798





クマ財団ギャラリー



クマ財団クリエイター奨学生ならびに活動支援生の作品発表の機会を継続的に持つことを目的に、2022年4月に東京・六本木にオープンいたしました。文化とアートの中心の一つである六本木で年間を通じて、当財団が支援する若手クリエイターの発信し、若い才能が持つ無限の可能性を社会と繋げていきます。



Web|https://kuma-foundation.org/gallery/

住所|東京都 港区 六本木 7-21-24 THE MODULE roppongi 206

アクセス|日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩4分 / 千代田線「乃木坂」駅徒歩7分





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-11:16)