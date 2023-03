[株式会社FERNANDA JAPAN]

フェルナンダは、サスティナビリティの観点から香料や資材にも着目し、今年のカフェシリーズ第2弾となる2種類のフレグランスをご用意しました。



2023年3月10日(金)より、株式会社FERNANDA JAPAN(代表取締役:流合貴之)は、天然由来原料の香料を配合した2つのコレクションを直営店とオフィシャルECサイトで限定発売致します。※全国のバラエティーショップ等は順次発売となります。







今年第2弾となるカフェシリーズは、「ホワイトティー」と「ヨーグルトスムージー」の2つのコレクション。



「透明感あふれる、心地よい香り」



『ホワイトティーコレクション』は、清らかでやわらかい甘さのホワイトティーをベースに、 みずみずしく爽やかなオレンジ、 繊細でパウダリーなムスクが重なり合う、 透明感あふれるホワイトティーの香り。







「どこか懐かしく、思わず飲みたくなる香り」



『ヨーグルトスムージーコレクション』は、フレッシュで甘酸っぱいキウイ、濃厚でまろやかなミルク、 奥深い甘さのバニラが溶け合う、 どこか懐かしいヨーグルトスムージーの香り。







『ホワイトティーコレクション』と『ヨーグルトスムージーコレクション』のアイテムは、毎日身につけたいオードパルファムやプレミアムハンドクリームに加え、お風呂タイムが楽しみになるプレミアムボディーソープやボディスクラブ、お部屋でいつでも香りを楽しめるアロマディフューザー、リネンスプレーなど幅広くラインナップ。

カフェシリーズ限定のブラウンを基調とした統一感があるシンプルなパッケージは、並べて置いてインテリアとしても楽しめます。





【プレミアムハンドクリーム/WHITE TEA(左)】¥1,540/50g

【オードパルファム/WHITE TEA(右)】¥4,180/25ml

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。





【ボディスクラブグランデ/YOGURT SMOOTHIE(左)】¥3,960/300g

【ハンド&ボディホイップクリームグランデ/YOGURT SMOOTHIE(中)】¥3,740/300g

【プレミアムボディーソープ/YOGURT SMOOTHIE(右)】¥3,300/360ml

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。





【アロマディフューザー/WHITE TEA(左)】¥3,740/80ml

【リネンスプレーグランデ/WHITE TEA(右)】¥3,520/250ml

※全て直営店&オフィシャルECサイト限定商品となります。





【リッチハンドクリーム/YOGURT SMOOTHIE(左)】¥990/50g

【リッチオーデコロン/YOGURT SMOOTHIE(中)】¥1,870/30ml

【ボディスプラッシュ/YOGURT SMOOTHIE(右)】¥1,760/95ml

※オフィシャルECサイト&全国バラエティーショップ等で販売となります。



まるでカフェにいるようなリアルな香りにこだわり、ほっと一息つける癒しの瞬間をお届けします。





『Do good for us and our planet!』

フェルナンダは「人のため、地球のために良いことをしよう!」をスローガンに、可能な限りサスティナブルな商品作りを追求しております。



【今回コレクションのサスティナブルな取り組みについて】

1.植物由来バイオマスエタノール使用/5アイテムに採用。

2.天然由来原料配合の香料を使用/オレンジ(ホワイトティーに配合)、北海道産ミルク(ヨーグルトスムージーに配合)

3.リサイクル・バイオマス原料の容器を使用/7アイテムに採用。

4.リサイクル可能なガラスビン使用/3アイテムに採用。

5.FSC認証紙、バガス紙使用/3アイテムに採用。





【FERNANDAオフィシャルサイト】

https://www.fernanda.jp



【FERNANDAオフィシャルインスタグラム】

https://www.instagram.com/fernanda_jp/



【FERNANDAオフィシャルツイッター】

https://twitter.com/fernanda_ltd



