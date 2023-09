[株式会社DMI]

1年半ぶりに博多阪急にて開催決定!



モデルのヨンアがクリエイティブディレクターを務めるライフスタイルブランド「COEL(コエル)」は、2023年9月20日(水)~9月26日(火)まで福岡 博多阪急4F「サニー&ボーダー」にて、POP-UP STOREを開催いたします。







博多エリアで沢山のリクエストをいただいていたアウターの先行受注と初お披露目となる「PENGトートバッグ」の先行受注を開催する他、オンラインストアよりいち早くご覧いただける先行販売商品もご用意いたしております。皆様のご来店をお待ち申し上げております。



【POP-UP STORE概要】

■開催期間

2023年9月20日(水)~9月26日(火)

営業時間:10:00~20:00 (最終日は18:00まで)

※9/23(土)・9/24(日)は、クリエイティブディレクター ヨンアが来店予定となっております。

■開催場所

福岡市博多区博多駅中央街1番1号

博多阪急4F 「サニー&ボーダー」

イベントスペース

お問い合わせ

092-461-1381(代表)



先行受注商品



商品名:PENGトートバッグ

価格:¥11,000(税込)

カラー:ピンク/ラベンダー/ミントグリーン/ブルー/ブラック

お届け時期:1月中旬(博多阪急POP-UP STORE先行受注商品)



韓国語のペン=ファンという意味からインスピレーションを受け「PENGトートバッグ」と名付けました。

旅行・普段使いは勿論、コンサート等の推し活やマザーズバッグとしても活躍する事間違いなしのアイテムです。

マチがしっかりあるデザインで、たっぷり荷物が入ることに加え、中にはボトルホルダーが2つ、ポケットも2つついており、バッグの中で荷物がかさばりにくいよう設計。

更に、床に直接置いても気になりにくいよう、底の部分にはPVC素材のカバーを付けました。



先行販売商品





商品名:ラメツィードブルゾン

価格:¥48,400

カラー:アイボリー/ブラック

サイズ:36,38



商品名:2WAYリボンパフスリーブシャツ

価格:¥23,100

カラー:ホワイト/ブルー/ストライプ

サイズ:フリー



商品名:ラメツィードショートパンツ

価格:¥19,800

カラー:アイボリー/ブラック

サイズ:36,38



先行販売商品



商品名:レオパード柄中綿ジャケット

価格:¥61,600

カラー:カーキ/ブラック

サイズ:36,38



商品名:レオパード柄ミニスカート

価格:¥24,200

カラー:カーキ/ブラック

サイズ:36,38



【COEL CREATIVE DIRECTOR】



ヨンア YOUN-A



1985年 韓国ソウル生まれ

2004年よりモデルとして日本での活動を開始。

以後数多くの女性ファッション誌の表紙を飾り、CM広告出演をはじめテレビ番組でも活躍する人気トップモデル。業界屈指のファッショニスタでもある。



【BRAND PHILOSOPHY】

全ての女性が今を楽しくハッピーに過ごせるようラテン語で“幸せ”という意味のCoelum(コエルム)から名付けました。

CONCEPTは「COELを通じて幸せを感じられること」

心ときめくCOELらしいトレンドを取り入れつつ、着心地やシルエットを重視した長く愛されるベーシックアイテムをご提案いたします。



COEL Official URL及びアカウント

COEL Online Store :

https://ec.coel-y.net/

Official Instagram:

https://www.instagram.com/coel.official/

COEL LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40dks6579c

Official X(旧:Twitter):

https://twitter.com/coel_official



