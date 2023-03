[ラントリップ]

10km完走でハーゲンダッツをプレゼント!新生活の運動習慣を後押しするオンラインランニングイベント



ランナー向けアプリを運営する株式会社ラントリップ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大森 英一郎・以下ラントリップ)は、ハーゲンダッツ ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区、社長:平井弓子、以下ハーゲンダッツ ジャパン)とタイアップし、4月1日(土)から4月9日(日)までの期間、誰でも無料で参加可能なオンラインランニングイベント『SPORTS with Haagen‐Dazs ~Running Challenge~』を開催します。当イベントにおいて、指定の方法で運動を計測して10kmを完走された方には、ハーゲンダッツアイスクリームと引き換え可能なデジタルギフト券をプレゼントします。







■『Sports with Häagen-Dazs ~Running Challenge~』とは

ラントリップは「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をミッションステートメントに掲げるスタートアップ企業です。本イベントは、期間中に累計10km完走することを目指し、お好きな場所・時間でランニングを行えるため、ランニングに苦手意識がある方でもご自身の気分やペースに合わせてお楽しみいただけます。ランナーが増える春の季節に合わせて、新しく運動習慣を身につけたい方達の後押しになる企画として、ハーゲンダッツ ジャパンが提案する『SPORTS with Häagen-Dazs』とタイアップする形で開催いたします。





スマートフォンをお持ちの方ならどなたでも無料でご参加いただけ、「Runtrip」アプリで計測を行い10km完走することで、オリジナル完走証とハーゲンダッツアイスクリームと引き換え可能なデジタルギフト券が発行されます。運動後のご褒美として、ハーゲンダッツアイスクリームをお楽しみください。





■参加方法









特設サイト(https://haagen-dazs.runtrip.jp/ )へアクセスし、エントリーしてください。





イベント期間中にRuntripアプリを使って、計測しながら走ります。





累計で10km完走後、Runtripアプリで「完走証発行」ボタンを押すとオリジナル完走証が発行されます。





イベント期間終了後にハーゲンダッツアイスクリームと交換可能なデジタルギフト券が送られます。





デジタルギフト券をローソンで提示すると、対象のハーゲンダッツ商品と引き換えできます。









■完走者へのリワード

・オリジナル デジタル完走証



・ハーゲンダッツアイスクリーム引き換えデジタルギフト券



※ミニカップ『バニラ』『ストロベリー』『グリーンティー』『マカデミアナッツ』『クッキー&クリーム』『ショコラデュオ』クリスピーサンド『ザ・キャラメル』のいずれか1つと交換可能です。なお、一部エリアや店舗ではお取り扱いのない商品がございます。





・Runtripマイル 100マイル分



■イベント概要

名称:『SPORTS with Häagen-Dazs ~Running Challenge~』

エントリー:2023年3月30日(木)11:30~2023年4月9日(日)23:59まで

定員:10,000名(先着)

参加費:無料

開催期間:2023年4月1日(土)0:00~2023年4月9日(日)23:59まで

エントリー特設サイト:https://haagen-dazs.runtrip.jp/





[対応スマートフォンOS]:

iOS 15 以上 / Android 9 以上



