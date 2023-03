[ユーマ株式会社]

4月1日(土)に初となるYouTubeライブ配信も開催予定!







デビュー前からその歌声が話題となり、中学生の頃からROTH BART BARONやTOWA TEIなどの作品にゲスト参加していたHana Hope。

2022年のデビュー・シングルから1年を経て完成したファースト・アルバムは、最新シングル「We've Come So Far」をプロデュースしたHONNEをはじめ、豪華アーティストが参加する⾊彩(HUES)豊かなヴォーカル・アルバム。その発売を受けてワンマンライブを4月6日(木)に開催、チケットを3月15日(水)より発売する。

また、4月1日(土)に自身初となるYouTubeライブ配信も開催予定。





【リリース情報】





HUES(ヒューズ)/ Hana Hope

2023年3月15日配信開始

発売元:U/M/A/A Inc.

配信、ダウンロードはこちらから:

https://lnk.to/HanaHope_HUES



収録曲

1. HARU (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

2. 16 – sixteen (Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON)

3. Weʼve Come So Far (Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by

HONNE)

4. Your Song (Lyrics by Yui Mugino Music by 會田茂一 Arranged by 浦上想起)

5. きみはもうひとりじゃない (Lyrics by 加藤登紀子 Music & Arranged by 江崎文武)

6. Dawn Dancer (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

7. CUE (Lyrics by 高橋幸宏 細野晴⾂ Peter Barakan Music by 高橋幸宏 細野晴⾂ Arranged by toshi808)

8. the ace (Lyrics by Keisei Loubté Music & Arranged by Maika Loubté)

9. SORA (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

10. Sentiment (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

11. それでも明日は (Lyrics by 柴田聡子 Music by UTA Arranged by UTA for TinyVoice, Production)





聴くたびにその印象が変化していくような、

多彩で多角的な魅力を放つアルバム



デビュー前から大きな注目を集めていた、今後間違いなく「Z世代」を代表する存在になるであろうシンガー、Hana Hope によるデビュー・フルアルバムがついに完成した。

タイトルは『HUES』。「⾊相」「(変化していく)⾊合い」といった意味を持つ言葉のとおり、本作は聴くたびにその印象が変化していくような、多彩で多角的な魅力を放っている。Hana Hope がシンガーとしての活動を本格的にスタートしたのは2019 年。YMO 結成40周年を記念した、彼らゆかりのアーティストによるトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉に参加したのがきっかけだった。この時に彼女が高野寛とともに披露したYMOの“CUE”(アルバム『BGM』収録)のカバーは、新しくレコーディングしたバージョンが本作にも収録されている。昨年2月には、デビューシングル「Sentiment / Your Song」をリリース。さらにセカンドシングル「きみはもうひとりじゃない」、そしてサードシングル「それでも明日は」とコロナ禍でもコンスタントに作品を発表し続け、音楽ファンの間で着実に支持を集めてきたHana Hope。今作は、そんな彼女の魅力を網羅した内容に仕上がっている。まず驚かされるのは、参加メンバーの豪華さだ。前述したシングル曲のプロデュースをBlack Boboi や會田茂一、浦上想起、江崎文武が手掛けたほか、以前から交流のあるROTH BART BARONが2曲で作詞・作曲・プロデュース、Hana Hopeの自作曲「16 - sixteen」でプロデュースを担当。さらにマイカ・ルブテや柴田聡子、加藤登紀子らが楽曲提供に携わっている。そうした布陣に引けを取らない表現力をどの曲でも存分に発揮しているのは、BTSのRMや88risingのNIKIなどを手掛けたロンドン出身の2人組エレクトロポップ・デュオHONNEが、Hana Hopeの歌声を聴いただけで今回、楽曲提供およびプロデュースを買って出た事実からも分かる。日本語と英語を織り交ぜながら、様々なジャンルの楽曲を見事に歌い上げたHana Hope。

果たして彼女は、アフターコロナの音楽シーンにおける「新たなる希望(Hope)」となるのだろうか。



文:⿊田隆憲





【アルバムタイトル『HUES』について】

意味:⾊相、⾊彩、⾊、⾊合い、雰囲気

Hana Hopeによるタイトルコンセプト:アルバムに収録された楽曲が日本語/英語、静かな/ポップな、意思や意味あるもの/リラックスした楽しい内容などと多様性に富み、また作曲/作詞/プロデュースと様々なアーティスト達が参加していることを光の⾊彩に例えHUESとした。





【Hana Hope ワンマンライブ開催決定!】

公演タイトル

Hana Hope LiveーHUESー ハナ・ホープ ライブ ヒューズ



日程

2023年04月06日 (木)



出演アーティスト

Hana Hope (Vo)

永井聖一(Gt)

網守将平(Key)

toshi808(Seq)

Smooth Ace (Cho)



会場

表参道WALL&WALL

〒107-0062 東京都港区南⻘山3丁目18−19 フェスタ表参道ビルB1

http://wallwall.tokyo/



開場/開演

18:45 開場 / 19:30 開演



チケット一般発売日

2023年3月15日(水) チケット発売開始



チケット料金1. (一般)

前売り 3000円 当日 3500円

※オールスタンディング



チケット料金2. (学割)

受付で学生証、及び身分証明証をご提示頂きましたら、500円キャッシュバック致します。



ドリンク代

※入場時にドリンク代700円別途



プレイガイド

ZAIKO URL: https://wallwall.zaiko.io/item/355148



年齢制限

3歳以上チケットが必要



注意事項

公演延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しは行いません。

・チケットご購入後のキャンセルはできません。

・写真撮影・録音・録画は一切禁止とさせていただきます。

・ライブ会場には撮影のカメラが入ります。お客様が映りこむ可能性がございますので

予めご了承ください。撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、

映像作品等で使用する可能性がございます。



主催: HINTS music

企画/制作 HINTS music / TAPES PRODUCTION

協力: U/M/A/A Inc.





【初のYouTubeライブ配信決定!】

Hana Hope初のライブ配信が決定! 4月1日(土曜)20:00 より配信の予定。

詳しくはYouTube Hana Hope 公式チャンネルをご確認ください。

YouTube Hana Hope 公式チャンネル:https://www.youtube.com/@HanaHope





【Hana Hope バイオグラフィ】

2006年東京都出身。

2020年伝説のレコーディング・スタジオ、音響ハウスの映画「Melody-Go-Round」に出演、テーマソングを歌う。2021年には細田守監督の映画「⻯とそばかすの姫」で声優デビュー。

2022年2月に、シングル「Sentiment/YourSong」でデビュー、国内外における数多くのプレイリストやチャートに入り話題のニューカマーとなる。11月3日、加藤登紀子×江崎文武の手による待望のセカンド・シングル「きみはもうひとりじゃない」、そして自身の作詞・作曲による「16-sixteen」をリリース、同日には表参道wall&wallにて初のソロ・ライブを開催。同年12月14日にはサード・シングル「それでも明日は」(作詞:柴田聡子作曲:UTA)を発表。本作は、2023年1月公開の映画「あつい胸さわぎ」の主題曲である。これまでに日立、ソニー・コンピューター・サイエンス研究所、花王、JR東日本などのコマーシャル・ソング歌唱、ナレーションなども行っている。

17歳とは思えない表現力、という評価を集めるHanaHopeは、デジタルネイティブなZ世代。小さな枠にとらわれることのない幅広い音楽性を表現する、新世代のフィーメール・シンガーである。



SNSリンク (#hanahope)



Hana Hope Litlink: https://lit.link/hanahope

YouTube Official Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCv8yLmx8ckXPZrxJrTkAh0g

HANA’S SONGBOOK:

https://www.youtube.com/channel/UCxle3j_wZffWtRlsBXXRZFQ

Twitter: https://twitter.com/hanahope_2022

Instagram:https://www.instagram.com/hanahope_official/

facebook: https://www.facebook.com/Hana-Hope-106394515294535





【お問い合わせ】

U/M/A/A Inc. ユーマ株式会社

mail:idm@umaa.net



【ユーマ株式会社】

国内外の"音楽"と"アート"(メディアアート、マンガ、アニメ、ゲーム、ガジェット、ファッション)をUniteしていく新しいカタチのレコード会社、U/M/A/A Inc.(ユーマ株式会社)。クラブ / エレクトロニックミュージックからインターネット発のボーカロイド/アニメソング・プロデューサーまで、クオリティー・ミュージックをジャンルレスに展開しています。

21世紀型音楽ビジネスの更なる進化を目指し、アーティスト・マネージメント会社P._nc(ピンク)を設立、アメリカを拠点に "ゲームをアートに”をコンセプトにアナログ・レコードやグッズを企画・販売をする、iam8bit社の日本・アジアの正規代理店、渋谷クロスタワーに大人が気軽にチルアウトできる空間「CHILL SPACE」をオープンするなど、音楽事業を広く深く手掛ける会社です。

http://www.umaa.net/



