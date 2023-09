[MMJ]

『まだ結婚できない男』(カンテレ)『時効警察はじめました』(テレビ朝日)『家政夫のミタゾノ』(テレビ朝日)『ハヤブサ消防団』(テレビ朝日)『フリースタイルダンジョン』(テレビ朝日)『ラップスタア誕生』(ABEMA)、映画『法廷遊戯』『TELL ME ~hideと見た景色~』、舞台『家政夫のミタゾノ THE STAGE ~お寺座の怪人~』『銀河鉄道の父』等の日本のテレビ番組、映画、舞台を手掛ける総合エンターテインメント制作プロダクションである株式会社メディアミックス・ジャパンが、このたびYouTubeにて新チャンネル『南青山マニア区チャンネル』を開設いたしました。「日本中のマニアに“会いに行く”」をコンセプトに、さまざまなマニアのもとを訪れ、その活動や独自の視点(=モノの見方)、マニア自身の生活事情などを取材し発信・アーカイブする、新たなカルチャー・ドキュメンタリーチャンネルとして定期配信してまいります。



■ 映像で残す令和のマニア辞典…YouTube『南青山マニア区チャンネル』本日開設!





片手袋マニア、昆虫マニア、ホラーマニア、呪物マニア、室外機マニア…。ともすれば毎日見過ごしてしまうような物事に、とてつもなく熱狂している人々がいる。「何がそんなに楽しいの?」「ハマったキッカケは?」「私生活はどうなってるの?」「独自のこだわりは?」気になるギモンを投げかけながら熱狂のヒミツを深掘り、あらゆるマニアの視点をかき集めてみたら、平凡だった毎日がちょっとだけ「特別なもの」に変わるかもしれない…。そんな想いから、日々細分化される趣味・カルチャーの最先端をゆく多様なマニアたちの「いま」をあらためて記録・アーカイブすべく、本チャンネルは発足した。



■ 記念すべき初回の主人公は、「片手袋」マニア!?

路上に落ちた片方だけの手袋を18年以上観察している研究家に密着!



動画リンク:https://youtu.be/8iO87N5ifn0



本日配信の第1回では、街中で見かけた片方だけの手袋=「片手袋」を18年以上撮影・観察している片手袋研究家・石井公二さんを取材。東京・築地~豊洲周辺で行った片手袋探しに密着しながら研究に目覚めた経緯や独自の分類法、さらには、自身が「片手袋の呪い」とも感じたという昨今の精神状態についてまで事細かにインタビューした。「片手袋は"運動体"である。」−−− 長年の片手袋研究を経てたどり着いた結論の真相とは。

■ 都内の自宅でクワガタ&カブトムシ4,000匹飼育!? 部屋中ホラーVHSだらけ…!?

『南青山マニア区チャンネル』では、1動画1マニアを基本として、毎度異なる人物を取り上げていく。9月8日(金)配信の第2回には、昆虫愛が高じて4,000匹超のクワガタ・カブトムシを自宅で飼育している、クワガタ・カブトムシマニアの三森大輔さんが登場。いつでも昆虫採集したい!という思いで改装したとっておきの部屋や、貴重な品種を育てながら「クワカブファースト」な生活を送る様子などを紹介する。

■ 各種公式SNSも同時解禁!熱狂の魅力や出演マニアの人柄がより伝わるエピソードをお届け!

■ チャンネル概要 ■



▽ チャンネル名

『南青山マニア区チャンネル』



▽ 配信開始日

2023年9月1日(金)18時~



▽ 出演者

#1:石井公二さん(片手袋研究家)

#2:三森大輔さん(クワガタ・カブトムシ マニア)

#3:川松尚良さん(ホラー監督・ホラーVHSマニア)

※#4以降の出演者については随時解禁予定



▽ 制作・著作

MMJ



■ チャンネルURL https://www.youtube.com/@maniaku_ch

■ 公式X(旧Twitter) https://twitter.com/maniaku_ch

■ 公式Instagram https://www.instagram.com/maniaku_ch

■株式会社メディアミックス・ジャパンについて





娯楽を生み出し喜びを届けるMMJは未来に向けて日本は元より、アジア、世界に娯楽を発信、提供して行く総合エンターテイメント企業として責任を果たしていくつもりです。 もちろん、「人」に届けるコンテンツは「人」が創るという会社創設以来の信念は変わっておりません。



株式会社メディアミックス・ジャパン(Media Mix Japan Co., Ltd. 略称:MMJ)

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14 新乃木坂ビル7F

代表者:代表取締役社長 東城祐司

設立:1993年4月2日

公式サイト:https://www.mmj-pro.co.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/MediaMixJapan

Twitter:https://twitter.com/mmj_pro

主な制作作品:

【ドラマ】

