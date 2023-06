[アバナード株式会社]

7カ国の各国アワードを含む17の賞を受賞し、マイクロソフト エコシステムで顧客をサポート、比類ないマイクロソフト プラットフォームの専門家としての地位を確固たるものへ



※本リリースは、米国本社から発表されたプレスリリースの抄訳です。

【2023年6月29日 - 米国シアトル、ニューヨーク発】 アバナードとアクセンチュアは、2023年のマイクロソフト グローバル SI パートナー オブ ザ イヤーに選ばれました。アバナードとアクセンチュアは、さまざまな業界・地域でマイクロソフト ソリューションの導入において、比類ない成功実績を築いてきました。また、両社は7カ国の各国アワード、パートナー オブ ザ イヤー アワードを含む17の賞を受賞しました。





アバナードとアクセンチュアがマイクロソフトからこの賞を受賞するのは今回で18度目になります。これまで両社は、多くの技術カテゴリーや国別カテゴリーで合計120近いパートナー オブ ザ イヤー アワードを受賞し、マイクロソフト ソリューションを活用して顧客の従業員体験や顧客体験を変革するため、先端的ソリューションを提供してきました。

アバナード、アクセンチュア、マイクロソフトの3社は、クラウドによって加速される生成AIの類を見ない機能で、企業がビジネスを根本的に変革できるよう支援するため、緊密な協力関係を拡大することを発表※しました。アクセンチュアとマイクロソフトは、生成AIと大規模言語モデルに注力したアクセンチュア先進の新しいAIセンターと、アバナードの新しいAI Organizational Readiness Frameworkを活用することで、安全で責任あるイノベーションを大規模に実現するための生成AIの探求と実験を支援します。

※https://www.avanade.com/media-center/press-releases/microsoft-collab-helps-organizations-adopt-gen-ai



2023年グローバルSIパートナー オブ ザ イヤーに加え、アバナードとアクセンチュアが受賞した賞は以下です。

Dynamics 365 Sales & Marketing パートナー オブ ザ イヤー



Low Code Application Development パートナー オブ ザ イヤー



Automotive, Mobility and Transportationパートナー オブ ザ イヤー



Customer Experience パートナー オブ ザ イヤー



ドイツ カントリー パートナー オブ ザ イヤー



ギリシャ カントリー パートナー オブ ザ イヤー



フランス カントリー パートナー オブ ザ イヤー



マレーシア カントリー パートナー オブ ザ イヤー



シンガポール カントリー パートナー オブ ザ イヤー



ポルトガル カントリー パートナー オブ ザ イヤー



UK カントリー パートナー オブ ザ イヤー





以下7カ国で、各国のマイクロソフト パートナー オブ ザ イヤーを受賞しました。

デンマーク: Azure Core: Cloud Infrastructure パートナー オブ ザ イヤー



フィンランド: GSI Growth Championパートナー オブ ザ イヤー



シンガポール: Financial Services Industry パートナー オブ ザ イヤー



日本: Energy and Resources パートナー オブ ザ イヤー



アジアパシフィック: Azure Data & AI パートナー オブ ザ イヤー; Azure Infrastructure パートナー オブ ザ イヤー





「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー」は、マイクロソフト パートナー ネットワークに参加する国内パートナー企業の中から、その年に優れた実績を築いた企業を表彰する制度です。今回受賞したEnergy and Resourcesアワードは、石油・ガス、電力・ユーティリティ、鉱業、資源などのエネルギー・資源関連企業に対して、マイクロソフトのテクノロジーをベースにしたサービスやソリューションを提供し、業界におけるソートリーダーシップを発揮しているパートナーに授与されます。日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パートナー事業本部長 浅野 智氏は次のように述べています。

「日頃より日本マイクロソフトとのビジネスを推進いただき、心より御礼申し上げます。この度、アクセンチュア様・アバナード様があげられた顕著な実績に感謝を込めて『マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2023』 Energy and Resources パートナー オブ ザ イヤーを授与させていただく運びとなりました。今後も日本マイクロソフトは、アクセンチュア様・アバナード様との強力な連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献してまいります」



アバナードのPam Maynard(パム メイナード)CEO(最高経営責任者)は、次のように述べています。「アバナード、アクセンチュア、マイクロソフトのユニークなパートナーシップは、絶え間なく変化する世界におけるレジリエンスの強化、従業員の新しい働き方の導入、カスタマー エクスペリエンスの強化、そして現在では『AIファースト』の世界へ導くため、クライアントにとって大切なことを実現しています。マイクロソフトのグローバルSIパートナー オブ ザ イヤーに18度目の受賞をできたことは、世界中の社員が日々、比類ない専門知識、経験、洞察力を発揮し、顧客の最も困難なビジネス課題の解決を支援しているからこそ成し得た快挙です」



両社は、次の5部門で最終選考に残りました: Retail & Consumer Goods パートナー オブ ザ イヤー、Dynamics 365 Finance パートナー オブ ザ イヤー、Dynamics 365 Services パートナー オブ ザ イヤー、Security Compliance パートナー オブ ザ イヤー、 Business Intelligence パートナー オブ ザ イヤー



Accenture Microsoft Business Groupのシニア マネージング ディレクターであるChris Howarth(クリス ハワース)氏は、次のように述べています。

「過去1年間にわたり、私たちはマイクロソフトとのパートナーシップを拡大し、データとAI、クラウド、メタバース、持続可能性、その他の技術を採用することで、より多くのクライアントの組織変革を支援してきました。アバナードと共に、クライアントの変革を加速し、新たな成長と価値を発揮することに誇りを持って取り組んでおり、今後もマイクロソフトとのエキサイティングな取り組みに期待しています」。



アバナードとアクセンチュアのマイクロソフト テクノロジーを提供するための専門家は、65,000人を超えました。





アクセンチュアについて

アクセンチュアは、デジタル、クラウドおよびセキュリティ領域において卓越した能力で世界をリードするプロフェッショナル サービス企業です。40を超える業界の比類のなき知見、経験と専門スキルを組み合わせ、ストラテジー&コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズサービス、アクセンチュア ソングの領域で、世界最大の先端テクノロジーセンターとインテリジェントオペレーションセンターのネットワークを活用して提供しています。アクセンチュアは71万人の社員が、世界120カ国以上のお客様に対してサービスを提供しています。アクセンチュアは、変化がもたらす力を受け入れ、お客様、社員、株主、パートナー企業や社会へのさらなる価値を創出します。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp をご覧ください。





アバナード株式会社について

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタル、クラウド、アドバイザリーサービス、各業界向けソリューション、デザイン主導のエクスペリエンスを提供するリーディングプロバイダーです。26カ国、60,000人のプロフェッショナルなスタッフが、顧客、その従業員、またそのお客様に、素晴らしい体験・影響という “真のヒューマン インパクト” を日々もたらしています。

アバナードは、親会社のアクセンチュアと共に、マイクロソフトのGlobal SI Partner of the Yearを他社よりも多く受賞しています。また、最も多くのマイクロソフト認定資格(60,000以上)と18のゴールドレベルのマイクロソフト技能を持ち、企業の成長と困難な課題の解決を支援する稀有な企業です。私たちは従業員を第一に考え、誰もが自分らしさを発揮できるインクルーシブな職場環境の提供に尽力しています。また、責任ある企業として持続可能な世界を構築し、恵まれない環境にある可能性を持った若者の支援もしています。

アクセンチュアが筆頭株主であり、2000年にアクセンチュアとマイクロソフトによって設立されました。公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。



*記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



