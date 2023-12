[株式会社スマッシュ]

3週間後に迫ったROMY(from The XX)待望の来日公演は、新メンバーを引き連れて初となるライブセットを披露することが決定!

記念すべきこの来日公演に向けて、DJセットで出演し満員のオーディエンスを大いに沸かせたフジロック2023でのパフォーマンス映像を、期間限定で1曲フル公開!



【来日公演情報】

CLUB MID AIR - Live in TOKYO

2024年1月11日(木)

恵比寿 The Garden Hall

▼チケット発売中▼

https://smash-jpn.com/live/?id=4055



サポートアクトには、フランス出身のDJ&セレクターでWAIFUの主催メンバーChloe Juliette と、プロデューサーでもあり電子音楽家&DJのSHIZKA によるB2B(Back to Back)パフォーマンスが決定!



ソロ・デビュー・アルバム「Mid Air」収録の「Strong」は第66回グラミー賞の最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディング賞にノミネートされ、多方面から注目を集める中、東京1夜限り貴重なショウをお見逃しなく。







The xxのメンバーとして3枚のアルバムをリリースし、プロデューサー、ソングライター、DJといった多岐に渡る才能で高い評価を得ているロミー。

今年9月にリリースされたソロ・デビュー・アルバム「Mid Air」収録の「Strong」は第66回グラミー賞の最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディング賞にノミネート。

各界多方面から注目を集める中、決定した来日公演は、初となるライブセットが披露されることに。



さらにサポートアクトには、フランス出身のDJ&セレクターでWAIFUの主催メンバーChloe Juliette と、プロデューサーでもあり電子音楽家&DJのSHIZKA によるB2B(Back to Back)パフォーマンスが決定!



フジロック2023では、DJセットで出演し満員のオーディエンスを大いに盛り上げた彼女が、今回新メンバーを引き連れ魅せるライブは東京1夜限り、貴重なものとなることは間違いない。



メイジー・ウィリアムズ主演のビデオ「She's on My Mind」公開







第66回グラミー賞ノミネート最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディング賞にもノミネートされたFred Again..とのコラボ曲「Strong」が収録されているソロ・デビュー・アルバム『Mid Air』から、『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズで一躍人気となった俳優のメイジー・ウィリアムズが主演のミュージックビデオ「She's On My Mind」が公開。



CLUB MID AIR - Live in TOKYO









2024年1月11日(木)東京:The Garden Hall

Support Act: Chloe Juliette (WAIFU) B2B SHIZKA

OPEN 18:00 START 19:00

スタンディング 前売り:¥8,500

https://smash-jpn.com/live/?id=4055





◆来日記念版オフィシャルグッズ先行予約受付中◆

来日を記念したオフィシャルグッズのロングスリーヴTシャツのオンライン先行予約受付中!

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13838

プロフィール







ROMY |ロミー

世界的人気を博すUKを代表するバンドThe xxのメンバーとしての活躍はもちろん、デュア・リパのグラミー受賞ヒット・シングル「Electricity」をマーク・ロンソン、ディプロと共同で作曲し、キング・プリンセスやホールジー等の曲も手掛けるなどプロデューサー、ソングライターとしても非常に高い評価を獲得している。2020年にリリースしたキャリア初となるソロ・シングル「Lifetime」は全世界で大ヒットを記録。昨年11月リリースしたフレッド・アゲインをフィーチャーした最新シングル「Strong」は第66回グラミー賞最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディング賞にもノミネートされている。







Chloe Juliette

東京在住、フランス出身のDJ、セレクター。長年の音楽収集をきっかけに、フロアで数々の奇跡を体験、2015年に活動スタート。「広く深く」ジャンルに縛られず、様々な分野でマルチに活動中。ジャンルレスでディガー精神あふれる選曲を得意とする。セイファースペースを目指すクィア&フェミをメインテーマとしたパーティーコレクティブ「WAIFU」の主催メンバー。











SHIZKA

Producer/電子音楽家/DJ

総ての透明な意識に向かって、えっちらおっちら歩を進めています



