Web3・ブロックチェーン技術の社会実装を進める株式会社プレイシンク(本社:東京都新宿区 代表取締役:尾下 順治 以下「プレイシンク」)は、 ブロックチェーン「Avalanche」の開発元であるAva Labs Inc.(本社:アメリカ ニューヨーク州、CEO Emin Gün Sirer 以下「Ava Labs」)と業務提携したことを発表します。本提携によりプレイシンクはAva Labsの日本国内パートナーとして、企業の「Avalancheサブネット」と「AvaCloud」を活用したブロックチェーンの立ち上げ支援を行ってまいります。







■暗号資産が一切必要ないブロックチェーンの立ち上げと運用を可能に

Ava Labsが提供する「Avalancheサブネット」とブロックチェーンをフルマネージドでサービス提供する「AvaCloud」を併せて活用することで、ブロックチェーンの立ち上げに通常必要とされる暗号資産の預託などが必要なく、また、一般的なクラウドサービスと同じ法定通貨による毎月の利用料の支払いのみで独自のブロックチェーンを立ち上げから運用を行うことができます。



また、プレイシンク独自の技術(特許出願中)を用いることで、エンドユーザーに自己管理型のウォレットの準備やガス代の支払いを不要とし、エンドユーザーに対してチェーン利用のための暗号資産の準備なくWeb3サービスを提供することができます。



プレイシンクとAva Labsは両社のそれぞれの強みを活かし、ブロックチェーンの立ち上げからウォレットおよびNFTの配布サービスを組み合わせた環境を企業に提供することで、サービスの運営、会計、監査等の全てにおいて暗号資産が一切関与しない仕組みの実現が可能です。



さらに、「Avalancheサブネット」はプライベートチェーンならではの処理速度や安定性を実現し、一方でEVM互換性を保つことでソフトウェア資産が利活用でき、パブリックチェーンとの相互運用性も視野にいれることができます。



■両社が目指すもの

プレイシンクとAva Labsはこれまで企業がWeb3サービスを導入するにあたり、ブロックチェーンの選定からウォレットやNFTの配布に関して抱えてきた課題を真摯に受け止めてまいりました。その両社によってそれぞれ開発されたソリューションの強みを活かすことで、よりユーザビリティの高いWeb3の環境を提供できると考えています。



企業とユーザーがブロックチェーン技術を活用するためのハードルを下げ、Web3の新しいビジネスモデルや価値を創出できる環境の構築を支援することで、日本国内のWeb3のマスアダプションの促進を目指してまいります。



■Ava Labs Head of Japan 平田 路依 様からのコメント

今回のパートナーシップはあらゆる分野にWeb3サービスの本格的な社会実装をもたらすものと考えています。両社の強みを掛け合わせることでよりスムーズに多くの企業がブロックチェーンを活用したビジネスに参入できると確信しています。



■プレイシンク 代表取締役社長 尾下のコメント

AvaLabsチームとは、すでに複数のAvalancheサブネット立ち上げプロジェクトを推進するなど、友好かつお互いに不可欠なパートナーシップを確立しています。今回の合意により、企業が独自ブロックチェーンを立ち上げる際のノウハウをより広く展開することができるようになり、Web3サービスの社会実装につながるものと確信しています。



■会社概要

<Ava Labs, Inc>

所在地 :1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, Suite 50922, New York, NY 10036, USA

代表者 :エミン・グン・シラー

設立 :2018年

事業内容:金融ソフトウェア事業



<株式会社プレイシンク(PLAYTHINK, Inc.)>

所在地 :東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 6F

代表者 :尾下 順治

設立 :2021年9月

事業内容:Web3事業



