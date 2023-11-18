時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

入力文字読み上げソフト 音楽的同位体 狐子(COKO) TA…

入力文字読み上げソフト 音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK先行予約受付中！

［株式会社THINKR］

入力文字読み上げソフト「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約を受付中！
テキストの入力と感情の指定のみで自然なトーンのボイス出力が可能！



　KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・幸祜の声をベースとした入力文字読み上げソフトウェア「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約がスタートしました。

　「音楽的同位体 狐子(COKO)」は、最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
さらに通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。
また、本品を使用して作成した合成音声は、ガイドライン(※1)に添った範囲であれば自由に発表や商用利用が可能。クリエイターの皆様の表現の幅を広げるためのツールとしてお役立ていただくことができます。
加えて、Windows、macOS、Linuxに対応で(※2)、幅広いユーザーにご使用いただけることも本作の特徴です。

　2023年12月18日(月)12:00まで予約受付中で、パッケージには、オリジナルグッズであるアクリルスタンド・キーホルダー・マウスパッドも付属。創作活動の可能性を広げる本作をぜひチェックしてみてください！

※1：音楽的同位体　狐子　利用規約　https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/terms/
※2：対応OS等の詳細につきましては、商品ページの説明欄よりご確認ください。

■音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK　商品情報

バーチャルシンガー幸祜の音楽的同位体である狐子(COKO)。
最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。
Windows、macOS、Linuxに対応します。

予約受付：2023年12月18日(月)12:00まで
https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0129

■音楽的同位体 狐子(COKO) 関連リンク
◆音楽的同位体 公式サイト：https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/
◆音楽的同位体 公式Twitter：https://twitter.com/musicalisotope
◆音楽的同位体 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCm_1n9F3A6pz-Ms2NP93tBA

■幸祜プロフィール

ロングトーンの美しさと浮遊感のある歌声が魅力のバーチャルロックシンガー。
唇からこぼれる歌は、言葉の代わりに彼女の秘めた想いを世界に届ける。

◆YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7Gow-kNHq21oejSIDg9PAg
◆Twitter：https://twitter.com/KOKO__virtual
◆TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_virtual

■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/18-15:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ