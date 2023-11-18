入力文字読み上げソフト 音楽的同位体 狐子(COKO) TA…
［株式会社THINKR］
入力文字読み上げソフト「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約を受付中！
テキストの入力と感情の指定のみで自然なトーンのボイス出力が可能！
KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・幸祜の声をベースとした入力文字読み上げソフトウェア「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約がスタートしました。
「音楽的同位体 狐子(COKO)」は、最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
さらに通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。
また、本品を使用して作成した合成音声は、ガイドライン(※1)に添った範囲であれば自由に発表や商用利用が可能。クリエイターの皆様の表現の幅を広げるためのツールとしてお役立ていただくことができます。
加えて、Windows、macOS、Linuxに対応で(※2)、幅広いユーザーにご使用いただけることも本作の特徴です。
2023年12月18日(月)12:00まで予約受付中で、パッケージには、オリジナルグッズであるアクリルスタンド・キーホルダー・マウスパッドも付属。創作活動の可能性を広げる本作をぜひチェックしてみてください！
※1：音楽的同位体 狐子 利用規約 https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/terms/
※2：対応OS等の詳細につきましては、商品ページの説明欄よりご確認ください。
■音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK 商品情報
バーチャルシンガー幸祜の音楽的同位体である狐子(COKO)。
最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。
Windows、macOS、Linuxに対応します。
予約受付：2023年12月18日(月)12:00まで
https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0129
■音楽的同位体 狐子(COKO) 関連リンク
◆音楽的同位体 公式サイト：https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/
◆音楽的同位体 公式Twitter：https://twitter.com/musicalisotope
◆音楽的同位体 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCm_1n9F3A6pz-Ms2NP93tBA
■幸祜プロフィール
ロングトーンの美しさと浮遊感のある歌声が魅力のバーチャルロックシンガー。
唇からこぼれる歌は、言葉の代わりに彼女の秘めた想いを世界に届ける。
◆YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7Gow-kNHq21oejSIDg9PAg
◆Twitter：https://twitter.com/KOKO__virtual
◆TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_virtual
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/18-15:16）
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