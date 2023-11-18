［株式会社THINKR］

入力文字読み上げソフト「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約を受付中！

テキストの入力と感情の指定のみで自然なトーンのボイス出力が可能！







KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・幸祜の声をベースとした入力文字読み上げソフトウェア「音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」の先行予約がスタートしました。



「音楽的同位体 狐子(COKO)」は、最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。

さらに通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。

また、本品を使用して作成した合成音声は、ガイドライン(※1)に添った範囲であれば自由に発表や商用利用が可能。クリエイターの皆様の表現の幅を広げるためのツールとしてお役立ていただくことができます。

加えて、Windows、macOS、Linuxに対応で(※2)、幅広いユーザーにご使用いただけることも本作の特徴です。



2023年12月18日(月)12:00まで予約受付中で、パッケージには、オリジナルグッズであるアクリルスタンド・キーホルダー・マウスパッドも付属。創作活動の可能性を広げる本作をぜひチェックしてみてください！



※1：音楽的同位体 狐子 利用規約 https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/terms/

※2：対応OS等の詳細につきましては、商品ページの説明欄よりご確認ください。



■音楽的同位体 狐子(COKO) TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK 商品情報



バーチャルシンガー幸祜の音楽的同位体である狐子(COKO)。

最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。

通常読み上げの他、「楽しみ」「幸せ」「怒り」「悲しみ」という4種の感情表現にも対応しています。

Windows、macOS、Linuxに対応します。



予約受付：2023年12月18日(月)12:00まで

https://findmestore.thinkr.jp/products/ktr-000-0129



■音楽的同位体 狐子(COKO) 関連リンク

◆音楽的同位体 公式サイト：https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/

◆音楽的同位体 公式Twitter：https://twitter.com/musicalisotope

◆音楽的同位体 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCm_1n9F3A6pz-Ms2NP93tBA



■幸祜プロフィール



ロングトーンの美しさと浮遊感のある歌声が魅力のバーチャルロックシンガー。

唇からこぼれる歌は、言葉の代わりに彼女の秘めた想いを世界に届ける。



◆YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7Gow-kNHq21oejSIDg9PAg

◆Twitter：https://twitter.com/KOKO__virtual

◆TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_virtual



■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト：https://kamitsubaki.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/18-15:16）