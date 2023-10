[株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN]

ピックアップガチャにSSR「《金色の夜明け》ユノ」、「《金色の夜明け 副団長》ランギルス」登場!



株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN(東京都新宿区、代表取締役:李 同校)は、テレビアニメ『ブラッククローバー』のアプリゲーム『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』(以下、ブラクロモ)において、本日10月12日(木)にアップデートを実施し、メインストーリーChapter.7「キテン防衛戦」を追加いたしました。

また、同日よりSSR魔道士「《金色の夜明け》ユノ」、「《金色の夜明け 副団長》ランギルス」のピックアップガチャや新イベント等を追加したことをお知らせいたします。





メインストーリーChapter.7「キテン防衛戦」が追加!





ダイヤモンド王国の襲撃で危険に陥った国境付近にある町「キテン」。『金色の夜明け』が先に駆けつけていたが、アスタ達も人々を助ける為に町へ向かう!







新規ピックアップガチャ登場!





【開催期間】2023/10/12(木)メンテナンス後~2023/10/31(火)午前3:59

期間中は対象のSSR魔道士もしくはスキルページの排出率がアップいたします。



《金色の夜明け》ユノ CV:島崎信長

SSR魔道士「《金色の夜明け》ユノ」と魔道士スキルページ「打ち破る力」の排出確率アップ!







《金色の夜明け 副団長》ランギルス・ヴォード CV:石川界人

SSR魔道士「《金色の夜明け 副団長》ランギルス・ヴォード」と魔道士スキルページ「冷徹なる貴族」の排出確率アップ!





※提供割合など詳細はゲーム内にてご確認ください。

※予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。



新イベント/コンテンツ追加





今回のアップデートで新イベントやコンテンツが追加されました。その中からいくつかご紹介いたします。イベント詳細や期間はゲーム内でご確認ください。



・【WORLD 06】コンテンツ追加!

【WORLD 06】パトロールステージ・記憶の回廊が追加されました。



・「ハロウィンコイン獲得ミッション」開催!

ミッションをクリアしてコインを集め、交換所で様々なアイテムと交換できるイベントです。



・騎士団ボス戦「ヘカイレス」開催!

騎士団員同士で協力し、3体のボスを討伐するコンテンツです。

各ボスが配置されているステージ(難易度)をクリアして「討伐ポイント」を獲得できます。

獲得した討伐ポイントは、各ボスの「個別討伐ゲージ」と、「全体討伐ゲージ」に溜まります。

「個別討伐ゲージ」はクリア時のみゲージが増加し、100%になると報酬を獲得できます。「全体討伐ゲージ」は、すべてのボスの個別討伐ゲージを合わせた形で、100%に達していなくても、進行度によって報酬を獲得できます。

また、ステージ(難易度)クリア時、騎士団貢献度および「騎士団討伐コイン」を獲得でき、「騎士団討伐コイン」は騎士団内の「団員ショップ」で使用できます。

※「騎士団ボス戦」には、開催期間前に騎士団に加入している場合にのみ参加できます。

開催期間:2023/10/12(木)メンテナンス後~10/26(木)03:59





その他のメンテナンス内容は下記公式フォーラムよりご確認ください。



▽ブラクロモ公式フォーラム

https://bclover-forum.vicgame.jp/view/2267?page=1

※詳細はゲーム内やフォーラムにてご確認ください。

※変更・終了する場合があります。予めご了承ください。



◆最新情報はX(旧Twitter)やフォーラムをチェック!

公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/bclover_mobile

公式フォーラム

https://bclover-forum.vicgame.jp/



ダウンロードはこちら!

▽App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

▽Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp



『ブラッククローバー』とは





「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1,900万部を突破。2017年にテレビアニメ化され、2023年6月には映画が公開。

『ブラクロモ』概要







大人気テレビアニメ「ブラッククローバー」の世界を追体験できる次世代アニメーションRPG。

まるでアニメをプレイするような次世代のゲーム体験を見逃すな!



○タイトル :ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

○ジャンル :次世代アニメーションRPG

○配信日 :2023年5月25日(木)

○対応OS :iOS/Android

○価格 :基本無料(一部アプリ内課金有り)

○App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

○Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

○公式サイト :https://bclover-mobile.vicgame.jp/

○公式X(旧Twitter) :https://twitter.com/bclover_mobile

○公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCZdtBsOJZPg9teUyKaqSXgg

○公式TikTok :https://www.tiktok.com/@bclover_mobile?lang=ja-JP

○公式フォーラム :https://bclover-forum.vicgame.jp/

○権利表記 :(C)田畠裕基/集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

(C)VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved



VIC GAME STUDIOS 会社概要





VIC GAME STUDIOSは、日本をはじめ世界でも大きくヒットしたゲームを作った有能なスタッフが集まり、2020年10月に韓国で設立したゲーム会社です。1本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイルRPGゲームの開発を通じて、ユーザーの皆さまにゲームの面白さだけでなく、感動を与えられるゲームを提供することを目指しています。2022年7月11日には日本支社を設立し『ブラッククローバーモバイル』を始め、日本市場でのゲーム配信を本格始動しました。



会社名 株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN

代表者 李 同校 (イ ドンギョ)

設立 2022年7月

事業内容 オンラインゲームの開発・サービス運営



