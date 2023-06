[三菱ケミカルグループ株式会社]



三菱ケミカルグループ※1(以下「当社グループ」)は、コーポレートベンチャーキャピタル子会社のDiamond Edge Ventures, Inc.(所在地:米国カリフォルニア州、社長:カーティス・シックナー)を通して、麹菌由来の代替タンパク質食品(代替肉)を提供するスタートアップである Prime Roots(本社:米国カリフォルニア州、社長:キンバーリー・リー)に出資したことをお知らせします。



近年、世界的な人口増と食肉消費量の増加によって畜産物の不足が懸念される中、新たなタンパク質の供給源として、植物などを活用した代替肉が注目されています。





Prime Rootsは、日本でも古くから発酵食品として親しまれてきた麹を独自の技術で加工することにより、従来の肉製品と同様なきめ細かい質感と味を再現した代替肉製品を提供することに成功しました。この麹菌由来の代替肉は、畜産物と比べて生産時の環境負荷を低減できる点、少ない添加剤で肉本来の味と食感を再現できる点、栄養的に優れている点が特長です。また、ハムやサラミなどの加工肉と似た食感で薄くスライスすることができ、サンドウィッチ等への利用にも適しています。



Prime Rootsへの出資は代替肉分野における当社グループの2件目の出資であり、これらを通して代替肉の課題を特定していくとともに、食品関連の技術力を強化していきます。



当社グループは経営方針「Forging the future 未来を拓く」において食品を最重要戦略市場のひとつに位置づけ、持続可能な食品環境に貢献しうる事業を展開していきます。



Prime Roots 共同創業者兼CEO キンバーリー・リー 氏のコメント:

「食品分野でのイノベーションやサステナビリティを追求する三菱ケミカルグループから出資いただき光栄に思います。代替タンパク質食品の最前線において、三菱ケミカルグループとの提携により、製品開発をより一層進めてまいります。この協力体制を基に、消費者が求めるおいしくて栄養価が高く、かつ持続可能な製品を作り続けていきます。」



Diamond Edge Ventures, Inc. 社長 カーティス・シックナー 氏のコメント:

「Prime Rootsは新たなタンパク質の供給源として今回の代替肉を提案することで、食料生産における環境負荷を軽減し、世界的な食肉需要の高まりに応える持続可能かつ革新的なソリューションを提供しています。この度Prime Rootsに投資できることを誇りに思います。Prime Rootsの麹菌由来製品が、従来の肉製品に対する経済的かつ環境的に重要な代替品となり得ると考えており、加工肉製品に革命を起こすという同社の使命に貢献できることをうれしく思います。」



[Diamond Edge Venturesの概要]

Diamond Edge Ventures, Inc. は、当社グループのコーポレートベンチャーキャピタル子会社として2018年7月に設立されました。同社はスタートアップ企業への投資と戦略的パートナーシップを通じて、当社グループ全体のイノベーションを促進することを目指しています。詳細についてはhttps://www.diamondedgeventures.comをご覧ください。





[Prime Rootsの概要]

設 立 : 2017年

所在地 : 米国カリフォルニア州

代表者 : キンバーリー・リー(共同創業者兼CEO)

事業内容: 麹菌由来の代替タンパク質食品の提供

URL : www.primeroots.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-14:16)