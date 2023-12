[JLab Japan株式会社]

12月4日(月)20:00 ~ 12月11日(月)1:59まで



JLab Japan株式会社は、2023年12月4日(月)20:00 ~ 2023年12月11日(月)1:59 まで楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」において、人気の完全ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等15製品を最大50%OFFにて販売いたします。







※JLab 楽天市場内公式ショップはこちら: https://www.rakuten.co.jp/jlab/





対象製品について





■「EPIC AIR ANC TRUE WIRELESS EARBUDS」

セール価格(税込):19,800円→9,900円(50%OFF)



「EPIC AIR ANC TRUE WIRELESS EARBUDS」(以下、Epic Air ANC)はJLabが誇る完全ワイヤレスイヤホンの最上位機種です。

高性能で豊富な機能を備えていることに加え、シックなカラーとエレガントなデザインのレザー調ケースからは高級感があふれます。



▍特徴

最長48時間のバッテリー



IP55規格の防塵・防滴性能



ノイズキャンセリング



外部音取り込み



ワイヤレス充電



低遅延モード



着脱センサー



特許出願中の一体型充電ケーブル付きケース





※Epic Air ANC / 楽天市場内公式ショップ 製品ページ:https://item.rakuten.co.jp/jlab/epicairanc/



■「EPIC AIR SPORT ANC TRUE WIRELESS EARBUDS」

セール価格(税込):19,800円→15,840円(20%OFF)



「EPIC AIR SPORT ANC TRUE WIRELESS EARBUDS」(以下、Epic Air Sport ANC)はJLabの最上位機種「Epic」のスポーツタイプモデルです。

驚異の70時間バッテリーと汗や水に強いIP66規格の防塵・防滴性能で、どんなシーンでもタフにお使いいただける製品です。日常、通勤・通学時にご利用中のイヤホンとは別に、ワークアウト用のイヤホンとしてもぴったりな1台です。



▍特徴

耳掛けタイプ



最長70時間のバッテリー



IP66規格の防塵・防滴性能



ノイズキャンセリング



外部音取り込み



ワイヤレス充電



低遅延モード



着脱センサー



特許出願中の一体型充電ケーブル付きケース





※Epic Air Sport ANC / 楽天市場内公式ショップ 製品ページ:

https://item.rakuten.co.jp/jlab/epicairsportanc/



■対象製品 セール価格一覧



※JLab 楽天市場内公式ショップはこちら: https://www.rakuten.co.jp/jlab/





JLab(ジェイラブ)とは







“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2022年度に100ドル以下の完全ワイヤレスイヤホン市場の販売台数において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

* The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., band type: no wire/no band, based on unit sales, ASP under $100, Annual 2022.



