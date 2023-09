[認定NPO法人キッズドア]

総合型キャリア教育『STEP FOR TOMORROW 2023』 第1次申込締切:9月15日(金)







認定NPO法人キッズドア(以下:キッズドア)は、昨年大好評の高校生対象のキャリア教育プログラムを、今年は女子バージョンで実施します。

メインプログラムは、外資系金融機関J.P.モルガンの社員の方と一緒に自分のキャリアについて考え、プレゼンテーションを行う「キャリア・メンタリング」。

さらに、現役女性区長や、有名企業の女性社長、テレビ出演多数の女性ジャーナリストなど、大活躍をしている女性社会人からのキャリアトーク、ITスキルのレッスン、コミュニケーションやジェンダーバイアスの講義など、ここでしか体験できない内容です。



昨年は、このプログラムに参加した生徒が、有名私大の推薦入試に合格したり、2次面接を突破するなど、大学入試などで非常に役に立ったという声も多数。

コミュニケーションが苦手という生徒さんもたくさん参加され、人前で自分の意見が話せるようになったという感想も多数いただいています。



募集人数は100名!学校帰りに参加できる平日夕方開催です。

メインの会場は、東京駅徒歩6分、日本橋駅直通の巨大会議室。

参加費無料、交通費実費支給、お弁当付き(オンラインの回は除く)です。



このチャンスを逃さずに、今すぐお申込みください。



実施概要









女子の未来を切り開こう! STEP FOR TOMORROW 2023



主催:認定NPO法人キッズドア

協賛:J.P.モルガン

日時: 2023年10月 ~ 2024年3月の間の木曜日(全21回) 18:00~20:00

対象: 高校生世代の女子(15~20歳程度まで)

東京駅周辺の会場まで自力で通える方(交通費は実費支給)

*不登校・高校中退・なんらかの理由で高校に通っていない方もご参加いただけます。

*所得制限は設けませんが、応募者多数の場合、このような機会に参加しづらい生徒を優先します。

会場:ベルサール東京日本橋 会議室 等

J.P.モルガン東京オフィス(東京駅)、オンラインZOOMで実施する回があります

定員:100名(応募者多数の場合選抜)

その他:・交通費は往復 片道2000円まで実費を支給

・毎回お弁当を用意(オンライン開催は除く)

・ご自分用のPCやWiFiがない方には、期間中ノートPCやwifiを無料で貸し出します(台数制限があり)





申込締切:第1次 9月15日(金)

*定員に達しない場合2次募集を行います。

申込:こちらのフォームよりお申し込みください。

https://is.gd/SliZSE

問合せ:STEP FOR TOMORROW 2023事務局

tomorrow@kidsdoor.net

*お電話でのお問合せはお控えください。



プログラム内容





1.J.P.モルガン社員とのキャリアメンタリング

全4回(10月26日・11月16日・1月25日・2月22日)

こちらは、原則4回全てご参加ください。



J.P.モルガン本社の会議室で、社員の方とスモールグループを作り、自らのキャリアを考え、

プレゼンテーションを作成し、発表をします。

昨年は、このプログラムでコミュニケーション能力やプレゼンスキルが上がり、大学入試などにとても

役立ったという感想がたくさんありました。



2.超一流女性講師によるキャリアトーク

今、日本で最も活躍する女性たちが、このプログラムの趣旨に賛同し、講師を引き受けてくださいました。

Q&Aの時間もあり、直接お話しするチャンスです。



<講師のご紹介>

#1 木村やよい 江東区区長

前衆議院議員 看護師・保健師

2014年衆議院議員選挙で北関東比例ブロックより初当選。総務大臣政務官、自民党副幹事長、女性活躍推進特別委員会事務局長など、党の要職を務める。2021年、第49回衆議院議員選挙で惜敗。2023年4月 江東区長選挙に出馬し当選。



#2浜田敬子 ジャーナリスト/Works編集長

1989年に朝日新聞社入社。AERA初の女性編集長、アメリカの経済オンラインメディアBusiness Insiderの日本版を統括編集長を経て, 2022年8月にリクルートワークス研究所が発行する『Works』編集長に就任。

「羽鳥慎一モーニングショー」「サンデーモーニング」のコメンテーターを務めるほか、ダイバーシティや働き方などについての講演多数。著書に『働く女子と罪悪感』。



#3原ゆかり 株式会社SKYAH(スカイヤー)CEO

愛媛県今治市出身。東京外国語大学を卒業後、外務省に入省。在職中の2012年にガーナ北部ボナイリ村を拠点にNGO MY DREAM. orgを設立。2015年外務省退職後、NGOの活動と並行し三井物産南アフリカ支店にて新規事業開発を担当。2018年に同社を退職し、アラブ首長国連邦に拠点を構えるアフリカ企業Mara Corporationにてフィンテック・太陽光発電分野の新規事業企画を経て、株式会社SKYAH(スカイヤー)を設立。哲学とストーリーのあるアフリカの高品質商品を取り扱うProudly from Africaを運営。また、日本企業のアフリカ事業開発支援を行う。



#4及川美紀 株式会社ポーラ代表取締役社長

宮城県石巻市出身。1991年株式会社ポーラ化粧品本舗(現株式会社ポーラ)入社。美容教育、営業推進業務、2009年より同社商品企画部長を経て2012年執行役員、2014年取締役に就任。

教育、マーケティング、商品企画、営業など化粧品事業のバリューチェーンをすべて経験し、 2020年1月より現職。



#5岡本純子 コミュニケーション戦略研究家/エグゼクティブ・スピーチコーチ

「世界最高の話し方」を教える「伝説の家庭教師」。早稲田大学、英ケンブリッジ大学を経て、米MIT比較メディア学元客員研究員読売新聞経済部記者、電通PRを経て、株式会社グローコムを設立。代表取締役社長。

日本を代表する大企業や外資系のリーダー、官僚・政治家など、1000人を超えるトップエリートの家庭教師として、プレゼン・スピーチ等のプライベートコーチングに携わる。「世界最高の話し方: 1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール」は15万部を超えるベストセラー



#6 加藤史子 WAmazing株式会社/代表取締役CEO

慶應SFC卒業後、リクルートにてインターネットでの新規事業立ち上げに携わった後、観光産業と地域活性のR&D部門じゃらんリサーチセンターに異動。主席研究員として調査研究・事業開発に携わる。2016年7月、訪日外国人旅行者による消費を地方にもいきわたらせ、地域の活性化に資するプラットフォ-ムを立ち上げるべくWAmazing株式会社を創業。 _



3.スキルアップ講座

#コミュニケーションスキル

コミュニケーショントレーニング「ことばキャンプしよう!」

by JAMネットワーク

#ジェンダーギャップ

性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を知り、可能性を広げよう!

by 一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所 理事 太田博子

#ITスキル

大学でもビジネスでも必要なWord、Excel、PowerPoint 特訓

by 高橋路加(キッズドア)

元マイクロソフト社員として、25年間にわたり様々なビジネスに従事したノウハウを伝授

#キャリアプランニング

キャリアプランの立て方を学ぼう



■J.P.モルガンについて

日本においては、JP モルガン証券株式会社、JP モルガン・チェース銀行東京支店、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社、JP モルガン・マンサール投信株式会社が事業を展開しています。投資銀行、債券・株式・為替取引、資金決済・貿易金融、資産管理の媒介、資産運用など幅広いサ ービスを法人のお客様に提供しています。日本におけるCSR 活動は、JP モルガン・チェース財団からの助成金を通じたNPO向け支援と、社員によるボランティア活動が柱になっています。

詳細はウェブサイトwww.jpmorgan.co.jpをご覧下さい。



■キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生~高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、及び宮城で展開しています。

2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。

理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。



■広報窓口

認定NPO法人キッズドア 広報 廻(めぐり)京子

pr@kidsdoor.net TEL:080-3148-6696(業務用携帯) FAX:03-5244-9991





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-17:46)