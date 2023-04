[集中出版株式会社]

~病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ~



集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。









▲医療情報誌 月刊『集中』5月号



巻頭インタビュー

・内潟 安子 東京女子医科大学附属足立医療センター 病院長

災害に強い病院で地域住民を守る ~高度急性期・中核病院として機能の完全化へ~

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2305_KantoInterview.pdf



Art in Hospital

・京都桂病院 患者を癒やすアートを地域の支援で実現



集中OPINION

・山田 昌弘 中央大学 文学部 教授 内閣府男女共同参画会議 民間議員

少子化で緩やかに貧しくなる日本 若者達の幸せはネットやSNSに



CONTENTS





政治

・「必勝しゃもじ」を批判する立憲民主党の外交不見識

・5類移行の節目を迎えるコロナ対策、継続への課題

・コロナワクチンの過剰確保と廃棄の背景

・厚労省ウォッチング 厚労省が検討中の「年収の壁」対策、公平性を歪める恐れも

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_04_kw180.pdf

・厚労省人事ウォッチング こども家庭庁初代長官に『豪腕』渡辺由美子氏

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_05_kjw67.pdf

・政界サーチ SNS時代と野党の在り方



社会

・北朝鮮と東アジア情勢

・医師を悩ませる「学校健診」と「セクハラ」

・明るみに出て来た「宗教2世」の声

・未確認情報 部下の横領で賠償? 病院元上司の“涙目” / 献血啓発グッズが転売され……日赤の“裏目”



連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・私と医療 竹田 晋浩 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長

・医師が患者になって見えた事 岡村 英夫 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科 嘱託医師/下

塚崎 朝子 ジャーナリスト

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック) 代表

・Our recommendation DODICI / 宇田津鮨

・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録 池田 寿昭 東京医科大学八王子医療センター 病院長

・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト



医療情報誌 月刊『集中』とは





病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名:集中/Medical Confidential

定価:年ぎめ購読料18,000円(税込1冊1,500円)

判型:B5判

発売日:毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中/Medical Confidential』(2008年4月創刊)を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL: https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス:東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル6F

ケンブリッジオフィス:Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/30-12:16)