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医療情報誌 月刊『集中』2023年５月号 「災害に強い病院で…

医療情報誌 月刊『集中』2023年５月号 「災害に強い病院で地域住民を守る」「少子化で緩やかに貧しくなる日本 若者達の幸せはネットやSNSに」ほか

［集中出版株式会社］

～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～

集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。




▲医療情報誌 月刊『集中』５月号

巻頭インタビュー
内潟 安子　東京女子医科大学附属足立医療センター　病院長
　災害に強い病院で地域住民を守る　～高度急性期・中核病院として機能の完全化へ～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2305_KantoInterview.pdf

Art in Hospital
京都桂病院　患者を癒やすアートを地域の支援で実現

集中OPINION
山田 昌弘　中央大学 文学部 教授　内閣府男女共同参画会議 民間議員
　少子化で緩やかに貧しくなる日本　若者達の幸せはネットやSNSに

CONTENTS


政治
「必勝しゃもじ」を批判する立憲民主党の外交不見識
5類移行の節目を迎えるコロナ対策、継続への課題
コロナワクチンの過剰確保と廃棄の背景
厚労省ウォッチング　厚労省が検討中の「年収の壁」対策、公平性を歪める恐れも
　https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_04_kw180.pdf
厚労省人事ウォッチング　こども家庭庁初代長官に『豪腕』渡辺由美子氏
　https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_05_kjw67.pdf
政界サーチ　SNS時代と野党の在り方

社会
北朝鮮と東アジア情勢
医師を悩ませる「学校健診」と「セクハラ」
明るみに出て来た「宗教2世」の声
未確認情報　部下の横領で賠償？ 病院元上司の“涙目” ／ 献血啓発グッズが転売され……日赤の“裏目”

連載
経営に活かす法律の知恵袋　井上 清成　井上法律事務所 所長、弁護士
私と医療　竹田 晋浩　医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院　理事長・院長
医師が患者になって見えた事　岡村 英夫 日本赤十字社和歌山医療センター　循環器内科 嘱託医師／下
　塚崎 朝子 ジャーナリスト
浜六郎の臨床副作用ノート　一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
Our recommendation　DODICI ／ 宇田津鮨
「日本の医療」を展望する世界目線　真野 俊樹　中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
私の海外留学見聞録　池田 寿昭　東京医科大学八王子医療センター 病院長
患者のキモチ 医師のココロ　香山 リカ　精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
立木冬麗の「星の運勢診断」
ブックレビュー
「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト

医療情報誌 月刊『集中』とは


病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判型：B5判
発売日：毎月末

【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/

集中出版株式会社について


○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営　等
　URL：　https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師460人はこちら
　https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf

○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 　23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/30-12:16）

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