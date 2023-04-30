医療情報誌 月刊『集中』2023年５月号 「災害に強い病院で…
［集中出版株式会社］
～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～
集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。
▲医療情報誌 月刊『集中』５月号
巻頭インタビュー
・内潟 安子 東京女子医科大学附属足立医療センター 病院長
災害に強い病院で地域住民を守る ～高度急性期・中核病院として機能の完全化へ～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2305_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
・京都桂病院 患者を癒やすアートを地域の支援で実現
集中OPINION
・山田 昌弘 中央大学 文学部 教授 内閣府男女共同参画会議 民間議員
少子化で緩やかに貧しくなる日本 若者達の幸せはネットやSNSに
CONTENTS
政治
・「必勝しゃもじ」を批判する立憲民主党の外交不見識
・5類移行の節目を迎えるコロナ対策、継続への課題
・コロナワクチンの過剰確保と廃棄の背景
・厚労省ウォッチング 厚労省が検討中の「年収の壁」対策、公平性を歪める恐れも
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_04_kw180.pdf
・厚労省人事ウォッチング こども家庭庁初代長官に『豪腕』渡辺由美子氏
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_05_kjw67.pdf
・政界サーチ SNS時代と野党の在り方
社会
・北朝鮮と東アジア情勢
・医師を悩ませる「学校健診」と「セクハラ」
・明るみに出て来た「宗教2世」の声
・未確認情報 部下の横領で賠償？ 病院元上司の“涙目” ／ 献血啓発グッズが転売され……日赤の“裏目”
連載
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・私と医療 竹田 晋浩 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長
・医師が患者になって見えた事 岡村 英夫 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科 嘱託医師／下
塚崎 朝子 ジャーナリスト
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation DODICI ／ 宇田津鮨
・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録 池田 寿昭 東京医科大学八王子医療センター 病院長
・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師460人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf
○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/30-12:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」のコンパクトタイプを発売(04/30 23:40)
ホテルメトロポリタン こだわりの新婚礼メニュー誕生(04/30 23:40)
オラクル、人事部門の生産性向上と従業員の成長支援を強化(04/30 23:40)
「Instagram運用で成果を出す最新手法」をテーマとしたセミナーを5月11日(木)に開催(04/30 23:40)
GWはタクシー移動が吉!?10万円超アイテムなど豪華賞品が目白押し！「ENJOY HOLIDAY! TAXI」が都内100台限定で登場(04/30 23:40)
神奈川県平塚市に VOLCOM アウトレット平塚店 オープン!!(04/30 23:40)
ピーステックラボ、日本郵政キャピタルと資本提携し、シェアリングサービスにおける物流DXを推進(04/30 23:40)
ナレッジワーク、ChatGPTを利用した「Knowledge AI Chat」をリリース(04/30 23:40)
日本唯一のプライヤ専門メーカー・株式会社IPS PLIERS 2023年4月27日より応援購入サイトMakuakeプロジェクト第三弾開始！(04/30 23:40)
発売前から口コミで話題！ ネタバレ厳禁！ “紙の本”でしか絶対に出来ない驚天動地の「しかけ」に「小説紹介クリエイターけんご」さん絶賛！ 杉井光『世界でいちばん透きとおった物語』新潮文庫nexより発売！(04/30 22:40)
5月23日(火) AndTech「高熱伝導化に向けたフィラーの開発動向および放熱材料への展開 ～放熱シートの開発、パワーモジュールへの適用例～」WEBオンライン Zoomセミナー講座を開講予定(04/30 22:40)
ソウルドアウト、Criteo認定パートナープログラムにおいて今年新設されたCriteo Tech Partner部門の「動画（Video Partner）」を取得(04/30 22:40)
「大連ＷＥＢセミナー」を開催！(04/30 22:40)
生物多様性情報プラットフォーム事業などを行う「株式会社 バイオーム」へ投資(04/30 22:40)
MILIZEとSCSKが資本業務提携を締結(04/30 22:40)
PIA株式会社は、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループ「日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）」へ加盟いたしました。(04/30 22:40)
常陽銀行とafterFITが協業し、八千代町にソーラーカーポートPPAによる電力供給を開始。年間58.4tのCO2を削減(04/30 22:40)
お花のサブスク「ブルーミー」、配送先情報がなくても届く「宛名ラベルレス配送」を実証実験。持続可能な物流実現に向けた取り組み強化(04/30 22:40)
MSC評議員会に新たな会長と評議員が就任(04/30 22:40)
インテリジェント ウェイブ、社員の「働きやすさ」と「自律的なキャリア形成」を支援する休暇制度を拡充(04/30 22:40)
【熊本市×ストライク】5月23日開催！熊本市でスタートアップ交流イベントを実施(04/30 22:40)
日本初「情報系」新大学―東京国際工科専門職大学の企業実習に協力(04/30 22:40)
【おとな女性の7割がデリケートゾーンのケアに興味あり】(04/30 22:40)
NHN テコラスのエンジニアが技術エキスパートとして「2023 Japan AWS Ambassadors」に選出されました(04/30 22:40)
株式会社ボルテックスによる「企業版ふるさと納税」制度を活用した福井県福井市への寄附のお知らせ(04/30 22:40)
業界初※！キャンセル原因を限定せずに補償するプランも登場キャンセルサポート「ベーシックプラン」「プレミアムプラン」発表(04/30 21:40)
SO Technologies、全従業員対象で「ChatGPT-Plus」の利用料金を全額補助(04/30 21:40)
「西日本の絶景グランピング４選」！滋賀県最大級のグランピング施設「グランエレメント」！大人気「水上テラス付きツインドーム」を備えた至極のグランピングリゾート！５月１日から夏休み８月分のご予約スタート！(04/30 21:40)
2023年5月8日（月）静岡県浜松市に、 聖隷福祉事業団の新しい健診機関「聖隷健康診断センター東伊場クリニック」開設！(04/30 21:40)
2階建て邸宅専用の新躯体RATIUSシリーズ第三弾「RATIUS|GR（ラティウス ジーアール）」を発売(04/30 21:40)