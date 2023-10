[NPO法人Piece of Syria(ピースオブシリア)]

現在、「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指し、支援が届きにくいシリア北部の幼稚園・小学校や、トルコ南部の補習校などに教育を届け続けている、NPO法人Piece of Syria(以下Piece of Syria)の代表・中野貴行が、10月18日(水)に子育て世代(ワーママ・ワーパパ)の集うラーニングコミュニティ・子連れMBA(R)主催イベントに登壇します。



【日時】10月18日(水)12:10-12:50(オンライン・参加無料)

https://pieceofsyria-koduremba.peatix.com/







子どもをもつ親の「より良い教育を届けたい」想いはシリアも日本も同じです。今回は、中野の子ども時代や今の活動に繋がった、シリアでの子育てや親の愛情などを軸に、次の行動を踏み出すヒントをお伝えします。



当団体では、過去に、小学生向けに講演をした実績もあり、話を聞いた子どもたちからの感想で、



「無理だと思ったことでも少しずつやってみれば自分の思っていることに近づくことができる。諦めないって大事だと思いました」



「口だけで「世界を助けたい」など言っている人はたくさんいるけど、実際に支援しているところが立派だと思います」



など、シリアの現状を知った子どもたちが、「自分も何かをやってみたい!」という行動に移したくなる、そんな場を提供してきました。



今回のイベントも、子どもたちが「やりたい!」と言ったことは「応援したい!」という気持ちが大きくなる親世代にこそ、聞いていただきたい内容です。



【開催概要】

■日時:10月18日(水)12:10~12:50

■開催場所:zoomにてオンライン開催 ※お申込後、イベントチケットに参加URLが記載されます。

■参加費:無料

■定員:99名 ※アーカイブ公開あり

■参加申込方法:https://pieceofsyria-koduremba.peatix.com/)「チケットを申し込む」よりお申し込みください。



【イベントに向けて、中野からコメント】

僕が小学校の卒業文集に書いた夢は「世界の難民を助ける人になりたい。世界の平和のために働きたい」。しかし、大人になるにつれて見えてきた”現実”に、「僕なんかに夢を叶えられない」と思うようになりました。でも、そんな自分が辛くなって、「夢は諦められても、自分で自分を誇りに思える生き方をしたい」と考え、周りからの応援があって、一歩を踏み出して、国際協力の世界に踏み出しました。今回のイベントで、そんな一歩を踏み出す応援ができれば嬉しいです!



【登壇者】

NPO法人Piece of Syria 中野 貴行

2008-10年、青年海外協力隊としてシリアで活動。2015年から難民になったシリア人、シリア支援団体を訪ねて中東・欧州10カ国を訪問。2016年、「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指して、シリア支援団体Piece of Syriaを設立。トルコのシリア人NGOと協働し、シリア国内避難民、トルコのシリア難民への教育支援を実施。2020年よりケニアでJICA専門家として働く妻の随伴家族としてケニア在住。



【NPO法人Piece of Syriaとは】

「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指し、2016年に設立。2021年7月にNPO法人化。支援が届きにくいシリア北部の幼稚園・小学校や、トルコ南部の補習校などに教育を届ける。また、日本全国やオンラインで「シリアの今と昔」を伝えることを通じて平和について考える講演・写真展などのイベントを実施。



■10月31日まで、シリア大地震で被害を受けた小学校の再建を目指し、クラウドファンディングに挑戦中



━━━━◆クラウドファンディング・プロジェクト概要◆━━━━

子どもに教育を、シリアに未来を。地震被害を受けた小学校を再建したい!

https://readyfor.jp/projects/syria2023

【目標金額】750万円

【公開期間】10月31日(火)23時まで

【資金使途】校舎の修復、先生のお給料、教室内の設備

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



■クラウドファンディングリターンには親子で参加できる

書籍と講演会がセットになったコースも用意しています



Piece of Syriaのイベントに親子で参加された方から、



「世界をリアルに知る機会は多くありません。活動の話を聞くことで、子どもの世界が広がり、世界で今何が起きてるかを知れる貴重な機会でした。

子どもの関心を広げたいけど、どうやって広げたらいいか分からない、私のような親御さん達に、是非聞いてほしいって思いました!」



というご感想があるなど、「親子で聞きたい」話として定評がございます。



「自由研究の一つにしたい」「子どもだけでなく、私も世界を身近に感じる機会としたい」というご家庭に、オススメです!





(リターン内容)

【親子で学ぶ「好きな場所ではたらく」講演会+書籍1冊プレゼント】



・ 書籍の話を中心に、「生き方・働き方」「シリアの現状」についてのオンライン講演会+質疑応答



・開催予定日:12/10(日)14:00-15:30、1/6(土)16:00-17:30、1/19(金)19:00-20:30(全日程、同内容となります、アーカイブ有り)



・お子様の英語学習、世界の出来事に興味がある方におすすめ



・代表・中野の半生が掲載された小学生向けの本「好きな場所ではたらく」(「お仕事ノンフィクション 自分がえらんだはたらき方」シリーズ)を一冊プレゼント



■SNSフォローはこちら

Web: http://piece-of-syria.org/

Facebook: https://www.facebook.com/piece.of.syria/

Instagram: https://www.instagram.com/piece.of.syria/

X(旧Twitter): https://twitter.com/piece_of_syria

Youtube: https://www.youtube.com/c/PieceofSyria

寄付:https://piece-of-syria.org/whatyoudo/donation.html



