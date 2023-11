[b&w株式会社]

~全国のウエルシアグループ、ツルハグループを初めとする約4,800店舗にて2023年11月1日(水)よりオリジナルボイスの配信も開始~



美容ブランド「ONE STONE TWO BIRDS(ワンストーンツーバーズ)https://bandw-online.com」は、忙しい毎日の美容時間をサポートする公式キャラクターの黒猫『ワイズ』の発表とともに、「ONE STONE TWO BIRDS 美活プロジェクト」を開始します。

プロジェクト第一弾は、朝の美容時間を応援する「ワイズ」オリジナル目覚まし時計を、抽選で50名様にプレゼントいたします。黒猫「ワイズ」のキャラクターボイス(CV)は『黒子のバスケ』や『原神』などの作品で活躍中の声優・木村良平さん。

さらにキャンペーン期間中、全国のウエルシア薬局、ウォンツ、ダックス、ツルハドラッグ、ドラッグストアウェルネスの店頭で、コラボしたオリジナルボイスも配信いたします。ぜひお近くの店舗へ足をお運びください。







キャンペーンページURL:https://onestone-twobirds.jp/lp/wise23ss



▼キャンペーン内容概要

・期間

:2023年11月1日(水)~12月31日(日)

・プレゼント内容

:目覚まし時計3種類の中から1種類を抽選をもって当選

・応募条件

:対象店舗の購入レシート 1枚1口応募

・キャンペーン概要

:対象店舗で「ONE STONE TWO BIRDS(ワンストーンツーバーズ)」の製品をご購入いただいたお客様の中から、抽選で50名様に黒猫のワイズオリジナル音声の入った目覚まし時計をプレゼント



詳細は以下のページをご確認ください。

キャンペーンページURL:https://onestone-twobirds.jp/lp/wise23ss

※当選結果は発送をもって代えさせていただいております。



▼キャンペーン対象店舗一覧

・キャンペーン参加対象店舗

:ウエルシアグループ、ツルハグループ

・オリジナルボイスの店内放送対象店舗

:ウエルシア薬局、ウォンツ、ダックス、ツルハドラッグ、ドラッグストアウェルネス

※一部対象外の店舗がございます。



▼キャンペーン対象商品一覧

・洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料

・洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ホワイトプレミアム

・洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ブラックプレミアム

https://onestone-twobirds.jp/dakejanai



・オイルクレンジングバーム ホワイトプレミアム

・オイルクレンジングバーム ブラック

https://onestone-twobirds.jp/cleansingbalm



・スキンケアオイルクレンジング モイスト

・スキンケアオイルクレンジング VC

https://onestone-twobirds.jp/oilcleansing



・スキンケアオイルクレンジングモイスト くれまぐ限定パッケージ

https://bandw-online.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=1001ZI01_00&bid=onestone_twobirds&cat=001003



▼公式SNS情報

最新情報はこちらから

X(旧Twitter):https://twitter.com/ONESTONETWOBIRS

Instagram:https://www.instagram.com/onestone_twobirds.official/



▼ONE STONE TWO BIRDS 公式キャラクター「黒猫ワイズ」

■名前:ワイズ(Wise:賢い)



可愛らしさと、賢さをもった賢い黒猫。不思議な力で、忙しい時代に生きる現代人の欲張り、貪欲な要望を叶えてくれる。みんなの欲張りを吸収しながら、成長し力を進化させる。



▼声優「木村良平」

■木村良平氏 プロフィール





俳優、声優。

劇団ひまわり所属。3歳で劇団ひまわりに入団。子役としてテレビ・CM・舞台、声優としても多数の吹き替え作品に出演。声優としては、2009年『東のエデン』の滝沢朗役で初主演を務める。その他の出演作に、『黒子のバスケ』『機動戦士ガンダム サンダーボルト』『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』『ULTRAMAN』などがある。

オフィシャルTwitter:https://mobile.twitter.com/Ryouhey_Drunk

オフィシャルYouTube:https://www.youtube.com/@user-lh3jl1hs7d



■「ONE STONE TWO BIRDS」が提供する未来

本当にスペシャルケアは週一でいい? 手の届く価格で、"毎日"スペシャルケアが出来たら・・・。

スキンケアブランド「ONE STONE TWO BIRDS」は、忙しい毎日でも美をあきらめず、スマートにスペシャルな美容ケアを楽しみたい人のために、2021年立ち上げました。

看板商品「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」は、洗顔、毛穴パック、導入美容と1本3役で毛穴汚れをクリアにします。肌にジェルをのせると"自然に発泡"し、発泡した泡が肌に密着。毛穴パックの機能で毛穴汚れを落とし、デイリーにスペシャルケアを叶えるNEWタイプの洗顔です。2022年9月にはくすみと乾燥に着目した「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ホワイトプレミアム」、2022年12月には肌を引き締めハリ肌へ導く「オイルインローション」を発売。2023年3月には、保湿ケアもできる「オイルクレンジングバーム 、2023年8月には角質や黒ずみもケアする「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料ブラックプレミアム」、2023年9月には落として潤う「スキンケアオイルクレンジング」を発売。

私たちは、1つのものから2つ、それ以上のものを手に入れることを目指し、賢く欲張るあなたを応援します。



■b&w株式会社

b&wは2020年から、美容化粧品・日用品・雑貨など生活に寄り添う商品の企画・プロデュース・販売を行っています。多様化する世の中で「誰もが喜ぶ物」を作ることは難しくなりました。物が溢れ、必要な製品はすでに存在し、いつでも買える環境が用意されています。しかし、物が溢れた分様々な情報が行き交い、選択肢も増え、本当に必要な物を選ぶハードルも上がりました。

わたしたちは、あるニーズにおいて熱狂的な「喜び」を生み出すことに価値があると考えます。一人ひとりのお客様の本質的なニーズを理解し、ブランド戦略を組み立て、本当に良いと感じていただける製品の企画・販売を行います。



■会社概要

会社名 :b&w株式会社(ビーアンドダブリュ)

代表取締役 :稲垣大輔

所在地 :

〒106-0032 東京都港区六本木3-1-30 ABビル3F

事業内容 :化粧品、日用雑貨等の企画/販売



