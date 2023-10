[静岡ブルーレヴズ]

今シーズンも実施!五郎丸歩CROと贅沢な1泊2日をお楽しみください。





日頃より静岡ブルーレヴズへの温かいご支援・ご協力をいただき、ありがとうございます。

“NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24” ホスト開幕戦の企画チケットとして、「Revs 2Days Premium」葛城北の丸宿泊付き観戦チケットを発売しますのでお知らせいたします。



本企画チケットはラグビー観戦を楽しむだけではなく、静岡県の広大な自然を感じて頂きながら、ホストゲーム前日から試合終了までの2日間お楽しみ頂ける内容となっております。



宿泊先は静岡県を代表するホテル「葛城北の丸」となります。当施設は日韓W杯でサッカー日本代表が、2019年ラグビーW杯ではアイルランド代表が宿泊された静岡県内外問わず人気の高いホテルとなっています。



ご宿泊いただきますお客様への特別サービスとして、観戦前夜に五郎丸歩CRO(クラブ・リレーションズ・オフィサー)より翌日開催される試合の見どころはもちろんのこと当日のスタジアムイベントなどについても詳しくご説明いたします。



試合当日にはヤマハスタジアムのロイヤルシートやプレミアムシートにて試合を観戦。宿泊者限定の記念チケットもご準備しております。









五郎丸歩 CRO コメント

いつも静岡ブルーレヴズへ温かいご支援ご協力いただき誠にありがとうございます。

リーグワン初年度より実施しております本企画を通じ、ラグビーの魅力はもちろんのこと静岡の魅力を是非とも感じていただければと思います。

イベント盛りだくさんのホスト開幕戦を、宿泊付き観戦チケットとともにお楽しみください。

皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。



「Revs 2Days Premium」チケット概要

■宿泊日: 2023年12月16日(土)~ 12月17日(日) 1泊2日

■宿泊場所: 葛城 北の丸

〒437-0121 静岡県袋井市宇刈2505番地の2

フリーダイヤル:0120-211-489(受付時間9:00~18:00)

■観戦対象試合: NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 Division1 第2節

静岡ブルーレヴズ vs 神戸コベルコスティーラーズ 14:00キックオフ

■会場: ヤマハスタジアム

■チケット販売日程: 2023年10月16日(月)12:00~

■チケット詳細・お申込み・特設サイトは

▶︎ https://www.shizuoka-bluerevs.com/lp/ticket/2dayspremium/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-10:16)